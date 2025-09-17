Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Fognini explica la diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Jannik es más cuadrado, Carlos es alguien que..."

El extenista italiano, que jugó el último partido de su carrera ante Alcaraz en Wimbledon, ofrece su opinión sobre lo que diferencia a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Fognini saluda a Alcaraz tras su partido en Wimbledon

Fognini saluda a Alcaraz tras su partido en WimbledonGetty Images

Publicidad

Fabio Fognini, histórico jugador italiano que llegó a ser número 9 de ATP, se retiró el pasado 30 de junio tras caer derrotado ante Carlos Alcaraz en la primera ronda de Wimbledon. A sus 38 años, el exjugador de San Remo llevó al límite aquel día al murciano en una batalla de cinco sets. Con más de 820 partidos ATP a sus espaldas y habiendo levantado nueve títulos, Fognini es una referencia en el tenis mundial e italiano y ha hablado sobre Sinner y Alcaraz, los dos jugadores que dominan el circuito en la actualidad.

El ganador del Masters de Montecarlo en 2019 sostiene que el de San Cándido y el de El Palmar son dos jugadores muy diferentes, en gran parte por su personalidad y forma de ser fuera de una pista de tenis.

"Para ser alguien de 24 años, Jannik ve las cosas con mucha claridad. Sabe que ha sido golpeado y que ahora le toca salir de la zona de confort, hacer algo diferente la próxima vez para derrotar a Carlos. Son dos jugadores diferentes. Nosotros, como italianos, conocemos mejor a Jannik, le seguimos y le animamos. En Italia, si ganas eres un fenómeno; si pierdes, como pasó en la final, empiezan a dudar de ti", indica Fognini sobre Sinner en unas declaraciones al podcast Supernova, recogidas por Ubitennis.

"Alcaraz y Sinner me recuerdan a Federer y Nadal en mi época"

"Los dos me recuerdan a Federer y Nadal en mi época. Sinner es 'cuadrado'. Yo jugué con Andreas Seppi y le llamaba 'kraut', porque provenía de las montañas. Era mitad alemán, mitad italiano. Jannik es así, más cuadriculado", sostiene Fognini en la conversación con Alessandro Cattelan.

El extenista italiano asegura que, en cambio, Alcaraz es un jugador que "parece estar divirtiéndose" en la pista.

"Mientras que Alcaraz parece estar divirtiéndose. Vi su documental, dice que después de los partidos se va a Ibiza a divertirse y eso me lo transmite. Alcaraz es alguien que se divierte y lo necesita fuera de la pista. Yo era más así", concluye Fognini.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La suspensión de la última etapa de la Vuelta a España, protagonista de las portadas internacionales

La prensa se hace eco de las protestas en Madrid en la Vuelta a España

Publicidad

Deportes

Fognini saluda a Alcaraz tras su partido en Wimbledon

Fognini explica la diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Jannik es más cuadrado, Carlos es alguien que..."

La selección española de fútbol en Konya, Turquía

¿Puede quedarse España sin ir al Mundial 2026 por el boicot del Gobierno a Israel?

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Huijsen en Anoeta

El CTA, sobre la expulsión de Huijsen: "La sanción más ajustada hubiera sido amarilla"

Xabi Alonso habla con Mbappé en el Santiago Bernabéu
Fútbol

Toque de Xabi Alonso a Carvajal: "La expulsión es evitable. Tendremos que hablar del tema"

El entrenador del Olympique, Roberto De Zerbi, en el Santiago Bernabéu
Champions League

De Zerbi: "El segundo penalti es un poco vergonzoso, no era penalti"

Cargas policiales contra hinchas del Olympique de Marsella
Champions League

Disturbios y cargas policiales contra los ultras del Marsella antes del estreno del Real Madrid en Champions

Los antidisturbios han tenido que emplearse a fondo ante la violencia de los hinchas del Olympique horas antes del partido en el Santiago Bernabéu.

Mbappé celebra su gol de penalti en el Real Madrid vs Olympique de Marsella
Liga de Campeones

Mbappé salva los muebles de penalti para el Real Madrid ante el Olympique de Marsella (2-1)

RESULTADO REAL MADRID - OLYMPIQUE DE MARSELLA: 2-1. Los tantos del francés remontan el gol inicial de Weah. Trent se lesionó y Carvajal acabó expulsado. Vinícius, suplente.

Matilda Ferrari, con su entrenadora Katerina Knoblochova

Muere Matilda Ferrari, patinadora de 15 años, atropellada por un camión mientras esperaba el autobús escolar

Aros olímpicos

El COI defiende la presencia de Israel y recuerda su convivencia con Palestina en los Juegos de París 2024

Carlos Manera hace historia en la Ocean Race

El español Carlos Manera hace historia en la Ocean Race: "El Mediterráneo es una olla exprés"

Publicidad