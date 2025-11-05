Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La jueza de la DANA cita a declarar como testigos a seis altos cargos de Mazón y al dueño de El Ventorro

Juanfran Pérez Llorca y el dueño del restaurante donde comieron Mazón y Vilaplana comparecerán a petición de la jueza de Catarroja junto a otros cargos del gobierno de Mazón.

Juan Muñoz
Publicado:

Juanfran Pérez Llorca, portavoz del Partido Popular en Les Corts, y el dueño del restaurante El Ventorro, donde comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el día de las inundaciones, declararán en calidad de testigo a petición de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA.

La jueza justifica esta citación por la necesidad de que testifiquen para aclarar el estudio de las llamadas que pudo haber efectuado la exconsellera Salomé Pradas, investigada, "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024", tal y como indica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El secretario autonómico de Presidencia, el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación de la Generalitat, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell, miembros del equipo de Carlos Mazón, presidente en funciones desde que anunció su dimisión, también testificarán en el marco de la causa por la DANA.

"Mazón no tenía prisa"

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en El Ventorro el día de las trágicas inundaciones, declaró haber visto al president atender llamadas y mensajes durante la comida, aunque aseguró no haber escuchado palabras como "DANA, lluvias o Cecopi".

Tampoco apreció una situación de alarma, ya que dijo que la comida transcurrió "como si no pasara nada", ni prisa alguna en Carlos Mazón. Aseguró que la acompañó al parking tras la comida y se despidieron hablando de fútbol.

Feijóo y Abascal ya negocian un sustituto

Los líderes de PP y Vox ya se han puesto en contacto por teléfono para buscar a un sustituto de Mazón. Feijóo y Abascal coinciden en que el objetivo es "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana.

Ambos coinciden también en que la llamada fue "cordial y en buen tono". El líder del PP ha pedido a Vox "altura de miras" para facilitar "cuanto antes" un nuevo presidente para la Comunidad Valenciana.

Pedro Sánchez comparecerá para hablar de corrupción el mismo día de la declaración del fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la sesión de control al Gobierno

