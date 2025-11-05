Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Aventura | Vela

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, los navegantes españoles que van a dar la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

Los dos navegantes y aventureros españoles partirán el próximo 15 de noviembre desde Castellón con el objetivo de completar la primera vuelta al mundo vertical a vela de la historia. Antena 3 Deportes ha hablado con Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez.

La vuelta al mundo vertical de Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo

Una navegación histórica e inédita: Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez darán la vuelta al mundo de polo a polo | Rubén García

Publicidad

Emulando las gestas marítimas de Cristóbal Colón, descubridor de América, o Juan Sebastián Elcano, marino español célebre por haber culminado la primera circunnavegación de la Tierra de la que se tiene constancia, dos españoles se han propuesto realizar la primera vuelta al mundo de polo a polo de la historia. Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, navegantes y aventureros, partirán el próximo 15 de noviembre desde Castellón en un un velero de aluminio de 21 metros, donde pasarán un año de travesía para dar la vuelta al mundo, recorriendo 65.000 kilómetros.

"Un sueño de toda una vida que se va a hacer realidad. Una vuelta al mundo a vela y vertical para mí es el evento más importante de todo mi vida", indica Pedro Jiménez a Antena 3 Deportes.

Paula Gonzalvo explica cómo surgió la idea de esta increíble e inédita aventura, una circunnavegación de la Tierra vertical.

"¿Y si circunnavegamos la Antártida y además realizamos el paso del noroeste? En la bola del mundo, empezamos a estudiar la ruta y, en realidad, era una vuelta al mundo vertical", recuerda Paula Gonzalvo.

"Partimos con una ventaja enorme que no tuvo Cristóbal Colón y es que nosotros sabemos dónde estamos y a dónde vamos", reconoce Paula a Antena 3 Deportes.

Las olas y el hielo, los principales riesgos en la navegación por la Antártida

Un fuerte oleaje y los bloques de hielo supondrán un auténtico reto en la navegación de estos dos aventureros y navegantes españoles.

"En la zona de la Antártida puede haber olas de diez metros que, junto con el hielo, es peligrosísimo. Existe la posibilidad de quedarse varado entre el hielo. Habrá momentos en los que tengamos que esperar a que se abra el hielo. Ese es el momento en el que el oso puede acercarse y ya hay casos en los que se han subido a los barcos", explica Paula Gonzalvo.

Un viaje de 12 meses lleno de peligros. El 15 de noviembre partirán hacia una navegación histórica. "A mi familia no le hace demasiada ilusión", admite Paula.

Toda la navegación será retransmitida permanentemente en directo a través de Internet, por lo que el público podrá vivir toda la aventura de los dos navegantes, que durante el recorrido recogerán muestras de la biodiversidad marina, harán análisis de la presencia de microplásticos en aguas polares y registrarán el ruido submarino y distintos parámetros de los océanos, entre otras actividades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El increíble final en el Maratón de Nueva York: casi se necesitó foto finish entre Benson Kipruto y Alexander Mutiso

Benson Kipruto y Alexander Mutiso, en la llegada del Maratón de Nueva York

Publicidad

Deportes

Fermín y Lamine Yamal celebran un gol ante el Olympiacos en Champions League

Brujas - Barcelona: Partido de la Champions League, en directo (0-0)

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

El trofeo de las Nitto ATP Finals en Turín

Sorteo Nitto ATP Finals 2025: Día, hora y dónde verlo en directo

Alcaraz, en el momento de dar un abrazo a una joven tenista en Murcia
Tenis

El entrañable momento de dos niñas al ser sorprendidas por Alcaraz en pleno entrenamiento: "¿Te puedo dar un abrazo?"

La vuelta al mundo vertical de Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo
Aventura | Vela

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, los navegantes españoles que van a dar la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP
Motociclismo

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP con 17 años: "Cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas",

Brian Uriarte tiene 17 años y es el Campeón del Mundo Junior de MotoGP, lo ha logrado en el penúltimo Gran Premio de la temporada en Barcelona. Firma así un mundial de sobresaliente llegando sin presión a la última cita en Valencia.

Gran Premio de F1 de 1971 en el que participaba Andrea De Adamich
Formula 1

Muere Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1, a los 84 años

El piloto italiano compitió cinco temporadas en Fórmula 1 y tras retirarse por un grave accidente en 1973 se convirtió en comentarista.

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

Brujas vs FC Barcelona: Horario, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

Alexis Mac Allister celebra su gol ante el Real Madrid

Un gol de Mac Allister derriba el muro de Thibaut Courtois en Anfield (1-0)

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

Publicidad