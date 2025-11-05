Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Motociclismo

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP con 17 años: "Cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas",

Brian Uriarte tiene 17 años y es el Campeón del Mundo Junior de MotoGP, lo ha logrado en el penúltimo Gran Premio de la temporada en Barcelona. Firma así un mundial de sobresaliente llegando sin presión a la última cita en Valencia.

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP, charla con Antena 3 Deportes | Vanessa Blasco

Publicidad

Vanessa Blasco
Publicado:

Es la cantera del motociclismo español. Con 17 años, el cántabro Brian Uriarte ha firmado su primer título de Campeón del Mundo Junior de MotoGP en Barcelona. Lo ha hecho a falta del Gran Premio de Valencia donde llega como campeón y sin ninguna presión. "En este caso ha salido todo muy bien, este año hemos tenido muy buenos resultados. Aún no lo he asimilado", nos contaba Brian en una entrevista concedida a Antena 3 Deportes.

Es joven, pero en pista es un piloto experimentado. Maduro, agresivo, metódico, rápido y muy regular en carrera son algunos de los adjetivos que lo definen. En el Gran Premio Junior 2025 ha sumando cinco victorias y ocho podios en diez carreras. Esta temporada hace doblete, ha ganado también la MotoGP Rookies Cup. Con el número 51, cuando Brian se pone el casco cambia su mentalidad a modo competición y sale a ganar.

"Cuando me pongo el casco, me pongo en modo concentración y cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas", así describe Brian su actitud en la moto.

"Los Márquez son unos referentes en toda regla, los conozco bien"

A sus 17 años su trayectoria aún es corta y le quedan muchas carreras por disputar, pero se le puede considerar como el futuro español del motociclismo. Tiene su propia personalidad, pero también ha sabido en quien fijarse para llegar a los más alto. Sus referentes son los hermanos Márquez, Marc y Álex, a los que tiene como ejemplo y describe su trabajo como excelente.

"Ellos son unos referentes en toda regla, y los conozco bien. He entrenado muchas veces con ellos", recuerda Brian de los hermanos Márquez, un ejemplo para él.

Marc, Álex y Brian tienen en común la persona de Emilio Alzamora, expiloto de motociclismo y campeón del mundo de 125cc en 1999, ahora manager y descubridor de nuevos talentos del motor como los hermanos Márquez, pilotos consolidados, y Brian Uriarte, que despunta en el motociclismo.

Brian seguirá peleando por estar en los más alto, como él mismo reconoce sabe que tiene un grupo de pilotos rivales que no se lo van a poner fácil, pero de momento puede presumir de ser él y no otro el que ha conseguido ser Campeón del Mundo Junior de MotoGP 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Las cuentas por el número 1 en las Nitto ATP Finals entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Alcaraz y Sinner

Publicidad

Deportes

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP con 17 años: "Cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas",

Gran Premio de F1 de 1971 en el que participaba Andrea De Adamich

Muere Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1, a los 84 años

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

Brujas vs FC Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

Alexis Mac Allister celebra su gol ante el Real Madrid
Fútbol

Un gol de Mac Allister derriba el muro de Thibaut Courtois en Anfield (1-0)

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC
Fútbol

Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

Jannik Sinner, en la final del Rolex Paris Masters ante Felix Auger-Aliassime
Tenis

La advertencia de una leyenda del tenis italiano a Carlos Alcaraz: "O se mantiene concentrado o nunca volverá a vencer a Sinner"

El que fuera campeón de Roland Garros en 1976 explica que Sinner se ha convertido en un jugador "prácticamente invencible".

Lamine Yamal junto a su padre
Fútbol

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, anuncia su compromiso con su novia de 23 años

El padre del delantero del Barcelona anuncia que se casa con su pareja, 16 años más joven que él.

Dani Izquierdo descendiendo el Monte Perdido

Dani Izquierdo, récord de Monte Perdido: "Si lo intento es que lo veo posible"

Álex Márquez, en un acto en Madrid

Álex Márquez, tras el doblete histórico con su hermano Marc: "Es el mejor regalo para nuestros padres"

Marcos Llorente

Marcos Llorente reivindica sus rutinas con estudios científicos: "La gente está despertando"

Publicidad