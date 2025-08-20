Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Alarma en el Atlético de Madrid: Álex Baena, lesionado

El centrocampista se retiró del último entrenamiento con molestias.

&Aacute;lex Baena con el Atl&eacute;tico de Madrid

Álex Baena con el Atlético de MadridGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Álex Baena no pudo completar la última sesión de entrenamiento de los rojiblancos durante la mañana de este miércoles. Desde el club le recomendaron abandonar la preparación debido a las molestias que sufría y le aconsejaron someterse a unas pruebas médicas para valorar el alcance de estas.

El centrocampista, que ya acabó con molestias en el choque del domingo ante el Espanyol en Cornellá, fue sustituido en la segunda mitad y se le pudo ver sentado en el banquillo visitante con una bolsa de huelo en el abductor. Sin embargo, el martes regresó a los entrenamientos con normalidad y no tuvo problemas durante la primera mitad de la sesión del miércoles, pero tuvo que parar y retirarse al vestuario.

Los rojiblancos han dado a conocer el parte médico en el que se comunica que Álex Baena sufre una lesión muscular de bajo grado por el que se perderá seguro el encuentro ante el Elche y es duda para el partido frente al Alavés en el que los de Diego Pablo Simeone serán visitantes, aunque todo indica que los colchoneros no forzarán su vuelta y se esperarán hasta después del parón de selecciones.

"El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", ha informado el Atlético de Madrid.

Oportunidad para Sorloth en medio del revuelo

Todo apunta a que el puesto que libera Baena por su lesión será ocupado por Alexander Sorloth, en medio de los rumores que especulaban con una posible salida del delantero en los últimos compases del mercado. En el ensayo del miércoles, el técnico argentino ensayó una alineación muy similar a la que utilizó en su estreno en liga utilizando al noruego en el sitio del español. También se prevé que Pablo Barrios ocupe el lugar de Connor Gallagher.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Los robots boxean, juegan al fútbol, corren y colapsan en los 'Juegos Robóticos' de China

Publicidad

Deportes

Álex Baena con el Atlético de Madrid

Alarma en el Atlético de Madrid: Álex Baena, lesionado

Alcaraz y Sinner en el Masters 1.000 de Cincinnati

Alcaraz confirma su participación el la Laver Cup pero Sinner se cae de la convocatoria

Alcaraz y Raducanu

El momento entre Raducanu y Draper delante de Alcaraz del que todo el mundo hablar: Emma rechaza el abrazo

El Flamengo celebrando el campeonato Carioca
Fútbol

El Flamengo quiere ser "el Real Madrid de las Américas"

Kai Havertz
Fútbol

Havertz se rompe y el Arsenal busca un recambio de última hora

Luc Ackermann
Deporte extremo

Luc Ackermann salta entre dos camiones en medio de la autopista montado en moto

El especialista de freestyle motocross ejecutó un Tsunami Backflip por encima de una barrera de 9 metros de altura en una maniobra a 74 km/h.

Aficionados del Real Betis
Fútbol

El Comité de Disciplina deja a 200 béticos sin asiento por insultos racistas

Los comentarios tuvieron lugar contra jugadores del Athletic Club y han provocado el cierre parcial de una grada.

Fernando Alonso con Lance Stroll

Ralf Schumacher sentencia a Stroll: "Si quieren ser campeones deben despedirle"

Adrien Rabiot

El Marsella pone en venta a Rabiot después de una discusión que casi llega a las manos con un compañero

Juan Cruz con el Leganés

Tensión máxima entre Juan Cruz y el Leganés: el futbolista se plantea pedir el permiso de paternidad

Publicidad