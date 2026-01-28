LaLiga pagará 50 euros por denunciar al bar que emita fútbol pirata

LaLiga intensificará su lucha contra la piratería audiovisual en establecimientos de hostelería y premiará con 50 euros cada denuncia válida relacionada con emisiones ilegales de fútbol en bares, restaurantes y casas de apuestas. La medida busca reforzar el canal de denuncias y fomentar "la colaboración responsable de los consumidores y usuarios".

El organismo que preside Javier Tebas continúa así su ofensiva contra las retransmisiones fraudulentas en el sector HORECA -hoteles, restaurantes y cafeterías- mediante el impulso de su Canal de Denuncias, definido como "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

El objetivo es proteger a los locales que cumplen con la legalidad y facilitar la participación ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, a través de un sistema accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento.

¿Cómo idenfiticar una emisión ilegal?

Para identificar una posible emisión ilegal, LaLiga explica que "detectar una posible emisión ilegal es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos". Basta con fijarse en la esquina de la pantalla del televisor. "Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", señala el organismo.

Si no aparece ninguna letra, el bar podría estar emitiendo una señal fraudulenta. "En caso de detectar una posible irregularidad, cualquier persona puede completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión. El proceso es rápido, intuitivo y confidencial", subrayan desde LaLiga.

¿Cuándo se concederá la gratificación?

La gratificación de 50 euros solo se concederá cuando la denuncia resulte efectiva tras el correspondiente proceso de validación, dentro de una política de agradecimiento definida como regulada y transparente.

Javier Tebas ya recalcó que "la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad".

En ese sentido, abundó: "Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla".

