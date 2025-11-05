Juan Lobato llega al Supremo para declarar en la tercera sesión del juicio al fiscal general del Estado

El antiguo secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y la actual número dos de la formación regional, Pilar Sánchez Acera, declaran hoy ante el Tribunal Supremo como testigos en la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lobato ha llegado al Supremo unos 15 minutos antes de las 10:00 horas.

En esta vista oral se juzga si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, filtró un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso.

Juan Lobato es el primero en declarar en esta jornada. En noviembre de 2024, dos días antes de testificar por esta causa ante el juez instructor dimitió al frente del PSOE-M tras la controversia generada por registrar ante notario unos mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera.

Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, ahora ministro y entonces director de gabinete de Presidencia del Gobierno, le mandó un pantallazo con el correo que centra este juicio para que lo usara en la Asamblea de Madrid.

Atendiendo a la conversación, Juan Lobato le preguntó si eso "se ha publicado en algún sitio". "Porque llega, la tienen los medios", contestó Sánchez Acera, que después añade: "Vamos a verlo. Para q estés más respaldado (sic). Si es así. Te lo digo. Si no. La tienes en retaguardia.", a lo que Lobato indicaba en otro mensaje: "Sí, porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)", y una hora después, Sánchez Acera le envía un enlace de un medio de comunicación que ya había publicado la información.

Seis periodistas que publicaron informaciones relacionadas están citados

Después de Lobato y Sánchez Acera están citados seis periodistas que publicaron aquellos días de marzo de 2024 informaciones relacionadas con el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador por el que continúa procesado y con las negociaciones que su abogado entabló con el fiscal buscando una condena más baja.

