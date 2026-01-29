Comparecencia de Óscar Puente en el Senado tras los accidentes ferroviarios, en directo: "He asumido riesgos y seguramente cometeré errores"

Once días después del accidente ferroviario en el municipio cordobés de Adamuz que dejó 45 fallecidos, y nueve del de Gelida, con el maquinista fallecido, el Gobierno ha comparecido en sede parlamentaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha sometido a las preguntas de los representantes de los diferentes grupos políticos que componen el Senado.

"Ninguna decisión aliviará el dolor de las víctimas, pero nuestra obligación es dar la cara y explicar qué estamos haciendo. Las tragedias permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad y la nuestra ha estado a la altura, la unidad y lealtad de la instituciones es digna de elogio", ha empezado el responsable de la cartera de Transportes.

"Quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia"

Asegura que el compromiso del Gobierno para esclarecer la verdad es total: "No tengo todas las respuestas ni el conocimiento, lo que sé se va rellenando con el tiempo. Comparecí el mismo día del accidente de madrugada y dije en ese momento lo que sabía. Los afectados tienen derecho a conocer la verdad".

Dice Puente en la cámara Alta que desde el accidente fueron conscientes de que había dos trenes siniestrados, si bien la conversación entre Emergencias y Atocha revela que se tardó 16 minutos en comunicar el accidente del Alvia en Adamuz: "Contra lo que se ha dicho en algunos medios, quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia".

¿Qué significa "renovación integral"?

También se ha referido a la renovación de la vía donde ocurrió el accidente: "Sobre la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla se ha acometido una renovación integral con una inversión global de 780 millones de euros".

"No es una infraestructura olvidada ni abandonada, es una línea con más de 30 años de servicio sometida a labores de mantenimiento, conservación y en los últimos años de renovación. La primera gran renovación de la alta velocidad española", ha abundado el ministro.

Y ha defendido sus palabras sobre la "renovación total" de la vía Madrid - Sevilla: "Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla, es impensable. Significa actuar de manera progresiva, sustituyendo aquellos elementos que lo requieran".

Marcas similares a las del Iryo en otro tren

El ministro de Transportes asegura que las "cuatro" incidencias registradas por los maquinistas en los cuatro meses anteriores al siniestro fueron resueltas de manera correcta. Y señala: "Entre los desvíos sustituidos están precisamente los de Adamuz. Se pusieron en marcha los nuevos en 2025. Era la mejor oferta técnica y la mejor oferta económica".

Explica Óscar Puente que detecaron marcas parecidas a las del Iryo en un tren que pasó antes por el mismo lugar: "Se han analizado los trenes que pasaron por el lugar del accidente antes; en ninguno de ellos se ha detectado ninguna anomalía que exigiera ningún tipo de intervención inmediata".

"También hemos revisado los bogies de los trenes de Renfe que pasaron antes por el lugar; en uno de ellos hemos detectado marcas similares a las del Iryo. Salvo en esos casos, ninguno de los trenes que ha pasado ese día por el mismo lugar ha presentado vestigio alguno", ha subrayado.

Ayudas a las víctimas y autocrítica

Sobre las ayudas a las víctimas: "En Consejo de Ministros aprobamos el decreto ley de apoyo para víctimas de Adamuz y Gelida. El Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe anticiparse y actuar con humanidad. Tiene como objetivo complementar lo que hay con ayudas inmediatas, exentas de tributación. Debemos aprender de accidentes pasados en el que algunas víctimas tardaron mucho tiempo en recibir indemnizaciones. Las ayudas ascienden a 20 millones de euros, se abonarán en un único pago, serán compatibles con los seguros obligatorios y estarán exentas de impuestos".

Óscar Puente dice haber sido completamente transparente desde el accidente, pero hace autocrítica: "A veces me puedo precipitar aportando información y luego me tengo que corregir; prefiero pecar de eso. La mayor garantía para no equivocarse es esconderse. He asumido riesgos y seguramente cometeré errores, pero ninguno de mala fe, no tengo intención de ocultar nada. Pienso que es respeto a las víctimas y pueden contar conmigo para ello. Desde que se produjo el accidente, he hecho cuatro ruedas de prensa. Además, he participado en 16 entrevistas con medios de comunicación. Seguiré trabajando en esa línea".

Contra las "barbaridades" y los "bulos"

Asimismo, se ha referido a los bulos del 'neofascismo' en redes sociales o medios: "He leído y escuchado ciertas barbaridades, que se han usado carriles chinos de baja calidad, que la rotura del carril viejo ha provocado el descarrilamiento... Esta avalancha intenta generar la imagen de un Estado en el que nada funciona, se pretende sembrar el miedo. Es el juego de la ultraderecha, lamentablemente también de la derecha, a los únicos que beneficia son a los que no creen en nuestro país. Reflexionen. La mejor manera de ejercer la transparencia es combatir esos bulos".

Explica que CIAF sigue investigando la tragedia: "Se han enviado muestras de carril a un laboratorio para determinar la causa de la rotura. No se descarta ninguna hipótesis de por qué se rompió el carril. Una vez que se determinen las causas de la rotura, se podrán establecer nuevas líneas de investigación. Como Ministerio, damos soporte a los requerimientos de la CIAF".

¿Y cuándo se podrá reabrir la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía? "Ayer recibimos el permiso de la autoridad judicial para intervenir en la vía siniestrada. Nos hemos dado un plazo de diez días para realizar la obra y poner en marcha la infraestructura, pero todavía está en el aire".

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso

Desde el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior impacto del Alvia, el titular de Transportes ha ofrecido más de una veintena de comparecencias ante los medios de comunicación con preguntas abiertas. Este jueves Puente se ha sentado en la cámara Alta, a petición del Partido Popular, en una sesión extraordinaria para dar cuenta de los accidentes de tren.

En un principio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba también convocado en el Senado. Sin embargo, Moncloa ya descartó su presencia al alegar que comparecería en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de enero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.