El tenso momento de Djokovic con un periodista: "Me parece un poco irrespetuoso que pases por alto..."

El tenista serbio recriminó a un periodista una pregunta en plena rueda de prensa tras clasificarse para las semifinales del Open de Australia 2026.

Novak Djokovic, tras el partido ante Lorenzo MusettiEfe

Novak Djokovic jugará este viernes ante Jannik Sinner en las semifinales del Open de Australia, tras la retirada de Lorenzo Musetti cuando el italiano le dominaba por dos sets a cero en la Rod Laver Arena. El ganador de 24 grand slam reconoció que el de Carrara mereció ganar el partido de cuartos de final y que él "estaba de camino a casa".

"No sé qué decir, excepto que lo siento mucho por él. Era el mejor jugador en la pista, yo estaba de camino a casa. Me ha pasado varias veces, pero estar en cuartos de final de un 'Grand Slam', con dos sets a favor y el control total, es una pena. Le deseo una rápida recuperación, sin duda él debería haber sido el ganador hoy", apuntó Djokovic en la entrevista a pie de pista.

Minutos después del sorprendente desenlace en la Rod Laver Arena, Djokovic compareció en rueda de prensa y protagonizó un tenso momento con un periodista que le preguntaba lo que sentía cuando al principio de su carrera perseguía a Federer y Nadal, y ahora a Sinner y Carlos, algo que no sentó bien al ganador de 24 grand slam y que rechazó que su carrera haya estado marcada por ir "persiguiendo" a otros jugadores, recordando que durante 15 años fue él quien dominó los torneos de grand slam.

"¿En qué sentido estoy persiguiendo a Carlos y Jannik?", le contestó Nole al periodista.

"En el sentido de ganar un título de grand slam ahora mismo..." respondía el periodista. El tenista de Belgrado interpelaba, otra vez, al periodista: "Es decir, que siempre soy el perseguidor y nunca el perseguido", apuntaba con una sonrisa irónica.

"Mientras tanto, has ganado 24 Grand Slams, pero estoy diciendo...", afirmaba el periodista, a lo que Nole volvía tomar la palabra: "Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿verdad?"

"Perdón, debí haberlo dicho", se disculpaba el periodista.

"No siento que esté persiguiendo a nadie, para ser honestos"

"Me parece un poco irrespetuoso que pases por alto lo que ocurrió en medio, cuando fueron las veces en que empecé a perseguir, como dices, a Rafa y a Roger, y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Yannick, y probablemente haya un periodo de unos 15 años en el medio en el que estuve dominando los Grand Slams", recordaba el tenista serbio y diez veces ganador del Open de Australia.

"No siento que esté persiguiendo a nadie, para ser honestos. Roger (Federer) y Rafa (Nadal) siempre serán mis mayores rivales. Tengo un tremendo respeto por lo que Jannik y Carlos están haciendo, continúan haciendo y seguirán haciendo durante los próximos 10, 15, 20 años, Dios sabe cuántos años más jugarán. Son muy jóvenes", afirmaba Djokovic.

"Quiero decir, ¿son mejores ahora que yo y la mayoría de los otros jugadores? Sí, lo son. La calidad y el nivel son increíbles. Es grandioso. Es fenomenal. Pero ¿significa eso que voy a salir con una bandera blanca? No. Quiero decir, voy a luchar hasta el último golpe, hasta el último punto, y voy dar lo mejor de mí para desafiarlos", señalaba Djokovic.

"He rendido por debajo del nivel que mostré a lo largo de este torneo hasta hoy"

Respecto al duelo ante Lorenzo Musetti, el serbio elogió el nivel al que jugó el tenista de Carrara, aunque apuntó que él estuvo "por debajo del nivel que mostré a lo largo de este torneo".

"Quiero decir, no quiero quitarle nada a la variedad que Musetti mostró y a la calidad de su juego hoy. Fue realmente genial. Pero creo que he rendido por debajo del nivel que mostré a lo largo de este torneo hasta hoy. Así que, sí, tengo que jugar mejor, no hay duda al respecto", puntualizaba Nole.

Por último, el serbio recordaba que ha jugado muchas semifinales de grand slam y que dará lo mejor de sí mismo el viernes ante Jannik Sinner.

"He estado en esta situación muchas, muchas veces en mi carrera y, obviamente, cuatro veces el año pasado. Me alegra repetir el mejor resultado en un Grand Slam del año pasado, que es llegar a las semifinales. Sabes, sé que a partir de aquí solo se va a poner más difícil, pero tengo que estar listo para ello. No puedo predecir el resultado ni si voy a jugar bien o no. Pero definitivamente voy a dar lo mejor de mí", concluía el jugador de Belgrado.

