Fognini explica la diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Jannik es más cuadrado, Carlos es alguien que..."

Fabio Fognini, histórico jugador italiano que llegó a ser número 9 de ATP, se retiró el pasado 30 de junio tras caer derrotado ante Carlos Alcaraz en la primera ronda de Wimbledon. A sus 38 años, el exjugador de San Remo llevó al límite aquel día al murciano en una batalla de cinco sets. Con más de 820 partidos ATP a sus espaldas y habiendo levantado nueve títulos, Fognini es una referencia en el tenis mundial e italiano y ha hablado sobre Sinner y Alcaraz, los dos jugadores que dominan el circuito en la actualidad.

El ganador del Masters de Montecarlo en 2019 sostiene que el de San Cándido y el de El Palmar son dos jugadores muy diferentes, en gran parte por su personalidad y forma de ser fuera de una pista de tenis.

"Para ser alguien de 24 años, Jannik ve las cosas con mucha claridad. Sabe que ha sido golpeado y que ahora le toca salir de la zona de confort, hacer algo diferente la próxima vez para derrotar a Carlos. Son dos jugadores diferentes. Nosotros, como italianos, conocemos mejor a Jannik, le seguimos y le animamos. En Italia, si ganas eres un fenómeno; si pierdes, como pasó en la final, empiezan a dudar de ti", indica Fognini sobre Sinner en unas declaraciones al podcast Supernova, recogidas por Ubitennis.

"Alcaraz y Sinner me recuerdan a Federer y Nadal en mi época"

"Los dos me recuerdan a Federer y Nadal en mi época. Sinner es 'cuadrado'. Yo jugué con Andreas Seppi y le llamaba 'kraut', porque provenía de las montañas. Era mitad alemán, mitad italiano. Jannik es así, más cuadriculado", sostiene Fognini en la conversación con Alessandro Cattelan.

El extenista italiano asegura que, en cambio, Alcaraz es un jugador que "parece estar divirtiéndose" en la pista.

"Mientras que Alcaraz parece estar divirtiéndose. Vi su documental, dice que después de los partidos se va a Ibiza a divertirse y eso me lo transmite. Alcaraz es alguien que se divierte y lo necesita fuera de la pista. Yo era más así", concluye Fognini.

