Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Liberan a 104 hinchas de Universidad de Chile detenidos en Argentina

Los individuos fueron arrestados tras los violentos altercados durante el partido contra Independiente de Avellaneda.

Imagen del linchamiento

Liberan a 104 hinchas de Universidad de Chile detenidos en Argentina | Getty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La Justicia argentina ordenó la liberación de 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido arrestados tras los episodios de violencia ocurridos el pasado miércoles durante el partido contra Independiente, en Avellaneda, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana, según informaron este viernes fuentes judiciales. La decisión fue tomada por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4 de la localidad bonaerense de Avellaneda, y se emitió en la noche del jueves.

Los disturbios comenzaron cerca del final del primer tiempo del encuentro, cuando el marcador estaba 1-1 y el resultado global favorecía 2-1 a los chilenos. En ese momento, simpatizantes del conjunto visitante ubicados en una de las tribunas superiores del estadio de Independiente empezaron a arrojar asientos y fragmentos de la estructura hacia la parte inferior, donde se encontraban los hinchas del 'Rojo'.

Fue entonces cuando los hinchas locales intentaron acercarse al sector visitante, lo que llevó a reforzar la seguridad con personal de infantería, al mismo tiempo que se iniciaba la evacuación del público chileno. Sin embargo, pese a los esfuerzos por contener la situación, un importante grupo de simpatizantes de Independiente logró llegar a la tribuna donde todavía permanecían algunos aficionados del equipo chileno, quienes fueron agredidos de forma violenta.

Como resultado de los enfrentamientos, hubo una veintena de personas heridas, una de ellas en cuidados intensivos, y más de cien detenidos, la mayoría pertenecientes a la hinchada visitante. A raíz de la gravedad de los hechos, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó el jueves a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que el país actuaría "con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia".

"Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea", expresó Bullrich durante una conferencia conjunta con Elizalde en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Durísimas imágenes: la brutal y escalofriante pelea entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile

Imágenes de la brutal pelea

Publicidad

Deportes

Imagen del linchamiento

Liberan a 104 hinchas de Universidad de Chile detenidos en Argentina

Simeone, en rueda de prensa

Simeone y los cambios ante el Espanyol: "Fueron buenos, pero..."

Hansi Flick entrando en la rueda de prensa previa al duelo ante el Levante

Hansi Flick: "Casadó no quiere irse y yo quiero que se quede"

Sinner y Alcaraz, tras las finales de Roland Garros y Wimbledon
US Open

¿Sinner o Alcaraz? Mats Wilander se 'moja' y elige a su favorito para el US Open

Alcaraz y Sinner
Tenis

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: la cuentas por el número 1 en el US Open

Carlos Alcaraz habla con Sinner tras la final de Cincinnati
Tenis

Andy Roddick señala el "único error" de Alcaraz con Sinner en Cincinnati: "No debió..."

El extenista estadounidense critica un gesto de Alcaraz con Sinner tras la final del Másters de Cincinnati que, a su juicio, le podría costar caro al jugador murciano.

Carlos Alcaraz firma autógrafos en Nueva York
US Open

El camino de Carlos Alcaraz en el US Open: debut ante Opelka y por el lado de Djokovic y Shelton

El tenista murciano ya conoce a su primer rival en el US Open 2025, último grand slam del año. Así queda el cuadro principal en Flushing Meadows, Nueva York.

Jugadores del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano vuelve a Europa 25 años después y jugará su debut a puerta cerrada

Guillermo del Pino

Guillermo del Pino pone rumbo a Estados Unidos: "La NBA es el sueño de todos los niños"

Pablo Maffeo con el Mallorca

Problemas en el Mallorca: Arrasate expulsa a Maffeo del entrenamiento

Publicidad