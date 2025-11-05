Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Tenis

El entrañable momento de dos niñas al ser sorprendidas por Alcaraz en pleno entrenamiento: "¿Te puedo dar un abrazo?"

El ganador de seis grand slam fue nombrado socio de honor del Real Sociedad Club de Campo de Murcia y se produjo un precioso momento cuando Alcaraz irrumpió en el entrenamiento de unas jóvenes tenistas.

Alcaraz, en el momento de dar un abrazo a una joven tenista en Murcia

Alcaraz, en el momento de dar un abrazo a una joven tenista en MurciaRedes Sociales

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz Garfia, ganador de seis grand slam, ha sido nombrado socio de honor del Real Sociedad Club de Campo de Murcia, un bonito reconocimiento al murciano del club en el que dio sus primeros raquetazos justo antes de poner rumbo a Turín para disputar las Nitto ATP Finals.

"Hoy, la Real Sociedad Club de Campo ha hecho entrega a Carlos Alcaraz del galardón de Socio de Honor del club, un reconocimiento muy especial por haber sido socio desde su nacimiento y por representar con orgullo los valores de la entidad tanto dentro como fuera de las pistas", señala la Real Sociedad Club de Campo Murcia en sus redes sociales junto a un vídeo de Alcaraz en las instalaciones.

"Un orgullo poder recibir esto del club donde yo empecé, un club familiar donde yo decía que pasaba más tiempo que en mi casa... Ver a tantos chicos me recuerda a cuándo yo comencé a jugar al tenis", asegura Alcaraz en el vídeo colgado por la Real Sociedad Club de Campo Murcia en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Durante las visita al club donde dio sus primeros raquetazos, Carlos Alcaraz interrumpe el entrenamiento de unas jóvenes tenistas que al ver entrar en la pista al actaul campeón de Roland Garros y el US Open se acercan a su ídolo emocionadas.

"Mi amiga y yo somos muy fans tuyas", le dice una de las jóvenes tenistas a Alcaraz, que sonríe ante esas palabras y le da las gracias.

La otra joven tenista se queda sin palabras hasta que se decide y le pregunta los iguiente al ganador de seis grand slam: ¿Te puedo dar un abrazo?"

Carlos Alcaraz accede sin dudarlo: "Hombre, claro. Por favor", le responde antes de abrazar a la joven tenista.

Alcaraz aterriza en Turín a la conquista de las Nitto ATP Finals y el número 1

El tenista murciano ya se encuentra desde este miércoles en Turín para disputar las Nitto ATP Finals, último torneo ATP del año y que decidirá si es el murciano o Jannik Sinner quien termina el año como número 1 del ranking. Alcaraz se ha ejercitado por primera vez hoy en el Inalpi Arena junto a Taylor Fritz.

Este jueves, desde las 12:00 horas, se celebrará el sorteo de los dos grupos de las Nitto ATP Finals y Alcaraz conocerá a sus tres rivales en la round robin en Turín. El murciano recuperará el número 1 del mundo si gana tres partidos en la cita de maestros o si Sinner no levanta el título.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, los navegantes españoles que van a dar la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

La vuelta al mundo vertical de Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo

Publicidad

Deportes

Fermín y Lamine Yamal celebran un gol ante el Olympiacos en Champions League

Brujas - Barcelona: Partido de la Champions League, en directo (0-0)

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

El trofeo de las Nitto ATP Finals en Turín

Sorteo Nitto ATP Finals 2025: Día, hora y dónde verlo en directo

Alcaraz, en el momento de dar un abrazo a una joven tenista en Murcia
Tenis

El entrañable momento de dos niñas al ser sorprendidas por Alcaraz en pleno entrenamiento: "¿Te puedo dar un abrazo?"

La vuelta al mundo vertical de Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo
Aventura | Vela

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, los navegantes españoles que van a dar la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP
Motociclismo

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP con 17 años: "Cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas",

Brian Uriarte tiene 17 años y es el Campeón del Mundo Junior de MotoGP, lo ha logrado en el penúltimo Gran Premio de la temporada en Barcelona. Firma así un mundial de sobresaliente llegando sin presión a la última cita en Valencia.

Gran Premio de F1 de 1971 en el que participaba Andrea De Adamich
Formula 1

Muere Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1, a los 84 años

El piloto italiano compitió cinco temporadas en Fórmula 1 y tras retirarse por un grave accidente en 1973 se convirtió en comentarista.

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

Brujas vs FC Barcelona: Horario, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

Alexis Mac Allister celebra su gol ante el Real Madrid

Un gol de Mac Allister derriba el muro de Thibaut Courtois en Anfield (1-0)

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

Publicidad