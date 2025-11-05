Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Champions League

Brujas - Barcelona: Partido de la Champions League, en directo (0-0)

Sigue en directo el Brujas - Barcelona de la jornada 4 de la Champions League, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del partido.

Ferm&iacute;n y Lamine Yamal celebran un gol ante el Olympiacos en Champions League

Fermín y Lamine Yamal celebran un gol ante el Olympiacos en Champions LeagueReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El Barcelona de Hansi Flick se mide hoy (21:00 horas) al Brujas en el Jan Breydel Stadion en la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. Los azulgrana buscan su tercera victoria en la competición y atacar el top-8 de la clasificación. El equipo culé suma dos victorias (Newcastle United y Olympiacos) y ha sufrido una derrota (PSG) en las tres primeras jornadas.

El Brujas tratará de sumar hoy su segunda victoria tras la lograda ante el Union Saint-Gilloise. El conjunto belga, entrenado por Nicky Hayen, perdió ante el Bayern (4-0) y Atalanta (2-1).

Onces oficiales del Brujas - Barcelona

  • Brujas: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi y Tzolis.
  • Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford; Lamine Yamal y Ferran.

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Brujas - Barcelona de la Champions League.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Primer aviso del Brujas. Ataque por banda izquierda y disparo de Tzolis que atrapa Szczesny sin problemas.

¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN BRUJAS!!!

¡Ya rueda el balón en el Jan Breydel Stadion! Ya puedes seguir en directo con nosotros el Brujas - Barcelona, partido de la cuarta jornada de la Champions League.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Saltan los jugadores de Brujas y Barcelona al Jan Breydel Stadion! Suena el himno de la Champions League, esto va a comenzar...

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Se han registrado incidentes en la previa del Brujas - Barcelona. Un aficionado del Barcelona ha sido detenido tras incendiar un autobús con una bengala. Aquí, información ampliada.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Es oficial también el once del Brujas para medirse hoy al Barcelona! Esta es la alineación del equipo belga para el partido de hoy: Jackers; Sabbe, Mechele, Ordóñez, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Forbs, Tresoldi y Tzolis.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Hansi Flick repite el once que salió de inicio ante el Elche. No hay cambios en la formación titular del Barcelona respecto al pasado fin de semana.

  • Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Ferran.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Tenemos el once del Barcelona para el partido de hoy en Brujas! Así sale Hansi Flick al Jan Breydel Stadion: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Ferran.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

Hansi Flick tiene dos dudas en el once de hoy ante el Brujas: Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Los dos llegan entre algodones por una pubalgia y molestias musculares, respectivamente. En principio, apuntan a titulares pero hay que esperar para ver qué decide el entrenador alemán del Barcelona.

El once del Barça de hoy podría ser el siguiente: Szczesny; Koundé, Araujo, Eric Garcia, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Rashford; Lamine Yamal y Ferran.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

El Barcelona de Hansi Flick ha logrado dos victorias ante Newcastle United (1-2) y Olympiacos (6-1) en la actual Champions, y sufrió una derrota en casa ante el PSG (1-2). Los culés tienen un -5 en el golaverage, por lo que si ganan hoy al Brujas se pueden colar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque habrá que ver el resto de resultados.

Brujas - Barcelona: Partido Champions League, en directo

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Brujas - Barcelona de la jornada 4 de la Champions League! Partido clave para el Barça de Hansi Flick en Bélgica de cara a la clasificación directa para los octavos de final.

Los culés suman seis puntos en tres jornadas y buscan otro triunfo para atacar el top-8 de la clasificación. Ahora mismo, los ocho primeros puestos los ocupan Bayern, Arsenal, PSG, Inter, Real Madrid, Liverpool, Tottenham y Borussia Dortmund.

¡Sigue en directo con nosotros el Brujas - Barcelona de la Champions League!

Publicidad

Deportes

Fermín y Lamine Yamal celebran un gol ante el Olympiacos en Champions League

Brujas - Barcelona: Partido de la Champions League, en directo (0-0)

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

El trofeo de las Nitto ATP Finals en Turín

Sorteo Nitto ATP Finals 2025: Día, hora y dónde verlo en directo

Alcaraz, en el momento de dar un abrazo a una joven tenista en Murcia
Tenis

El entrañable momento de dos niñas al ser sorprendidas por Alcaraz en pleno entrenamiento: "¿Te puedo dar un abrazo?"

La vuelta al mundo vertical de Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo
Aventura | Vela

Pedro Jiménez y Paula Gonzalvo, los navegantes españoles que van a dar la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP
Motociclismo

Brian Uriarte, campeón del mundo junior de MotoGP con 17 años: "Cuando entro en pista sólo me preocupo en dar gas",

Brian Uriarte tiene 17 años y es el Campeón del Mundo Junior de MotoGP, lo ha logrado en el penúltimo Gran Premio de la temporada en Barcelona. Firma así un mundial de sobresaliente llegando sin presión a la última cita en Valencia.

Gran Premio de F1 de 1971 en el que participaba Andrea De Adamich
Formula 1

Muere Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1, a los 84 años

El piloto italiano compitió cinco temporadas en Fórmula 1 y tras retirarse por un grave accidente en 1973 se convirtió en comentarista.

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

Brujas vs FC Barcelona: Horario, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

Alexis Mac Allister celebra su gol ante el Real Madrid

Un gol de Mac Allister derriba el muro de Thibaut Courtois en Anfield (1-0)

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

Publicidad