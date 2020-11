Uno de los tres empleados que se fotografió junto al cadáver de Maradona: "Estoy recibiendo amenazas, me conocen, soy del barrio"

Es sin duda la imagen más polémica que ha visto la luz tras la muerte de Maradona. Los tres empelados de la funeraria, que ya han sido despedidos por hacerse una foto junto al cadáver de 'El Pelusa', se han convertido en el centro de las iras y las amenazas de las barras bravas.

Ahora, uno de los empleados ha pedido perdón y ha explicado que no se explica cómo se les ocurrió hacer semejante cosa.

"Estábamos acomodando ya para llevarlo. Y me dicen ´flaco´, y mi hijo, como todo pibe, levantó el dedo y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que le hice el servicio al papá de Maradona y al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. No lo hice en vida sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No era mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido y lo ha tomado a mal", declaró Claudio, de 48 años, en Radio 10.

Claudio contó que fue despedido de la empresa Pinier Sepelios, en la que trabajaba desde hacía siete años. Y que la funeraria es una empresa que ha trabajado con toda la familia Maradona.

"Estoy recibiendo amenazas, porque me conocen, soy del barrio. Gente que le molestó. Que nos van a matar, que me van a romper la camioneta. Mis hijos...", explicó Claudio.

"No quiero tirar nada sobre ellos que están defendiendo a un ídolo", agregó. Se trata de hinchas del Argentinos Juniors, club en el que se formó y debutó Maradona, que tiene sede en el barrio porteño de La Paternal, donde se encuentra la empresa funeraria.

El exempleado dijo que no fue su intención ni la de su hijo, de 18 años, sacar la foto, que fue tomada desde el celular de otra persona: "Han sacado esa foto y la han viralizado. No lo he hecho en vida", aseveró, al tiempo que indicó que en el pasado trabajó en los sepelios de otros futbolistas.

Recordó que en ese momento estaba pasando "los nervios de que quede bien Maradona. Lo llevaban a la Casa Rosada. Y que tanto Giannina, Dalma, Claudia y los familiares más íntimos puedan despedirse del ídolo".

Relató que su trabajo era manejar la camioneta para buscar el cuerpo, prepararlo, y que se había ido a dormir tras dejarlo en la Casa Rosada, cuando le avisaron de que se publicaron las fotos.

"Pido disculpas a todo el mundo y públicamente", insistió.

La tercera persona que aparece en la foto fue identificada por el abogado de Maradona Matías Morla, que subió a su cuenta de Twitter: "Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración".