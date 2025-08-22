Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hansi Flick: "Casadó no quiere irse y yo quiero que se quede"

El entrenador del Barcelona repasa la actualidad del club en la previa del duelo liguero ante el Levante.

Hansi Flick entrando en la rueda de prensa previa al duelo ante el Levante

Hansi Flick entrando en la rueda de prensa previa al duelo ante el LevanteEfe

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, tomó este viernes la palabra antes del duelo liguero ante el Levante, un partido que llega tras la victoria (0-3) del actual campeón ante el Mallorca. El técnico alemán fue preguntado por la actitud de los suyos en Son Moix el pasado fin de semana, en concreto por la segunda parte en la que jugaron con dos jugadores más, algo que no se tradujo en un mayor dominio culé.

"¿Volver a suceder? No. Estamos satisfechos con el 0-3 y con los primeros tres puntos. Fui jugador y sé cómo va, pero es importante que mejoremos y demos más, especialmente en este tipo de partidos. Hay que centrarse siempre en lo que tenemos que hacer y seguir el plan de juego. Esto es lo que les dije. Lo han entendido y no me preocupa", reconoció Flick.

El entrenador culé también se refirió a la situación de Marc Casadó y aseguró que el mediocentro "no quiere irse" del club y que él no quiere que se marche.

"He hablado con él y no quiere irse, y yo quiero que se quede. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores que tenemos ahora. Él nos da confianza y es lo que quiero de él. Necesitamos a todos los jugadores", sostuvo Flick.

Flick también espera poder convocar al lateral Gerard Martín, que todavía no está inscrito en LaLiga EA Sports.

"Espero que mañana esté inscrito. He hablado con él, veremos mañana qué pasa", indicó Flick.

Respecto a Robert Lewandowski, que se perdió el debut liguero por una lesión muscular, Hansi Flick adelantó que puede tener minutos, pero dejó claro que el ariete polaco no será titular ante el Levante.

"Hemos estado pensando sobre cómo puede transcurrir el partido, pero hay que jugarlo. Tenemos diferentes opciones. Ferran también marcó la jornada anterior. Ese es el mejor argumento para repetir. Si es posible que juegue algunos minutos, ¿por qué no?", explicó Flick.

"¿Fermín? Estoy contento con él y quiero conservar a todos los jugadores"

Además de Ferran Torres y el delantero polaco, Flick también dispone de Marcus Rashford, de quien ha reconocido que "se encuentra mejor jugando de '11' (extremo)", aunque ha puntualizado que es un futbolista que les va "ayudar mucho" por su manera de jugar. Asimismo, ha elogiado de nuevo a Fermín López, al que tampoco quiere perder en este mercado de fichajes.

"Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y quiero conservar a todos los jugadores", ha insistido.

Flick no podrá alinear este sábado a Roony Bardghji, al no figurar todavía inscrito en LaLiga y que esta tarde disputará un partido amistoso con el Barça Atlètic en la Ciudad Deportiva.

"No estará inscrito para este partido y está entrenando mucho. Tiene una actitud y mentalidad fantástica y eso nos ayuda a mejorar la calidad global del equipo. Lo que le digo a él y al resto de jóvenes es que lo están haciendo muy bien pero tienen que jugar", concluyó Flick.

