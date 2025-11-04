Ángel Víctor Torres cargó contra una responsable de Sanidad por no agilizar los pagos a la empresa de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza los mensajes sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias y ha presentado el nuevo informe al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo'.

En los nuevos audios se revela la relación que mantuvieron el exasesor de José Luis Ábalos y el entonces presidente canario en pandemia por la compra de mascarillas. Se refleja las prisas del actual ministro por cerrar contratos de compra de mascarillas con una empresa de Aldama, incluso sin la supervisión de Sanidad.

La UCO sostiene que Víctor de Aldama pidió a Koldo García que el Gobierno de Canarias pagara las facturas retenidas a Soluciones de Gestión por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios, explica 'EFE', que ha tenido acceso al informe completo.

Entre los mensajes destacan las conversaciones entre Koldo García y Ángel Víctor Torres. Incluso hay alguno que "contradice" declaraciones anteriores del ministro canario. Por ejemplo, Torres cargó contra la responsable de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, por no agilizar los pagos a la empresa de Aldama. Y en otro mensaje asegura que está en contacto con ella. "Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y, o lo soluciona o la levanto para el aire", decía el entonces presidente de Canarias a Koldo en un mensaje el 14 de julio de 2020, en referencia, aparentemente, a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Ana María Pérez.

Sin embargo, en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el parlamento de Canarias, Ángel Víctor Torres aseguró que no tenía relación con ella. "Creo que la vi solo una vez en un acto de inauguración de que hicimos de unas instalaciones en Gran Canaria. No tenía relación con ella", expresaba.

Torres se quejaba de las reticencias de Illa

El ministro de Política Territorial se quejaba con el exasesor ministerial Koldo García de Salvador Illa ante las reticencias del entonces ministro de Sanidad a comprar test de antígenos a finales del año 2020 a través de Eurofins Megalab, una de las empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama.

El expresidente de Canarias le manifestó a García su descontento con la actitud de su compañero de partido, indicando que tendría que hablar con "Ábalos" o "Pedro". "¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", le dijo Torres a Koldo el 2 de diciembre de 2020. "Le he pedido un jodido mes de prueba sólo y ni así...", se quejó Torres a Koldo.

Una semana después, el 9 de diciembre de 2020, un alto cargo del Servicio Canario de Salud contactó con un socio de De Aldama, Ignacio Díaz, avisándole de la puesta en marcha de un dispositivo de manera "inminente", según informa 'Europa Press'.

Un día más tarde, Aldama escribió a Koldo García que le llamara cuanto antes y, poco después, el exasesor le envió "una imagen con una fotografía de una pantalla de ordenador, donde aparece la entidad Eurofins Megalab vinculada a un importe de 14.941.696,69 euros, pudiéndose corresponder con la adjudicación del contrato", según la UCO.

Niegan la implicación de Torres

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, asegura que si algo ha dejado claro hasta el momento el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, es "la falsedad de las acusaciones" en su contra.

La UCO ha señalado que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo, quien, según los investigadores, tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

