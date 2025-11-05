Donald Trump lanza un ataque a una narcolancha en el Pacífico y el Pentágono anuncia la muerte de dos 'narcoterroristas'

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado la muerte de dos "narcoterroristas" a bordo de una embarcación en aguas del Pacífico tras un ataque efectuado por el Ejército estadounidense, en el marco de su campaña de bombardeos contra barcos que presuntamente transportan drogas y que en el Caribe ya ha dejado al menos 60 fallecidos.

Desde el Pentágono han anunciado que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de estupefacientes y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico. Mantienen que su intención es la de destruir "todas aquellas que traten de envenenar a nuestros ciudadanos con el tráfico de drogas".

