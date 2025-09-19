Andre Agassi, sobre Alcaraz: "Es una combinación del 'Big Three', uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que..."

San Francisco ya está lista para acoger la octava edición de la Laver Cup, un nuevo enfrentamiento entre los tenistas europeos contra los del resto del mundo. El Viejo Continente, capitaneado por Yannick Noah quiere revalidar el título que conquistaron el año pasado en Berlín, mientras que el equipo del resto del mundo, con Andre Agassi como capitán, buscan la tercera victoria en la ya emblemática competición, tras los triunfos en Londres (2022) y Vancouver (2023).

Los partidos de la primera jornada ya están definidos, con Carlos Alcaraz debutando en el dobles junto a Mensik y enfrentándose a la dupla Taylor Fritz - Alex Michelsen. La competición se abrirá con tres partidos individuales: Casper Ruud vs Reilly Opelka, Jakub Mensik vs Alex Michelsen y Flavio Cobolli vs Joao Fonseca.

El Chase Center de San Francisco, con capacidad para 18.064 espectadores, presentará un lleno absoluto para ver a las estrellas del tenis, pero si hay un jugador que supone un reclamo ese es Carlos Alcaraz. La expectación para ver en directo al fenómeno de El Palmar, reciente campeón del US Open y ganador de seis grand slam con 22 años, es máxima.

Agassi, rendido ante Alcaraz: "No hay un lugar en el mundo al que él vaya y no sea el favorito del público"

Todos saben, como se ha encargado de recordar Roger Federer, que Europa cuenta con una ventaja de cara a los individuales por el hecho de poder contar con Carlos Alcaraz. La opinión del extenista suizo es compartida por Andre Agassi, capitán del Resto del Mundo y que opina que el murciano es una combinación entre Federer, Nadal y Djokovic.

"No hay un lugar en el mundo al que él vaya y no sea el favorito del público", reconoce Agassi en declaraciones exclusivas a la ATP Tour.

El ganador de ocho grand slam considera que el jugador murciano es el "favorito del público por razones obvias".

"Lo que él ha aportado al juego es una mezcla de la última generación que tuvimos. Sé que Novak todavía está jugando, pero él (Alcaraz) es como una combinación de todos ellos (Federer, Nadal y Djokovic) en uno, con las revoluciones que puede imprimir a la pelota, la defensa que tiene como Novak, el toque que tiene como Federer. Ver eso en una persona en una cancha de tenis es destacable", admite Agassi.

"[Él es] uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que se hayan visto jamás. Lo he visto jugar en vivo algunas veces, pero estar allí abajo en la cancha cerca de él será algo especial", afirma Agassi.

Rafter, sobre Alcaraz: "Uno de los mejores jugadores que hemos visto en la historia del tenis"

Patrick Rafter, vicecapitán del Resto del Mundo, también tiene claro que Alcaraz es un jugador diferencial.

"Él puede producir poder desde cualquier lugar y nadie tiene ese poder. Probablemente sea uno de los mejores jugadores que hemos visto en la historia del tenis. Esa combinación es bastante impresionante, además tiene todos los golpes", apunta el extenista australiano y ganador de dos US Open (!997 y 1998).

