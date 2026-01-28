Clasificación Champions League, en directo: ¡Goool del Benfica y del Bodo/Glimt!

La Champions League 2025 - 2026 celebra hoy (21:00 horas) la última jornada de la fase liga, una fecha decisiva y que va a determinar los ocho equipos que finalizan en el top 8, los clubes que deben jugar los playoffs eliminatorios (del 9º al 24º) y los 12 equipos que quedan eliminados (del 25º al 36º).

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid cuentan con opciones de finalizar entre los ocho primeros de la clasificación de la Champions League, lo que le permitiría ahorrarse la eliminatoria de los playoffs (17 / 18 y 24 / 25 de febrero).

El Athletic recibe al Sporting de Portugal y debe ganar a los portugueses para estar en los playoffs previos a los octavos de final. Por último, el Villarreal visita al Bayer Leverkusen sin nada en juego y ya eliminados tras haber sumado un solo punto en siete jornadas.

¡Sigue en directo la jornada 8 de la fase liga de la Champions League, con los resultados en vivo de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal!