¿Qué significa M.B.H.? El misterio tras la última firma de Carlos Alcaraz en el Open de Australia

El español se hace eco del mensaje viral en redes sobre su hermano Álvaro Alcaraz.

'M.B.H', la firma de Carlos Alcaraz tras ganar a De Mi&ntilde;aur

'M.B.H', la firma de Carlos Alcaraz tras ganar a De MiñaurAustralian Open

Carlos Alcaraz hizo historia este martes tras alcanzar por primera vez en su carrera las semifinales del Open de Australia después de derrotar al australiano Alex de Miñaur en tres sets. Un Alcaraz que, tras el partido, sorprendió a muchos con las misteriosas siglas que escribió en la cámara de televisión con el rotulador junto a un emoji sacando la lengua: 'M.B.H.'

Sus seguidores en las redes pronto entendieron a lo que se refería. Con esta firma Alcaraz ha querido sumarse a la campaña que promueve el usuario de X @RufiEnLancha (conocido como Alcatraz), y en la que reivindica la importancia de Álvaro Alcaraz, hermano mayor del tenista, en los éxitos de Carlitos.

'Método de las Manos Bendecidas'

¿Qué significan las siglas M.B.H.? Son las iniciales de Método Blessed Hands (en español, Método de las Manos Bendecidas), una dinámica que se ha vuelto viral en clave de humor y que se refiere a la importancia de Álvaro, el hermano de Carlos, en el rendimiento del ganador de cuatro grandes.

Este usuario ha apodado así en redes sociales a Álvaro Alcaraz después de que se conociera que fue él el autor del rapado de Carlos Alcaraz en el pasado US Open, un torneo en el que el murciano acabó ganando el título.

"Una persona muy importante"

Un Álvaro Alcaraz que poco a poco va teniendo más protagonismo en el equipo de su hermano, tal y como confirmó Carlitos en rueda de prensa durante Open de Australia. Sobre todo después de separarse de su entrenador hasta diciembre, Juan Carlos Ferrero.

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito. Ha jugado a tenis y va a coger más protagonismo junto con Samu. Sabe cómo trabajamos y cómo funciona el circuito, y sabe mucho de tenis. A veces tiene opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho a mí y a Samu. Estoy feliz de verle en el box, más dentro aún, y me aporta mucho", explicó el murciano en Melbourne.

"Mucho ánimo a lo que está pasando en España"

Esta vez el mensaje de Alcaraz tuvo un tono más divertido, nada que ver con el que escribió tras ganar a Yannick Hanfmann en segunda ronda, cuando el de El Palmar se acordó de las víctimas por los descarrilamientos de los trenes: "Mucho ánimo a lo que está pasando en España".

