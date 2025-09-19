El proyecto de Federer para crear un circuito de veteranos con Nadal: "Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis"

Durante muchos años Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic mantuvieron una rivalidad legendaria en el tenis, fue la denominada época del 'Big Three', para muchos la mejor de la historia de este deporte. Entre el suizo (20), el española (22) y el serbio (24), el único de los tres que sigue en activo, se repartieron 66 grand slam. Nadie ha ganado más major que estas tres leyendas, los más grandes de este deporte, con permiso de mitos como Rod Laver, Roy Emerson, Bjorn Borg, Pete Sampras, Andre Agassi, Jimmy Connors o John McEnroe.

Con Djokovic en la recta final de su carrera, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han tomado las riendas del circuito y, entre los dos, se han repartido los últimos ocho grand slam: cuatro para el jugador de El Palmar y otros cuatro para el de San Cándido. El murciano está en San Francisco para disputar la Laver Cup y allí ha coincidido con Roger Federer. El extenista suizo ha participado en algunos actos promocionales de la competición entre los equipos de Europa y el resto del mundo y ha ofrecido su pronóstico sobre la octava edición de este torneo.

"¿A quién veo como favorito? Esa es la típica pregunta de la previa de la Laver Cup y siempre creo que me sé la respuesta, pero luego no. Tengo la sensación de que la costa oeste puede ser difícil para los europeos, porque cuando viajan desde Europa está lejos y el desfase horario afecta", explica Federer.

"Tengo la sensación de que Europa tiene un equipo más fuerte y que el dobles no es tan crucial en esta edición porque las parejas están igualadas. Todo se decidirá en los individuales, y creo que ahí con Carlos Alcaraz... le doy la ventaja a Europa para volver a conquistar el título", vaticinó el suizo.

'Fedal' tour, el circuito de veteranos que puede impulsar Federer

El ganador de veinte Grand Slams también desveló estar abierto a crear un circuito de veteranos junto a Rafael Nadal en el futuro. En una entrevista con la NBC previa a la disputa de la Laver Cup, Federer fue preguntado por la posibilidad de crear un circuito en el que participen tanto él como Nadal.

"Sí, ¿por qué no? Me encanta Rafa. Jugué cuatro horas de tenis en San Francisco, una hora y media en Los Angeles el otro día. Estoy jugando mucho para mantenerme en forma. Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis", reconoció Federer.

"Circuito de veteranos suena horrible (risas), pero quizás podríamos crear algo así, el 'Fedal' tour", apuntó el genio suizo.

"Una de las razones por las que creé la Laver Cup es para celebrar a las leyendas del deporte ya tuvimos un torneo de veteranos, llamado Champions Tour, pero estoy seguro de que hay mucho apetito para ver a las leyendas. Seguro que podemos echarle un vistazo", apuntó Federer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com