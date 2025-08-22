Simeone y los cambios ante el Espanyol: "Fueron buenos, pero..."

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del duelo liguero ante el Elche y ha defendido los criticados cambios que realizó en el estreno liguero ante el Espanyol, cuando el equipo colchonero ganaba con un gol de Julián Álvarez.

"No me voy a poner a explicar cada cambio que hago, pero para la información que posiblemente no vieron, pese a estar viendo todos los días los entrenamientos nuestros, Sorloth la semana pasada estaba con el isquiotibial cargado y no participo de algunos entrenamientos y entrenó una o dos veces en el final de la semana", explicó el entrenador argentino.

"Por eso, entendíamos que teníamos que empezar con Baena, que también estaba molesto del aductor ya desde el partido del Newcastle y la semana pasada ya tenía alguna molestia. Y, más allá de esto que les comento, creo que los cambios fueron buenos. El equipo no pudo expresarlo lo que intentaron hacer los cambios", apuntó Simeone.

"Veo a los chicos bien, como ante el Espanyol"

El técnico colchonero no cree que la derrota ante el Espanyol afecte a su equipo.

"Veo a los chicos bien, como ante el Espanyol, en el que hicimos muchas cosas buenas y otras para mejorar. Espero un partido intenso por parte de ambos equipos. Ellos proponen un juego ofensivo y con calidad, y eso nos exigirá dar el máximo", aseguró Simeone.

"No cambia mucho de lo que veníamos trabajando desde el inicio de la pretemporada: tener claro lo que hay que hacer, centrarnos en nosotros, seguir creciendo en este camino, y confiar en la seguridad que nos da el equipo, que eso se vea dentro del juego", afirmó el argentino sobre el mensaje a su plantilla.

Por último, Simeone habló sobre la vuelta de Giménez.

"Cuando los médicos consideren que está en condiciones de empezar a trabajar con nosotros, será buenísimo. Josema es muy importante, es uno de los capitanes, lo necesitamos, y estamos esperando que se sume al equipo cuando se den las condiciones", concluyó Simeone.

