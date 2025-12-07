Real Madrid - Celta de Vigo: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe este domingo al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga EA Sports, primer partido de los de Xabi Alonso en casa tras el periplo que han jugado a domicilio con hasta seis partidos lejos de Madrid: Rayo, Elche, Girona y Athletic, en LaLiga; Liverpool y Olympiacos, en la Champions. El conjunto blanco llega reforzado tras la gran imagen que dejó el pasado miércoles en San Mamés, donde firmó el mejor partido de la temporada (0-3) con un Kylian Mbappé simplemente estelar.

Y es que la mayor parte de opciones de levantar títulos este año para el Real Madrid pasan por el delantero parisino, probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera y completamente letal de cara a puerta. Ante el Athletic, el jugador francés anotó dos auténticos golazos y dio una asistencia a Camavinga.

Xabi Alonso sigue sin poder contar con Dean Huijsen, todavía recuperándose de una sobrecarga muscular. La otra baja es la de Trent Alexander-Arnold, que cayó lesionado ante el Athletic y no volverá hasta 2026. Una baja en defensa que se une a las de Huijsen, Caravjal, David Alaba y Ferland Mendy. El entrenador tolosarra tuvo que llamar al canterano Joan Martínez para el entrenamiento del sábado en Valdebebas y, finalmente, ha entrado en la convocatoria ante el Celta.

Fede Valverde y Raúl Asencio son las dos opciones para suplir a Trent en el lateral derecho, aunque Xabi Alonso incluso abrió la opción de Militao.

La otra duda es Eduardo Camavinga, que sufrió un leve esguince de tobillo en San Mamés y será duda hasta última hora. De esta forma, el once del Real Madrid podría estar formado por Courtois bajo los palos; defensa para Valverde, Militao, Asencio y Carreras; centro del campo con Ceballos, Tchouaméni, Brahim y Jude Bellingham; y en ataque, la dupla formada por Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

Por su parte, el Celta de Vigo busca su cuarta victoria fuera de casa. Claudio Giráldez no puede contar con Joseph Aidoo, lesionado en el partido de Copa del Rey ante el Sant Andreu. La de Aidoo es la única baja del conjunto gallego de cara al partido en el Bernabéu, donde la temporada perdió por la mínima (3-2).

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinícius.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fran Beltrán, Moriba, Mingueza; Jutglá, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Celta de Vigo

El Real Madrid - Celta de Vigo, partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, se jugará el domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu.

El partido Real Madrid - Celta de Vigo se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.