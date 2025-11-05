El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez e imputa a otro alto cargo de Moncloa

El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, rechaza la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa por cinco presuntos delitos. Además, acuerda citar como investigada a la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González.

Según consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se convoca a la alto cargo para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos" el próximo 12 de noviembre.

El magistrado continúa de esta manera la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez se apoya, señala EFE, en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos. "Lo que viene a enseñarnos el Tribunal Supremo, es que, la deslealtad en la administración de fondos públicos, constituye el eje sobre el que pivota el delito de malversación de fondos públicos, con independencia de que, se cause detrimento o perjuicio económico definido, en destinar fondos públicos para el pago de una persona a la que se le asignan funciones públicas, pero que, además de realizar esas funciones públicas, realiza en su jornada laboral, otras de carácter claramente privado", señala el magistrado.

Peinado pide las agendas de Gómez y Álvarez

También pide a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

