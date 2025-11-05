Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Operación EEUU

Donald Trump lanza un ataque a una narcolancha en el Pacífico y el Pentágono anuncia la muerte de dos 'narcoterroristas'

Donald Trump ha decidido lanzar un nuevo ataque a una narcolancha en el Pacífico. Según el jefe del Pentágono, las dos personas que iban a bordo de la embarcación han fallecido

Trump inicia su gira asiática: viajará desde Malasia a Japón para cerrar acuerdos comerciales y de inversión en defensa

Donald Trump lanza un ataque a una narcolancha | Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado la muerte de dos "narcoterroristas" a bordo de una embarcación en aguas del Pacífico tras un ataque efectuado por el Ejército estadounidense, en el marco de su campaña de bombardeos contra barcos que presuntamente transportan drogas y que en el Caribe ya ha dejado al menos 60 fallecidos.

Desde el Pentágono han anunciado que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de estupefacientes y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico. Mantienen que su intención es la de destruir "todas aquellas que traten de envenenar a nuestros ciudadanos con el tráfico de drogas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad