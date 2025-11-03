Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El increíble final en el Maratón de Nueva York: casi se necesitó foto finish entre Benson Kipruto y Alexander Mutiso

Los dos kenianos se disputaron la victoria hasta el último metro en el Maratón de Nueva York en una llegada simplemente asombrosa. Apenas 16 centésimas entre Kipruto y Mutiso.

Benson Kipruto y Alexander Mutiso, en la llegada del Maratón de Nueva York

El final de foto finish en el Maratón de Nueva York entre Benson Kipruto y Alexander Mutiso | Antena 3 Deportes

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El keninano Benson Kipruto se proclamó este domingo campeón del Maratón de Nueva York y lo hizo en uno de los finales más ajustados y reñidos que se recuerdan en la mítica prueba por las calles de la Gran Manzana. Kipruto se alzó con la victoria con solo 16 centésimas de diferencia respecto a su compatriota Alexander Mutiso, que le exigió hasta el último metro.

Alexander Kipruto, de 34 años y que firmó un tiempo de 2h08:09, parecía tener el triunfo aseguradno al lograr abrir una distancia de unos cinco metros con el también keniano Alexander Mutiso en los últimos metros. Pero Mutiso aceleró en la recta final y estuvo a punto de dejar a Kirputo sin la victoria en el Maratón de Nueva York.

Tanto Kipruto como Mutiso firmaron un tiempo de 2h08:09, separados por apenas 16 centésimas de segundo en el 'foto finish'. En tercera posición quedó Albert Korir, por lo que Kenia copó los tres puestos del podio en el Maratón de Nueva York, el más prestigioso del calendario.

Hellen Obiri, la reina en Nueva York

El dominio de Kenia quedó plasmado también la categoría femenina donde la keniana Hellen Obiri se alzó con la victoria en el Maratón de Nueva York, pulverizando el récord de la prueba con un tiempo de 2h19:51, superando en dos minutos y 40 segundos el récord que, desde 2003, estaba en poder de la también keniana Margaret Okayo (2h22:31).

Campeona en Nueva York en 2023 y en Boston en 2023 y 2024, Obiri se impuso por delante de sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui (ganadoras en la Gran Manzana en 2022 y 2024, respectivamente).

Las tres kenianas dominaron con mano de hierro la prueba, dejando atrás una a una a todas sus rivales, incluida la neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica en París 2024, que no pudo aguantar el ritmo y terminó cruzando la meta en sexta posición a casi 5 minutos.

Eliud Kipchoge se despide de Nueva York

El Maratón de Nueva York también vivió este domingo un momento emotivo e histórico al presenciar la última carrera de Eliud Kipchoge, leyenda del atletismo, por las calles de la Gran Manzana. A punto de cumplir 41 años la próxima semana, el keniano se despidió en Nueva York de las grandes pruebas del circuito internacional.

El doble campeón olímpico y ganador de 11 grandes maratones acabó en el puesto 17 con un tiempo de 2h14:36.

