Champions League
Brujas - Barcelona: Partido de la Champions League, en directo (0-0)
Sigue en directo el Brujas - Barcelona de la jornada 4 de la Champions League, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del partido.
Publicidad
El Barcelona de Hansi Flick se mide hoy (21:00 horas) al Brujas en el Jan Breydel Stadion en la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. Los azulgrana buscan su tercera victoria en la competición y atacar el top-8 de la clasificación. El equipo culé suma dos victorias (Newcastle United y Olympiacos) y ha sufrido una derrota (PSG) en las tres primeras jornadas.
El Brujas tratará de sumar hoy su segunda victoria tras la lograda ante el Union Saint-Gilloise. El conjunto belga, entrenado por Nicky Hayen, perdió ante el Bayern (4-0) y Atalanta (2-1).
Onces oficiales del Brujas - Barcelona
- Brujas: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi y Tzolis.
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford; Lamine Yamal y Ferran.
Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Brujas - Barcelona de la Champions League.
Más Noticias
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
Primer aviso del Brujas. Ataque por banda izquierda y disparo de Tzolis que atrapa Szczesny sin problemas.
¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN BRUJAS!!!
¡Ya rueda el balón en el Jan Breydel Stadion! Ya puedes seguir en directo con nosotros el Brujas - Barcelona, partido de la cuarta jornada de la Champions League.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
¡Saltan los jugadores de Brujas y Barcelona al Jan Breydel Stadion! Suena el himno de la Champions League, esto va a comenzar...
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
Se han registrado incidentes en la previa del Brujas - Barcelona. Un aficionado del Barcelona ha sido detenido tras incendiar un autobús con una bengala. Aquí, información ampliada.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
¡Es oficial también el once del Brujas para medirse hoy al Barcelona! Esta es la alineación del equipo belga para el partido de hoy: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi y Tzolis.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
Hansi Flick repite el once que salió de inicio ante el Elche. No hay cambios en la formación titular del Barcelona respecto al pasado fin de semana.
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Ferran.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
¡Tenemos el once del Barcelona para el partido de hoy en Brujas! Así sale Hansi Flick al Jan Breydel Stadion: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Ferran.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
Hansi Flick tiene dos dudas en el once de hoy ante el Brujas: Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Los dos llegan entre algodones por una pubalgia y molestias musculares, respectivamente. En principio, apuntan a titulares pero hay que esperar para ver qué decide el entrenador alemán del Barcelona.
El once del Barça de hoy podría ser el siguiente: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford; Lamine Yamal y Ferran.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
El Barcelona de Hansi Flick ha logrado dos victorias ante Newcastle United (1-2) y Olympiacos (6-1) en la actual Champions, y sufrió una derrota en casa ante el PSG (1-2). Los culés tienen un -5 en el golaverage, por lo que si ganan hoy al Brujas se pueden colar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque habrá que ver el resto de resultados.
Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Brujas - Barcelona de la jornada 4 de la Champions League! Partido clave para el Barça de Hansi Flick en Bélgica de cara a la clasificación directa para los octavos de final.
Los culés suman seis puntos en tres jornadas y buscan otro triunfo para atacar el top-8 de la clasificación. Ahora mismo, los ocho primeros puestos los ocupan Bayern, Arsenal, PSG, Inter, Real Madrid, Liverpool, Tottenham y Borussia Dortmund.
¡Sigue en directo con nosotros el Brujas - Barcelona de la Champions League!
Publicidad