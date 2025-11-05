El entrañable momento de dos niñas al ser sorprendidas por Alcaraz en pleno entrenamiento: "¿Te puedo dar un abrazo?"

Carlos Alcaraz Garfia, ganador de seis grand slam, ha sido nombrado socio de honor del Real Sociedad Club de Campo de Murcia, un bonito reconocimiento al murciano del club en el que dio sus primeros raquetazos justo antes de poner rumbo a Turín para disputar las Nitto ATP Finals.

"Hoy, la Real Sociedad Club de Campo ha hecho entrega a Carlos Alcaraz del galardón de Socio de Honor del club, un reconocimiento muy especial por haber sido socio desde su nacimiento y por representar con orgullo los valores de la entidad tanto dentro como fuera de las pistas", señala la Real Sociedad Club de Campo Murcia en sus redes sociales junto a un vídeo de Alcaraz en las instalaciones.

"Un orgullo poder recibir esto del club donde yo empecé, un club familiar donde yo decía que pasaba más tiempo que en mi casa... Ver a tantos chicos me recuerda a cuándo yo comencé a jugar al tenis", asegura Alcaraz en el vídeo colgado por la Real Sociedad Club de Campo Murcia en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Durante las visita al club donde dio sus primeros raquetazos, Carlos Alcaraz interrumpe el entrenamiento de unas jóvenes tenistas que al ver entrar en la pista al actaul campeón de Roland Garros y el US Open se acercan a su ídolo emocionadas.

"Mi amiga y yo somos muy fans tuyas", le dice una de las jóvenes tenistas a Alcaraz, que sonríe ante esas palabras y le da las gracias.

La otra joven tenista se queda sin palabras hasta que se decide y le pregunta los iguiente al ganador de seis grand slam: ¿Te puedo dar un abrazo?"

Carlos Alcaraz accede sin dudarlo: "Hombre, claro. Por favor", le responde antes de abrazar a la joven tenista.

Alcaraz aterriza en Turín a la conquista de las Nitto ATP Finals y el número 1

El tenista murciano ya se encuentra desde este miércoles en Turín para disputar las Nitto ATP Finals, último torneo ATP del año y que decidirá si es el murciano o Jannik Sinner quien termina el año como número 1 del ranking. Alcaraz se ha ejercitado por primera vez hoy en el Inalpi Arena junto a Taylor Fritz.

Este jueves, desde las 12:00 horas, se celebrará el sorteo de los dos grupos de las Nitto ATP Finals y Alcaraz conocerá a sus tres rivales en la round robin en Turín. El murciano recuperará el número 1 del mundo si gana tres partidos en la cita de maestros o si Sinner no levanta el título.