La emotiva carta de despedida de un compañero de Álex, el menor asesinado en Sueca: "Seguiré tu ejemplo..."

Álex fue asesinado por el padre de un amigo, que ya se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras confesar el crimen. Sin embargo, ahora culpa a su expareja mientras su casa amanece con pintadas de "asesino".

Juan Muñoz
Publicado:

Han pasado cuatro días, pero la localidad valenciana de Sueca no se recupera de la conmoción provocada por el asesinato de Álex, el menor de 13 años apuñalado hasta la muerte por el padre de un amigo.

Álex jugaba a un videojuego en casa de su amigo cuando el padre de este aprovechó una visita del menor al baño para asesinarlo con un cuchillo de cocina. Poco después, Juanfran, bibliotecario de 48 años, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca y confesaba el crimen.

Aunque en un primer momento se barajó la hipótesis de que Juanfran estuviera encubriendo a su hijo, la autopsia determinó que Álex había muerto a manos de un adulto y el padre de su amigo ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El asesino confeso cambia su versión

Sin embargo, poco después de confesar el crimen, Juanfran dice no recordar si lo mató él: "No sé si yo lo maté, puede ser que si". Incluso culpa a su expareja del terrible crimen: "Tu madre ha conseguido que me vuelva loco", dijo a su hijo tras descubrir este que había matado a su amigo.

"Seguiré tu ejemplo de ser bueno"

La iglesia del colegio del menor asesinado le ha despedido este miércoles entre lágrimas. Un menor compañero del fallecido le ha dedicado una emotiva carta que dice lo siguiente:

"Álex, siempre te tendré en mi corazón, te recordaré y seguiré tu ejemplo de ser bueno en todo el bien que hacías. Siempre has sido un buen amigo y te has portado muy bien con todos. Te echaré mucho de menos. Adiós. Un abrazo".

Pintadas en la casa del asesino

Mientras tanto, la casa de Juanfran, acordonada por la Guardia Civil, ha amanecido este miércoles con pintadas de "asesino", "hijo de puta" o "justicia para Álex". Unas pintadas que reflejan la indignación de los vecinos tras lo ocurrido.

Juanfran ha pasado su primera noche en la prisión de Picassent, donde será sometido a un test médico para analizar si presenta algún tipo de problema físico o mental.

