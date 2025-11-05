Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El socialdemócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York: "Trump, sube el volumen"

Mamdani se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

El socialdemócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa. Los demócratas arrasan, de esta manera, en tres votaciones en las que son las primeras elecciones significativas desde que Donald Trump recuperó la presidencia. Supone un impulso de cara a las elecciones legislativas del próximo año para el partido que se encontraba en una situación delicada.

El autodenominado socialdemócrata se ha hecho con el 50,3% del electorado con más del 94% del escrutinio en unas elecciones en las que se han contabilizado más de dos millones de votos., frente al 41,6 de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy por delante del republicano Sliwa, quien se ha quedado en un 7,2%, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

En Virginia y Nueva Jersey, las demócratas moderadas Abigail Spanberger, de 46 años, y Mikie Sherrill, de 53, ganaron sus respectivas elecciones a gobernadoras con amplias ventajas.

Ante una multitud eufórica de seguidores, Mandami expresaba: "Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder", expresó. "Así que, Donald Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: sube el volumen".

Primer alcalde musulman de Nueva York

Mamdani se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos. Ha superado al exgobernador demócrata Andrew Cuomo, de 67 años, quien se postuló como independiente tras perder la nominación ante Mamdani a principios de este año. Cuomo describió a Mamdani como un izquierdista radical cuyas propuestas eran inviables y peligrosas.

Entre sus propuestas, Mamdani quiere aumentar los impuestos a las empresas y a los ricos para financiar políticas ambiciosas de izquierda, como la congelación de alquileres, guarderías gratuitas y autobuses urbanos gratuitos. Los ejecutivos de Wall Street han manifestado su preocupación por la posibilidad de que un socialista democrático dirija la capital financiera del mundo.

Mamdani podría convertirse en la figura principal del Partido Demócrata. Trump, erróneamente, ha tildado a Mamdani de "comunista" y ha prometido recortar la financiación de la ciudad en represalia por su ascenso al poder.

