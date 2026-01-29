Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los aeropuertos de Tailandia se blindan contra el virus Nipah y comienzan a medir la temperatura de los viajeros

Los aeropuertos de Indonesia han instalado escáneres térmicos para comenzar a medir la temperaturas de los viajeros ante la alarma sanitaria que ha provocado el brote del virus Nipah en India.

Controles en Indonesia por el virus Nipah.

Controles en los aeropuertos de Indonesia por el virus Nipa | EFE

Laura Simón
Publicado:

Indonesia ha comenzado a instalar escáneres térmicos para vigilar la temperatura de los pasajeros en sus principales aeropuertos tras el brote del virus Nipah en India. Esta medida también se ha llevado a cabo en la turística isla de Bali, donde millones de turistas extranjeros viajan cada año. Se trata de imágenes que recuerdan a la pandemia del COVID-19 que obligó a la puesta en marcha de este tipo de medidas para contener los casos.

El virus Nipah salta de animales a personas y su tasa de mortalidad se calcula entre el 40% y el 75% de los infectados. En estos momentos el brote está localizado en el estado de Bengala Occidental. Según los registros habría 100 personas en cuarentena.

La OMS considera bajo el riesgo de expansión del virus por la India

La Organización Mundial de la Salud considera "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, tras la confirmación de dos casos en el estado de Bengala Occidental y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias.

Según fuentes sanitarias, por el momento no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos (otras vías de contagio habituales son a través de animales tales como murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados).

La infección por el virus Nipah provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %.

Primeros brotes registrados en 2001

La India registró sus primeros brotes en humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos. Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado meridional de Kerala, donde el más reciente brote, en julio de 2025, causó tres infectados y dos fallecidos.

