Muere un senderista de una parada cardiorrespiratoria en Torla, Huesca

Un hombre de 72 años, residente en Zaragoza, ha muerto este domingo por la mañana en Torla-Ordesa (Huesca) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras caminaba por el sendero que lleva al Pico Pelupín, en la zona de Linás de Broto, dentro del valle de Tena, según ha informado la Guardia Civil de Huesca.

La alerta se recibió alrededor de las 8:35 horas en la Central COS 062 de la Guardia Civil, a través del 112 SOS Aragón. De inmediato, se movilizó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Torla junto con el GREIM de Boltaña. Al llegar al lugar y localizar al senderista, los agentes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue evacuado y trasladado hasta el aparcamiento de Cotefablo, donde fue recogido por los servicios funerarios para su posterior traslado al Hospital Provincial de Huesca.

Aparatoso rescate en Gipuzkoa acaba con un bombero evacuado

Un montañero ha resultado herido tras sufrir una caída en la zona del monte Udalaitz, en el municipio de Arrasate, en Gipuzkoa. Según el Departamento Vasco de Seguridad, sobre las tres y veinte de la tarde del miércoles, un montañero ha contactado con SOS Deiak 112 y ha solicitado ayuda tras una caída en la que creía haberse fracturado el tobillo. Hasta la zona se desplazó un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y rescate de la Ertzaintza de inmediato para evacuar al herido.

Debido a la densa niebla, las labores de rescate han sufrido dificultades a la hora de localizar a la persona, que tras ser encontrada, ha sido trasladada en una camilla por los bomberos de Gipuzkoa hasta un punto en el que un helicóptero de la UVR se ha encargado de evacuarle a las dependencias de la Ertzaintza en Iurreta, para ser llevado en ambulancia hasta el Hospital de Galdakao.

Durante el rescate, un bombero resultó lesionado y tuvo que ser trasladado también al Hospital de Galdakao para recibir atención médica.

