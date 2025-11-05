Brujas vs FC Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

El Barcelona vista este miércoles al Brujas en la jornada 4 de la fase liga de la Champions League, un partido clave para los de Hansi Flick de cara a encarrilar la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones de forma directa, es decir, finalizando entre los ocho primeros. El equipo culé suma dos victorias (Newcastle United y Olympiacos) y una derrota (PSG) en las tres primeras jornadas de la fase liga, por lo que los azulgrana saben que el de hoy es un partido clave para tacar el top-8 de la clasificación.

El Brujas solo ha logrado una victoria (Union Saint-Gilloise) en tres jornada y ha caído goleado ante el Bayern (4-0) y Atalanta (2-1). Hansi Flick no podrá contar con Andreas Christensen, aún recuperándose de lesión, y sigue con la enfermería llena: Joan García, Ter Stegen, Gavi, Pedri y Raphinha. Los 21 convocados del Barça para enfrentarse hoy al Brujas en el estadio Jan Breydel son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).

El Barcelona afronta dos jornadas consecutivas fuera de casa en Europa (Brujas y Chelsea) antes de recibir al Eintracht Frankfurt en la sexta jornada, visitar al Slavia Praga y cerrar la fase liga en casa ante el FC Copenhague.

Las dos dudas de Hansi Flick para el partido de hoy ante el Brujas son Lamine Yamal, todavía renqueante por una pubalgia, y Pau Cubarsí, entre algodones y que fue suplente ante el Elche el fin de semana. Szczesny estará un día más bajo los palos, con una posible línea defensiva formada por Balde, Eric García, Cubarsí y Jules Koundé.

En el centro del campo culé, De Jong, Casadó, Rashford y Fermín López parecen las opciones más probables; con una dupla ofensiva formada por Lamine Yamal y Ferran Torres. Si el de Mataró goza de descanso, podría entrar en su lugar Robert Lewnadowski.

Nicky Hayen, entrenador del Brujas, cuenta con las bajas de Mignolet, Ludovit Reis y Bjorn Meijer y podría salir hoy ante el Barcelona con el siguiente once titular: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi y Tzolis.

Posibles onces del Brujas - Barcelona

: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi, Tzolis. FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford; Lewandowski/Lamine y Ferran.

Horario y dónde ver el Brujas - Barcelona de la Champions League

El Brujas - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League, se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Jan Breydel Stadion de Brujas.

El partido entre Brujas y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League.