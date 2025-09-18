El vaticinio de Yannick Noah sobre los ocho próximos grand slam: "Aparte de Alcaraz y Sinner, no veo..."

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han repartido los últimos ocho grand slam que se han disputado, siendo Novak Djokovic (US Open 2023) el último jugador capaz de ganar en un gran escenario al margen del español y el italiano. Y es que el circuito parece haber entrado en un duopolio en el que apenas queda nada para el resto de tenistas: el de San Cándido ha levantado dos Open de Australia (2024 y 2025), un Wimbledon (2025) y un US Open (2024); mientras que el fenómeno de El Palmar se ha hecho, en las dos últimas temporadas, con dos Roland Garros (2024 y 2025), un Wimbledon (2024) y el último US Open (2025).

En este escenario ya son muchas las voces que coinciden en augurar una nueva época en el tenis en la que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se van a repartir los principales torneos en los próximos años, incluso el debate ya ha pasado a ser cuál de los dos completará antes el 'Career Grand Slam' (ganar los cuatro grand slam del calendario): el murciano podría lograron el próximo mes de enero en Melbourne, mientras el de San Cándido deberá esperar al próximo Roland Garros para tratar de cerrar el círculo.

Este fin de semana las miradas del tenis se fijarán en San Francisco, donde se disputa la octava edición de la Laver Cup, con Carlos Alcaraz como la gran atracción del torneo entre el equipo de Europa y el del resto del mundo. Yannick Noah es el capitán del equipo europeo y ha hablado sobre el dominio del murciano y Sinner en las dos últimas temporadas.

"Aparte de Alcaraz y Sinner, no veo a nadie que pueda ganar uno de los ocho próximos torneos del Grand Slam. Incluso pueden alcanzar los 20 títulos. Evidentemente, si no están lesionados, pero creo que están frescos. Por el momento, hay dos, no tres como en aquella época, con un Murray adicional", apunta el ganador de Roland Garros 1983 en el 'Super Moscato Show' de RMC

"También pienso que el equipo de ambos es de gran calidad. La estructura está realmente bien consolidada. El español está en buena salud mental. Es feliz. El italiano, por su parte, da la impresión de, con 24 años, tener la madurez de un hombre de 35 años. Es increíble ver todo esto", admite el extensita francés.

Alcaraz en Alcatraz antes de la Laver Cup

El reciente ganador del US Open y ganador de seis grand slam lleva ya algunos días en San Francisco, donde ha visitado la emblemática prisión de Alcatraz y donde ha jugado al golf con Roger Federer, leyenda del tenis con 20 majors.

"La Laver Cup es un evento diferente y único, donde compartes vestuario y equipo con tus rivales normalmente. Eso es lo bonito, me siento un privilegiado de poder vivir este tipo de situaciones y, obviamente, poder jugar contra el resto del mundo es algo único", explicó Alcaraz en un acto promocional de la Laver Cup en San Francisco.

"Llevo pocos días (en San Francisco). Fui a Alcatraz a visitar la isla y fue incríble. Poder jugar al golf con Sasha (Zverev), Casper (Ruud) y Roger (Federer). Fue increíble poder desconectar un poco para volver más fuerte a las pistas y muy contento de estos días en San Francisco", reconoció el murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com