Alarma en el Atlético de Madrid: Álex Baena, lesionado

Álex Baena no pudo completar la última sesión de entrenamiento de los rojiblancos durante la mañana de este miércoles. Desde el club le recomendaron abandonar la preparación debido a las molestias que sufría y le aconsejaron someterse a unas pruebas médicas para valorar el alcance de estas.

El centrocampista, que ya acabó con molestias en el choque del domingo ante el Espanyol en Cornellá, fue sustituido en la segunda mitad y se le pudo ver sentado en el banquillo visitante con una bolsa de huelo en el abductor. Sin embargo, el martes regresó a los entrenamientos con normalidad y no tuvo problemas durante la primera mitad de la sesión del miércoles, pero tuvo que parar y retirarse al vestuario.

Los rojiblancos han dado a conocer el parte médico en el que se comunica que Álex Baena sufre una lesión muscular de bajo grado por el que se perderá seguro el encuentro ante el Elche y es duda para el partido frente al Alavés en el que los de Diego Pablo Simeone serán visitantes, aunque todo indica que los colchoneros no forzarán su vuelta y se esperarán hasta después del parón de selecciones.

"El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", ha informado el Atlético de Madrid.

Oportunidad para Sorloth en medio del revuelo

Todo apunta a que el puesto que libera Baena por su lesión será ocupado por Alexander Sorloth, en medio de los rumores que especulaban con una posible salida del delantero en los últimos compases del mercado. En el ensayo del miércoles, el técnico argentino ensayó una alineación muy similar a la que utilizó en su estreno en liga utilizando al noruego en el sitio del español. También se prevé que Pablo Barrios ocupe el lugar de Connor Gallagher.

