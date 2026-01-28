Champions League
Clasificación Champions League, en directo: ¡Goool del Benfica y del Bodo/Glimt!
Sigue en directo la octava y última jornada de la fase liga de la Champions League, con los resultados en vivo del Benfica - Real Madrid, Barcelona - Copenhague, Atlético de Madrid - Bodo / Glimt, Athletic - Sporting de Portugal y Bayer Leverkusen - Villarreal.
La Champions League 2025 - 2026 celebra hoy (21:00 horas) la última jornada de la fase liga, una fecha decisiva y que va a determinar los ocho equipos que finalizan en el top 8, los clubes que deben jugar los playoffs eliminatorios (del 9º al 24º) y los 12 equipos que quedan eliminados (del 25º al 36º).
Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid cuentan con opciones de finalizar entre los ocho primeros de la clasificación de la Champions League, lo que le permitiría ahorrarse la eliminatoria de los playoffs (17 / 18 y 24 / 25 de febrero).
El Athletic recibe al Sporting de Portugal y debe ganar a los portugueses para estar en los playoffs previos a los octavos de final. Por último, el Villarreal visita al Bayer Leverkusen sin nada en juego y ya eliminados tras haber sumado un solo punto en siete jornadas.
¡Sigue en directo la jornada 8 de la fase liga de la Champions League, con los resultados en vivo de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal!
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Resultados de los equipos españoles al descanso
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-1 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal
Benfica 2-1 Real Madrid
Ahora mismo solo el Real Madrid (quinto) está dentro del top-8 de la clasificación de la Champions League. El Atlético de Madrid es noveno, el Barcelona es decimotercero y el Athletic es decimoctavo. El Villarreal sigue en la penúltima posición (35º).
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡¡Goooool de Benfica!!! No falla Pavlidis desde los once metros. ¡Gana el Benfica (2-1) ante el Real Madrid al descanso!
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-1 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal
Benfica 2-1 Real Madrid
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡Penalti a favor del Benfica! Empuja Tchouaméni a un rival y Asencio se lleva una amarilla por las protestas!
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡Descanso en Alemania, Madrid, Barcelona y Bilbao! ¡Aun se juega en Lisboa!
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-1 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal
Benfica 1-1 Real Madrid
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡Goool del Benfica!!! ¡¡¡Empata el equipo de Mourinho ante el Real Madrid!!!
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-1 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 2-0 Villarreal
Benfica 1-1 Real Madrid
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡Goool del Bodo/Glimt!!! Los noruegos empatan en el Metropolitano...
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-1 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-1 Real Madrid
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡¡Goooool del Real Madrid!!!! ¡¡¡¡GOOOOL DE MBAPPÉ!!!! Los de Arbeloa se adelantan (0-1) ante el Benfica de Mou en Lisboa...
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-1 Real Madrid
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡¡Gooool del Athletic!!!! ¡¡¡Gooool de Guruzeta!!! Un gol importante que mete a los de Valverde, de momento, en los playoffs eliminatorios.
Athletic 2-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Recordamos los resultados de los equipos españoles en la jornada 8 de la fase liga de la Champions League.
Athletic 1-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Ahora mismo, el Real Madrid es quinto y el Atlético de Madrid es séptimo. Los dos están dentro del top-8. El Barcelona es 14º, fuera del top-8; el Athletic es 25º, estaría eliminado. El Villarreal está sumando un punto y es 35º.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
El colegiado, tras irse al VAR, anula el penalti a favor del Benfica. ¡Y gooool del Liverpool ante el Qarabag! ¡También hay gol del Chelsea!
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 2-1 Kairat Almaty
Athletic 1-0 Sporting de Portugal
Atlético 1-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 2-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
Liverpool 1-0 Qarabag
Manchester City 1-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-1 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 1-0 Slavia Praga
PSG 1-0 Newcastle
Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡¡GOOOOL DE SORLOTH PARA EL ATLÉTICO DE MADRID!!! ¡Y hay penalti a favor del Benfica en Lisboa! El colegiado lo está revisando con el VAR.
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 1-1 Kairat Almaty
Athletic 1-1 Sporting de Portugal
Atlético 1-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 1-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham
Liverpoo 0-0 Qarabag
Manchester City 1-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 0-0 Slavia Praga
PSG 0-0 Newcastle
Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡Goool del Bayerr Leverkusen!!! Pierde el Villarreal en su visita al BayArena. ¡¡¡ Y goool del Sporting de Portugal en San Mamés!!!
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 1-1 Kairat Almaty
Athletic 1-1 Sporting de Portugal
Atlético 0-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 1-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 2-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham
Liverpoo 0-0 Qarabag
Manchester City 1-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 0-0 Slavia Praga
PSG 0-0 Newcastle
Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡Hay gooool del Manchester City!!! ¡Haaland adelanta a los de Guardiola ante el Galatasaray...
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 1-1 Kairat Almaty
Athletic 1-0 Sporting de Portugal
Atlético 0-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 0-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 1-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham
Liverpoo 0-0 Qarabag
Manchester City 1-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 0-0 Slavia Praga
PSG 0-0 Newcastle
Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Empata el Kairat Alamaty en el Emirates ante el Arsenal. ¡ Y goool del PSG, marca Vithina!
Resultados de la jornada 8 de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026, en directo
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 1-1 Kairat Almaty
Athletic 1-0 Sporting de Portugal
Atlético 0-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-1 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 0-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 1-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham
Liverpoo 0-0 Qarabag
Manchester City 0-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 0-0 Slavia Praga
PSG 1-0 Newcastle
Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡¡Gooool del Copenhague!!!! ¡¡¡Ojo que ha marcado el Copenhhague en el Camp Nou!!! Y anula el gol del Tottenham. Muy malas noticias para los de Hansi Flick con ese gol nada más empezar.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡Hay goles también del Arsenal y el Tottenham!
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 1-0 Kairat Almaty
Athletic 1-0 Sporting de Portugal
Atlético 0-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-0 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 0-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 0-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-1 Tottenham
Liverpoo 0-0 Qarabag
Manchester City 0-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 0-0 Slavia Praga
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡Goool del Athletic!!! ¡¡¡Goool de Sancet!!! El Athletic se adelanta en San Mamés frente al Sporting de Portugal.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡¡¡¡COMIENZA LA ÚLTIMA JORNADA DE LA FASE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE!!!! Vamos ya con los 18 partidos de una jornada apasionante. En juego el top - 8, y las 16 posiciones de los playoffs eliminatorios de la Champions League.
Resultados de la jornada 8 de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026, en directo
Ajax 0-0 Olympiacos
Arsenal 0-0 Kairat Almaty
Athletic 0-0 Sporting de Portugal
Atlético 0-0 Bodo/Glimt
Barcelona 0-0 FC Copenhague
Bayer Leverkusen 0-0 Villarreal
Benfica 0-0 Real Madrid
Borussia Dortmund 0-0 Inter de Milán
Brujas 0-0 Marsella
Eintracht Frankfurt 0-0 Tottenham
Liverpoo 0-0 Qarabag
Manchester City 0-0 Galatasaray
Mónaco 0-0 Juventus
Nápoles 0-0 Chelsea
PSV 0-0 Bayern Múnich
Pafos 0-0 Slavia Praga
PSG 0-0 Newcastle
Union Saint-Gilloise 0-0 Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Diez minutos para que ruede el balón en 18 campos de Europa en la última jornada de la fase liga de la Champions League. Momento para recordar la clasificación de la Champions League:
1- Arsenal (21 puntos / DG: +18)
2- Bayern (18 puntos / DG: +13)
3- Real Madrid (15 puntos / DG: +11)
4- Liverpool (15 puntos / DG: +6)
5- Tottenham (14 puntos / DG: +8)
6- PSG (13 puntos / DG: +10)
7- Newcastle (13 puntos / DG: +10
8- Chelsea (13 puntos / DG: +6)
9- Barça (13 puntos / DG: +5)
10- Sporting de Portugal (13 puntos / DG: +5)
11- Manchester City (13 puntos / DG: +4)
12- Atlético de Madrid (13 puntos / DG: +3)
13- Atalanta (13 puntos / DG: +1)
14- Inter (12 puntos / DG: +6)
15- Juventus (12 puntos / DG: +4)
16- Dortmund (11 puntos / DG: +4)
17- Galatasaray (10 puntos / DG: 0)
18- Qarabag (10 puntos / DG: -2)
19- Marsella (9 puntos / DG: 0)
20- Leverkusen (9 puntos / DG: -4)
21- Mónaco (9 puntos / DG: -6)
22- PSV (8 puntos / DG: +1)
23- Athletic (8 puntos / DG: -4)
24- Olympiakos (8 puntos / DG: -5)
25- Nápoles (8 puntos / DG: -5)
26- Copenhague (8 puntos / DG: -6)
27- Brujas (7 puntos / DG: -5)
28- Bodø/Glimt (6 puntos / DG: -2)
29- Benfica (6 puntos / DG: -4)
30- Pafos (6 puntos / DG: -6)
31- Union Saint-Gilloise (6 puntos / DG: -10)
32- Ajax (6 puntos / DG: -12)
33- Frankfurt (4 puntos / DG: -9)
34- Slavia Praga (3 puntos / DG: -11)
35- Villarreal (1 puntos / DG: -10)
36- Kairat (1 puntos / DG: -14)
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Antes de la última jornada de la fase liga de la Champions League, hay dos equipos que ya tienen garantizada su presencia en el top-8: Arsenal y Bayern. Las otras seis plazas van a estar en juego esta noche.
También hay 13 clubes que tienen garantizada, como mínimo, su clasificación para los playoffs eliminatorios de la Champions League: Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético, Atalanta, Inter y Juventus.
Frankfurt (4 puntos / DG: -9), Slavia Praga (3 puntos / DG: -11), Villarreal (1 puntos / DG: -10) y Kairat Almaty (1 puntos / DG: -14) son los cuatro equipo eliminados y ya sin opciones de clasificación.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
También es un buen momento para recordar que el sorteo de los playoffs eliminatorios de la Champions League se celebrará el próximo viernes 30 de enero en Nyon. Aquí puedes consultar todos los detalles del sorteo y las fechas clave de lo que queda de competición.
Los clubes que logren finalizar hoy en el top-8 pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes del 9º al 24º puesto en la clasificación de la Champions League tendrán que jugar una eliminatoria previa a esos octavos de final. Los equipos del 25º al 36º puesto quedarán hoy eliminados de la competición.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡Y también tenemos los onces oficiales de Athletic y Villarreal! Los de Valverde se miden al Sporting de Portugal y los de Marcelino al Bayer Leverkusen...
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡Hay once también del Atlético de Madrid ante el Bodo/Glimt! Esta es la alineación titular de Simeone en la última jornada de la fase liga de la Champions League...
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Y este es el once del Barcelona para medirse hoy al Copenhague en la jornada 8 de la fase liga. Así sale hoy el equipo de Hansi Flick en busca de una victoria que le meta en el top-8 de la clasificación de la Champions League:
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
¡Ya tenemos el once oficial del Real Madrid para el partido de hoy ante el Benfica de Mourinho! Así sale hoy Arbeloa en el Estadio Da Luz de Lisboa....
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Recordamos que se van a jugar 18 partidos de la Champions League a la vez, todos comienzas a las 21:00 horas (horario peninsular).
El Real Madrid de Arbeloa se mide al Benfica de Mourinho en el Estadio Da Luz de Lisboa. El Barcelona de Hansi Flick recibe al Copenhague en el Camp Nou.
El Atlético de Madrid recibe al Bodo/Glimt en el Metropolitano y el Athletic se mide al Sporting de Portugal en San Mamés. Por último, el Villarreal visita al Bayer Leverkusen en el BayArena.
Los 18 partidos de la jornada 8 de la fase liga de la Champions League
Ajax vs Olympiacos
Arsenal vs Kairat Almaty
Athletic vs Sporting de Portugal
Atlético vs Bodo/Glimt
Barcelona vs FC Copenhague
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Benfica vs Real Madrid
Borussia Dortmund vs Inter de Milán
Brujas vs Marsella
Eintracht Frankfurt vs Tottenham
Liverpoo vs Qarabag
Manchester City vs Galatasaray
Mónaco vs Juventus
Nápoles vs Chelsea
PSV vs Bayern Múnich
Pafos vs Slavia Praga
PSG vs Newcastle
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Por último, el Villarreal visita el campo del Bayer Levekusen ya sin opciones de clasificación para la siguiente ronda de la Champions League. Los de Marcelino son penúltimos (31º) con tan solo un punto y solo se juegan la honra y el premio económico de una victoria.
33- Frankfurt (4 puntos / DG: -9)
34- Slavia Praga (3 puntos / DG: -11)
35- Villarreal (1 puntos / DG: -10)
36- Kairat (1 puntos / DG: -14)
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
El Athletic, tras ganar al Atalanta en Bérgamo la semana pasada, pueden acabar metiéndose en las posiciones de playoffs de la Champions League (9º al 24º). Los de Ernesto Valverde son ahora mismo vigesimoterceros ((8 puntos / DG: -4) y si ganan al Sporting de Portugal en San Mamés certificarán su clasificación para las eliminatorias de la Champions del mes de febrero.
Así está la parte dela clasificación de la Champions League en la que se la juega el Athletic...
16- Dortmund (11 puntos / DG: +4)
17- Galatasaray (10 puntos / DG: 0)
18- Qarabag (10 puntos / DG: -2)
19- Marsella (9 puntos / DG: 0)
20- Leverkusen (9 puntos / DG: -4)
21- Mónaco (9 puntos / DG: -6)
22- PSV (8 puntos / DG: +1)
23- Athletic (8 puntos / DG: -4)
24- Olympiakos (8 puntos / DG: -5)
25- Nápoles (8 puntos / DG: -5)
26- Copenhague (8 puntos / DG: -6)
27- Brujas (7 puntos / DG: -5)
28- Bodø/Glimt (6 puntos / DG: -2)
29- Benfica (6 puntos / DG: -4)
30- Pafos (6 puntos / DG: -6)
31- Union Saint-Gilloise (6 puntos / DG: -10)
32- Ajax (6 puntos / DG: -12)
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
El Atlético de Madrid juega en el Metropolitano ante el Bodo/Glimt. Los de Simeone ocupan la duodécima posición (13 puntos / DG: +3) y necesitan ganar y que cuatro equipos que estén por delante, que no sean Bayern y Arsenal, no ganen. A los rojiblancos, igual que al Barça, le conviene ganar por la mayor diferencia de goles posibles para escalar posiciones y que no le adelanten otros equipos que están también con 13 puntos.
Los ochos equipos que están con 13 puntos son los siguientes:
6- PSG (13 puntos / DG: +10)
7- Newcastle (13 puntos / DG: +10
8- Chelsea (13 puntos / DG: +6)
9- Barça (13 puntos / DG: +5)
10- Sporting de Portugal (13 puntos / DG: +5)
11- Manchester City (13 puntos / DG: +4)
12- Atlético de Madrid (13 puntos / DG: +3)
13- Atalanta (13 puntos / DG: +1)
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
El Barcelona recibe al Copenhague en el Camp Nou y los de Hansi Flick deben ganar y, si es posible, por el mayor número de goles para garantizarse su clasificación dentro del top-8 de la Champions League. El equipo azulgrana es ahora mismo noveno (13 puntos / DG: +5) y si ganan, adelantaría a PSG, Newcastle o los dos, ya que franceses e ingleses se enfrentan en el Parque de los Príncipes y los dos equipos tienen 13 puntos.
El Barça lo tiene en su mano y un triunfo hoy ante el Copenhague le puede colocar entre los ocho primeros de la clasificación de la fase liga de la Champions League. Hay que señalar que hay ocho equipos con 13 puntos, por lo que hay que ganar y acumular goles de cara al más que probable desempate en función de la diferencia de goles.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
El Real Madrid es ahora mismo tercero en la clasificación de la Champions League y los de Arbeloa visitan al Benfica de Mou. A los blancos les vale un triunfo para garantizarse sí o sí su clasificación dentro del top-8. Incluso el empate puede servir porque sumarían 16 puntos y tiene una diferencia de goles de +11.
En caso de derrota, el Madrid se puede quedar fuera de los ocho primeros y debería jugar los playoffs eliminatorios, algo que ya ocurrió la temporada pasada.
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Y un último apunte antes de ir con la apasionante última jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026. Hay que detallar cómo funcionan los criterios de desempate en la clasificación de la Champions, cuando hay dos o más equipos con los mismos puntos.
Criterios de desempate en la clasificación de la fase liga de la Champions League, según establece el artículo 18 de la UEFA:
1. Diferencia de goles
2. Mayor número de goles marcados
3. Mayor número de goles anotados como visitante
4. Mayor número de victorias en la fase de liga
5. Mayor número de victorias fuera de casa en la fase de liga
6. Mayor número de puntos obtenidos colectivamente por los rivales de la fase de liga
7. Diferencia de goles colectiva superior de los rivales de la fase de liga
8. Mayor número de goles anotados colectivamente por los rivales de la fase de liga
9. Menor total de puntos disciplinarios basándose únicamente en tarjetas amarillas y rojas recibidas por los jugadores y los directivos de los equipos en todos los partidos de la fase de liga (tarjeta roja = 3 puntos, amarilla = 1 punto, expulsión por dos tarjetas amarillas en un partido = 3 puntos)
10. Mayor coeficiente de club
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs, en vivo
Antes de repasar las opciones de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal, es un buen momento para detallar cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League ahora mismo, justo antes de la disputa de la última jornada.
1- Arsenal (21 puntos / DG: +18)
2- Bayern (18 puntos / DG: +13)
3- Real Madrid (15 puntos / DG: +11)
4- Liverpool (15 puntos / DG: +6)
5- Tottenham (14 puntos / DG: +8)
6- PSG (13 puntos / DG: +10)
7- Newcastle (13 puntos / DG: +10
8- Chelsea (13 puntos / DG: +6)
9- Barça (13 puntos / DG: +5)
10- Sporting de Portugal (13 puntos / DG: +5)
11- Manchester City (13 puntos / DG: +4)
12- Atlético de Madrid (13 puntos / DG: +3)
13- Atalanta (13 puntos / DG: +1)
14- Inter (12 puntos / DG: +6)
15- Juventus (12 puntos / DG: +4)
16- Dortmund (11 puntos / DG: +4)
17- Galatasaray (10 puntos / DG: 0)
18- Qarabag (10 puntos / DG: -2)
19- Marsella (9 puntos / DG: 0)
20- Leverkusen (9 puntos / DG: -4)
21- Mónaco (9 puntos / DG: -6)
22- PSV (8 puntos / DG: +1)
23- Athletic (8 puntos / DG: -4)
24- Olympiakos (8 puntos / DG: -5)
25- Nápoles (8 puntos / DG: -5)
26- Copenhague (8 puntos / DG: -6)
27- Brujas (7 puntos / DG: -5)
28- Bodø/Glimt (6 puntos / DG: -2)
29- Benfica (6 puntos / DG: -4)
30- Pafos (6 puntos / DG: -6)
31- Union Saint-Gilloise (6 puntos / DG: -10)
32- Ajax (6 puntos / DG: -12)
33- Frankfurt (4 puntos / DG: -9)
34- Slavia Praga (3 puntos / DG: -11)
35- Villarreal (1 puntos / DG: -10)
36- Kairat (1 puntos / DG: -14)
Clasificación Champions League, en directo: resultados, top 8 y playoffs en vivo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026! Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic se la juegan en una última jornada con 18 partidos unificados a las 21:00 horas. El Villarreal también juega en el campo del Bayer Leverkusen, pero los de Marcelino ya están matemáticamente eliminados.
Real Madrid, Barcelona y Atlético cuentan con opciones de finalizar en el top-8 y meterse directamente en los octavos de final de la Champions League. El Athletic recibe al Sporting de Portugal en San Mamés y debe ganar para certificar su clasificación para los playoffs eliminatorias, que se disputarán a doble partido los días 17 / 18 y 24 / 25 de febrero.
¡Sigue desde ya con nosotros la última jornada de la fase liga, con la clasificación de la Champions League en vivo, todos los resultados y la última hora de los partidos Benfica - Real Madrid, Barcelona - Copenhague, Atlético de Madrid - Bodo / Glimt, Athletic - Sporting de Portugal y Bayer Leverkusen - Villarreal!
