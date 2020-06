Zidane responde a Lineker: "Lo que dijo es una vergüenza, Benzema es el mejor"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, salió en defensa de su jugador y compatriota Karim Benzema. El delantero galó fue objeto de las críticas tras el último partido ante el Tottenham, algo que no gusta a Zidane.

"Cada uno puede opinar. Para mí el delantero no es sólo marcar goles. Karim lo tiene todo. El gol lo tiene, pero se asocia con los demás. A mi eso me importa más, pero con Karim y con todos", explicó Zidane.

El entrenador galo también respondió a Lineker, que criticó a Benzema vía twitter: "Lo que dijo es una vergüenza, Benzema es el mejor".

Respecto a la marcha del equipo, Zidane recordó que ya han ganado dos trofeos este año.

"Claro que se puede mejorar. Creo que vamos a mejorar. Estamos a cinco puntos del Barcelona, líderes en la Champions y tenemos ya dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado de eso. Nosotros no. Vamos a jugar un trofeo más en diciembre, Y luego esta la Liga, Champions y Copa del Rey. Estamos en el camino, no hay que preocuparse más de la cuenta", aseguró Zidane.