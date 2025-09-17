Alcaraz en Alcatraz: visita 'La Roca' antes de la Laver Cup

Carlos Alcaraz se prepara para volver a las pistas como integrante del equipo europeo en la Copa Laver, después de sumar su sexto Gran Slam en Nueva York.

Sin apenas espacio para la tregua, entre el 19 y 21 de septiembre el murciano disputará la Laver Cup en San Francisco (Estados Unidos), un torneo entre los seis de los mejores tenistas de Europa contra las seis mejores raquetas del resto del mundo.

Aprovechando su paso por la ciudad californiana, Alcaraz ha visitado la célebre prisión de Alcatraz junto a su quipo. 'Alcaraz en Alcatraz' ha titulado la imagen la organización de la Laver Cup en Instagram; "el pie de foto que estábamos esperando", ha bromado la ATP.

Carlitos también ha tenido tiempo para jugar al golf con Roger Federer, organizador de un torneo que este fin de semana cumplirá su octava edición.

¿Nueva equipación?

El tenista de El Palmar es ahora mismo la viva imagen del éxito: ha cambiado el color de su pelo, tiene dos nuevos tatuajes en el horizonte y sus seguidores se preguntan si estrenará nueva equipación en San Francisco.

La firma deportiva Nike se encarga de vestir a Alcaraz en la pista con prendas personalizadas y logo propio desde 2019, una colaboración que se ha ampliado hasta 2035.

En el US Open, Alcaraz sorprendió con una camiseta fucsia sin mangas, que la firma ha actualizado, confeccionada con textil tecnológico que capilariza el sudor para facilitar la transpiración.

Rubio platino

A unos días de volver a las pistas, el tenista mejor pagado de 2024, según la revista Forbes, ha celebrado haber sumado un nuevo Gran Slam a su palmarés con un cambio de imagen al teñirse el pelo de rubio platino, el tono de la temporada para el cabello, una apuesta arriesgada con la que ha dejado boquiabiertos sus seguidores.

Dos tatuajes nuevos

Pero no es la única novedad en su imagen. Como es tradición en el jugador desde que ganó su primer gran torneo, tiene previsto tatuarse la fecha de la final del US Open junto a una imagen del puente de Brooklyn y un la estatua de la libertad junto a la fecha de su primer US Open (11.09.2022), en la parte de atrás de su brazo izquierdo.

La fecha de su primer Wimblendon (10.03.23) luce en uno de sus tobillos, donde también se encuentra una imagen de la Torre Eiffel en el derecho y la fecha en la que ganó por primera vez en la capital parisina.

