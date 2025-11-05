Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP con 17 años: "Cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas",

Es la cantera del motociclismo español. Con 17 años, el cántabro Brian Uriarte ha firmado su primer título de Campeón del Mundo Junior de MotoGP en Barcelona. Lo ha hecho a falta del Gran Premio de Valencia donde llega como campeón y sin ninguna presión. "En este caso ha salido todo muy bien, este año hemos tenido muy buenos resultados. Aún no lo he asimilado", nos contaba Brian en una entrevista concedida a Antena 3 Deportes.

Es joven, pero en pista es un piloto experimentado. Maduro, agresivo, metódico, rápido y muy regular en carrera son algunos de los adjetivos que lo definen. En el Gran Premio Junior 2025 ha sumando cinco victorias y ocho podios en diez carreras. Esta temporada hace doblete, ha ganado también la MotoGP Rookies Cup. Con el número 51, cuando Brian se pone el casco cambia su mentalidad a modo competición y sale a ganar.

"Cuando me pongo el casco, me pongo en modo concentración y cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas", así describe Brian su actitud en la moto.

"Los Márquez son unos referentes en toda regla, los conozco bien"

A sus 17 años su trayectoria aún es corta y le quedan muchas carreras por disputar, pero se le puede considerar como el futuro español del motociclismo. Tiene su propia personalidad, pero también ha sabido en quien fijarse para llegar a los más alto. Sus referentes son los hermanos Márquez, Marc y Álex, a los que tiene como ejemplo y describe su trabajo como excelente.

"Ellos son unos referentes en toda regla, y los conozco bien. He entrenado muchas veces con ellos", recuerda Brian de los hermanos Márquez, un ejemplo para él.

Marc, Álex y Brian tienen en común la persona de Emilio Alzamora, expiloto de motociclismo y campeón del mundo de 125cc en 1999, ahora manager y descubridor de nuevos talentos del motor como los hermanos Márquez, pilotos consolidados, y Brian Uriarte, que despunta en el motociclismo.

Brian seguirá peleando por estar en los más alto, como él mismo reconoce sabe que tiene un grupo de pilotos rivales que no se lo van a poner fácil, pero de momento puede presumir de ser él y no otro el que ha conseguido ser Campeón del Mundo Junior de MotoGP 2025.

