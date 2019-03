Bautista remonta ante Tsonga y ya está en los octavos de Miami

El español Roberto Bautista pasó a octavos de final del Masters 1.000 de Miami tras darle la vuelta al marcador y ganar por 2-6, 6-3 y 7-6 (3) al francés Jo-Wilfried Tsonga, noveno cabeza de serie del torneo. En un partido de escaso ritmo, en el que los dos tenistas se mostraron conservadores, Bautista fue de menos a más para entrar en cuarta ronda, un paso más allá de su mejor marca en Cayo Vizcaíno, una tercera ronda en 2014.

Desacertado primer set para Bautista

En el primer set, el español no estuvo cómodo sobre la pista y apenas convirtió en puntos el 59 % de sus primeros servicios, mientras que el tenista galo llevó esa cifra hasta el 83 %. El 18 de la ATP apenas inquietó a Tsonga en esta primera manga en la que no tuvo ninguna opción de 'break', y tenía que esforzarse por no dejar escapar los suyos. Como muestra el tercer juego del partido, en el que Tsonga necesitó de 7 bolas de ruptura y más de 10 minutos para quebrar el servicio al español y tomar la primera ventaja del choque.

En el octavo juego llegó el 'break' para el español

Ya en la segunda manga, Bautista aumentó la mordiente de sus golpes y buscó con mayor éxito el revés de su rival. Así, el español mejoró notablemente su actuación y los dos tenistas retuvieron sus respectivos servicios hasta que, en el octavo juego, Bautista logró romper el saque a Tsonga (3-5), 'break' que confirmó en el siguiente juego para empatar el partido.

En la manga definitiva, que se fue más allá de 1 hora y 11 minutos (7 minutos menos que los dos sets anteriores), el castellonense mantuvo su nivel y estuvo cerca de romper en dos ocasiones el servicio al galo, que en ambas tiró de dos saques directos para salir del atolladero. El saque se convirtió en el asidero al que se agarró el francés para ir avanzando en el set hasta que se llegó al desempate, después de que ninguno de los dos tenistas lograse un 'break'.

Los 'winners" decantaron el 'tie break'

En el 'tie break', Bautista ofreció dos paralelos que desarbolaron a Tsonga, dos saques que no pudo restar el galo y tomó así un 4-0 de ventaja, insalvable para el 9 del mundo. Bautista, que ya apeó al británico Aljaz Bedene en tercera ronda, logró así repetir su única victoria sobre el francés, ocurrida en semifinales del torneo de Auckland, donde finalmente se llevó el título en enero pasado, el segundo junto con el de Sofía (Bulgaria). El español se enfrentará en octavos al japonés Kei Nishikori, sexto cabeza de serie y que ganó hoy al ucraniano Alexandr Dolgopolov por un doble 6-2.