Brujas - Barcelona: Partido de la Champions League, en directo (0-0)

El Barcelona de Hansi Flick se mide hoy (21:00 horas) al Brujas en el Jan Breydel Stadion en la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. Los azulgrana buscan su tercera victoria en la competición y atacar el top-8 de la clasificación. El equipo culé suma dos victorias (Newcastle United y Olympiacos) y ha sufrido una derrota (PSG) en las tres primeras jornadas.

El Brujas tratará de sumar hoy su segunda victoria tras la lograda ante el Union Saint-Gilloise. El conjunto belga, entrenado por Nicky Hayen, perdió ante el Bayern (4-0) y Atalanta (2-1).

Onces oficiales del Brujas - Barcelona

Brujas: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi y Tzolis.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford; Lamine Yamal y Ferran.

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Brujas - Barcelona de la Champions League.