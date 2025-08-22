Liberan a 104 hinchas de Universidad de Chile detenidos en Argentina

La Justicia argentina ordenó la liberación de 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido arrestados tras los episodios de violencia ocurridos el pasado miércoles durante el partido contra Independiente, en Avellaneda, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana, según informaron este viernes fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4 de la localidad bonaerense de Avellaneda, y se emitió en la noche del jueves.

Los disturbios comenzaron cerca del final del primer tiempo del encuentro, cuando el marcador estaba 1-1 y el resultado global favorecía 2-1 a los chilenos. En ese momento, simpatizantes del conjunto visitante ubicados en una de las tribunas superiores del estadio de Independiente empezaron a arrojar asientos y fragmentos de la estructura hacia la parte inferior, donde se encontraban los hinchas del 'Rojo'.

Fue entonces cuando los hinchas locales intentaron acercarse al sector visitante, lo que llevó a reforzar la seguridad con personal de infantería, al mismo tiempo que se iniciaba la evacuación del público chileno. Sin embargo, pese a los esfuerzos por contener la situación, un importante grupo de simpatizantes de Independiente logró llegar a la tribuna donde todavía permanecían algunos aficionados del equipo chileno, quienes fueron agredidos de forma violenta.

Como resultado de los enfrentamientos, hubo una veintena de personas heridas, una de ellas en cuidados intensivos, y más de cien detenidos, la mayoría pertenecientes a la hinchada visitante. A raíz de la gravedad de los hechos, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó el jueves a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que el país actuaría "con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia".

"Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea", expresó Bullrich durante una conferencia conjunta con Elizalde en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.

