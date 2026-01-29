Mbappé, más duro que nunca con el Real Madrid: "Vergüenza"

Kylian Mbappé no escondió su decepción tras la derrota del Real Madrid frente al Benfica por 4-2 y calificó el resultado como "merecido", admitiendo que el conjunto blanco no jugó bien. El delantero francés reconoció asimismo que el equipo no estuvo a la altura de un partido decisivo de Liga de Campeones.

"Teníamos un objetivo claro de estar en los primeros ocho para tener menos partidos, empezamos el partido muy flojos, merecen marcar primero, pero ellos no marcan, nosotros metemos y pensaba que eso nos iba a meter en el ritmo de partido. Ellos fueron mucho mejor en el primer tiempo", analizó Mbappé ante los periodistas tras el encuentro.

"No tenemos continuidad en el juego, es un problema que tenemos que solucionar"

El atacante fue especialmente duro al referirse al último tanto del Benfica, marcado por el portero Trubin. Lo calificó como una "vergüenza", aunque puntualizó que "matemáticamente no cambia nada" para el conjunto madridista. En su análisis, Mbappé subrayó la diferencia de actitud entre ambos equipos.

"Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida, no se ha visto que nosotros también nos jugáramos la vida y ese ha sido el problema del partido (...) Era un partido de Champions y nosotros no salimos a jugar un partido de Champions", afirmó. E insistió: "No hemos jugado bien, ellos han jugado bien porque el Benfica en casa siempre es difícil".

"No tenemos continuidad en el juego, es un problema que tenemos que solucionar. No podemos estar un día sí un día no, eso no es de equipo campeón. Duele un poco porque queríamos tener febrero para mejorar, pero nos merecemos la posición en la que estamos", apostilló el atacante, autor de 13 goles en fase liga.

Arbeloa se siente "totalmente responsable"

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, asumió toda la responsabilidad de la derrota: "Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete, me siento totalmente responsable cuando las cosas no salen bien y de cuando el objetivo no se ha cumplido", aseguró en rueda de prensa.

El técnico reconoció que el equipo estuvo lejos de lo exigido por el partido. Cree que el combinado blanco no estuvo a la altura de la dificultad del partido, de la exigencia del rival y del ambiente: "No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió Arbeloa, que admitió que tienen "mucho" que mejorar y que toca mirar hacia delante.

Preguntado por la intensidad, apuntó que al equipo le faltaron "muchos argumentos futbolísticos". Tras la derrota, el Madrid deberá disputar la eliminatoria de repesca ante Bodo Glimt o Benfica.

Mourinho pide perdón por su celebración

Desde el lado vencedor, José Mourinho también fue protagonista. El entrenador del Benfica reveló que se disculpó ante Arbeloa por la forma en la que celebró el triunfo: "Le he pedido disculpas por el modo en que he celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y comprende que en ese momento se olvida, que es el Real Madrid y que Álvaro está en el banquillo", explicó, aunque reconoció que el técnico madridista le dijo que no hacía falta disculparse.

Mourinho calificó el encuentro como "una noche para recordar": "Pienso en los benfiquistas más jóvenes, creo que fue una noche increíble estoy súper feliz por los jugadores, hicieron un juego absolutamente extraordinario", señaló.

"Pensaba que había pasado por todo, pero al final resulta que no he pasado por todo"

El técnico portugués confesó que, pese a su dilatada carrera, nunca había vivido algo similar: "Pensaba que había pasado por todo, pero al final resulta que no he pasado por todo", dijo en referencia al gol marcado por su portero Trubin en el último minuto.

Sobre lo que supone vencer al Real Madrid, Mourinho restó protagonismo personal al logro: "No estoy tratando de hacer una cosa con mi carera que no haya hecho nunca, me centro en disfrutar y trabajar, y para esta gente jugar una eliminatoria contra el Real Madrid o el Inter es una oportunidad fantástica", afirmó.

Ante la posibilidad de reencontrarse con los blancos en la repesca y regresar al Santiago Bernabéu trece años después, explicó que no ha vuelto al estadio desde que salió del club y recordó que, en una ocasión en la que pensaba acudir como espectador, recibió la llamada del Benfica para regresar a Lisboa.

