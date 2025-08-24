Marc Márquez se corona en Hungría y enfila el Mundial de MotoGP

Marc Márquez firmó su séptimo doblete consecutivo en este Mundial de MotoGP después de su victoria en la carrera al Sprint de este sábado y el triunfo de la carrera en la jornada de este domingo. El de Cervera salió mal, pasándose de frenada en la primera variante y viendo como unos cuantos pilotos le superaban, colocándose en cuarta posición.

Bezzecchi, que salió con todo, supo aprovecharse de la situación y se puso líder, delante de Franco Morbidelli y Marc Márquez, que ya le había arrebañado la posición a Pedro Acosta. Mientras tanto, Alex Márquez y Bastianini se fueron al suelo, al tiempo que Pecco Bagnaia recuperó varias posiciones desde la decimoquinta plaza que ocupaba de inicio hasta la novena.

Al comienzo de la séptima vuelta Marc Márquez comenzó a atacar a Bezzecchi, al que logró sobrepasar un par de veces pero sin logar conservar la posición, ya que el italiano le devolvía el adelantamiento casi de inmediato. Tras ellos, Acosta, que había superado a Morbidelli, aguantaba los ataques de Fermín Aldeguer y Jorge Martín.

No fue hasta la vuelta 26 cuando Marc Márquez superó a Bezzecchi sin que este pudiera devolverle el ataque, que en apenas un par de vueltas ya contaba con un segundo de ventaja sobre el italiano. Por si fuera poco, el 'Tiburón' Acosta comenzó a recortar distancias, aprovechando que el italiano se fue largo en una curva, Pedro le arrebató la segunda plaza en la frenada de la 1, con Marc a 2,7 segundos con 9 vueltas para el final, una distancia demasiado larga.

