Muere Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1, a los 84 años

El expiloto de Fórmula 1 Andrea De Adamich ha fallecido este miércoles a los 84 años. Nacido en Trieste en 1941, fue una de las figuras destacadas del automovilismo italiano durante las décadas de 1960 y 1970.

De Adamich comenzó su carrera deportiva en 1962 y solo tres años después, en 1965, se proclamó campeón de Fórmula 3, un logro que le abrió las puertas de la categoría reina del motor. En 1968 debutó en Fórmula 1, donde compitió durante cinco temporadas consecutivas.

A lo largo de su paso por el campeonato del mundo, De Adamich pilotó para equipos históricos como Ferrari, McLaren, March, Surtees y Brabham. Aunque no logró victorias en Grandes Premios, su nombre quedó asociado a una generación de corredores que ayudaron a consolidar la Fórmula 1.

El accidente que cambió su vida

El punto de inflexión en la carrera del piloto llegó en 1973, durante una prueba en el circuito de Silverstone. En aquella carrera, un accidente múltiple involucró a una decena de monoplazas y dejó a De Adamich atrapado más de una hora en su Brabham.

Sufrió fracturas en ambas piernas y graves lesiones musculares, lo que le obligó a retirarse definitivamente de la competición profesional. A pesar de ello, nunca se desvinculó del mundo del motor.

De las pistas a los micrófonos

Tras su retirada, Andrea De Adamich inició su carrera como comentarista de televisión. En 2022, el Gobierno italiano le distinguió como Comendador de la Orden del Mérito de la República Italiana, por su contribución al deporte y a la comunicación.

