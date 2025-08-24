Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

MotoGP

Marc Márquez se corona en Hungría y enfila el Mundial de MotoGP

El español firmó un doblete este fin de semana después de ganar la carrera al sprint.

Marc M&aacute;rquez

Marc MárquezGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Marc Márquez firmó su séptimo doblete consecutivo en este Mundial de MotoGP después de su victoria en la carrera al Sprint de este sábado y el triunfo de la carrera en la jornada de este domingo. El de Cervera salió mal, pasándose de frenada en la primera variante y viendo como unos cuantos pilotos le superaban, colocándose en cuarta posición.

Bezzecchi, que salió con todo, supo aprovecharse de la situación y se puso líder, delante de Franco Morbidelli y Marc Márquez, que ya le había arrebañado la posición a Pedro Acosta. Mientras tanto, Alex Márquez y Bastianini se fueron al suelo, al tiempo que Pecco Bagnaia recuperó varias posiciones desde la decimoquinta plaza que ocupaba de inicio hasta la novena.

Al comienzo de la séptima vuelta Marc Márquez comenzó a atacar a Bezzecchi, al que logró sobrepasar un par de veces pero sin logar conservar la posición, ya que el italiano le devolvía el adelantamiento casi de inmediato. Tras ellos, Acosta, que había superado a Morbidelli, aguantaba los ataques de Fermín Aldeguer y Jorge Martín.

No fue hasta la vuelta 26 cuando Marc Márquez superó a Bezzecchi sin que este pudiera devolverle el ataque, que en apenas un par de vueltas ya contaba con un segundo de ventaja sobre el italiano. Por si fuera poco, el 'Tiburón' Acosta comenzó a recortar distancias, aprovechando que el italiano se fue largo en una curva, Pedro le arrebató la segunda plaza en la frenada de la 1, con Marc a 2,7 segundos con 9 vueltas para el final, una distancia demasiado larga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Durísimas imágenes: la brutal y escalofriante pelea entre aficionados de Independiente y Universidad de Chile

Imágenes de la brutal pelea

Publicidad

Deportes

Marc Márquez

Marc Márquez se corona en Hungría y enfila el Mundial de MotoGP

Paracaidista

Una experimentada paracaidista se suicida durante un salto a 4.600 metros de altura

Carlos Alcaraz

Alcaraz, sobre el US Open: "Me siento mucho más preparado que el año pasado"

El Barça ante el Levante
Fútbol

El Barça tira de épica y remonta al Levante en el descuento

Imagen del Atlético-Elche
Fútbol

El Atlético vuelve a pinchar y no pasa del empate en casa ante el Elche

Jasper Philipsen
Vuelta a España

Jasper Philipsen gana la primera etapa de la Vuelta a España

El belga fue el primero en llegar a la meta, en la localidad italiana de Novara.

Ciclistas de la vuelta parados
Ciclismo

Muere un ciclista en la Vuelta Internacional Jr. a la Ribera del Duero

La organización ha decidido suspender definitivamente esta edición.

Marc Márquez

Márquez arrasa en la Sprint y logra la pole en un día fatal para sus rivales

Xabi Alonso

Xabi Alonso no descarta nuevos fichajes: "Hay que estar siempre preparados"

Copa del Mundo

El estricto control de fronteras que tendrá EE.UU. de cara al Mundial 2026: "Los ciudadanos de algunos países lo tendrán más difícil"

Publicidad