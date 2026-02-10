Gana el bronce en los Juegos y rompe a llorar en directo con esta confesión: "Fui infiel a mi novia"

La celebración diaria de Noruega en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina vivió un giro completamente inesperado en la zona mixta del Anterselva Arena. Sturla Holm Laegreid, recién proclamado bronce en la prueba individual masculina de 20 kilómetros de biatlón, pasó de analizar su medalla a protagonizar una confesión personal que impactó a todos los presentes.

Ante las cámaras de la televisión pública noruega NRK, el gesto del deportista cambió de repente y, con lágrimas en los ojos, inició un discurso que nadie esperaba: "Es una medalla importante, es la primera individual y quiero dar las gracias a los que me ayudaron", comenzó.

"Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel"

A continuación, sorprendió con una revelación íntima: "Pero hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y amable de este mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel".

Laegreid, de 28 años y campeón olímpico de relevos en Pekín, asumió públicamente su culpa y explicó el impacto emocional que ha vivido desde entonces: "Se lo conté hace una semana y ha sido la peor de mi vida. Probablemente mucha gente me mira ahora con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella. No sé qué quiero hacer con esto, pero el deporte queda en un segundo plano. Yo sólo tengo ojos para ella. Asumo las consecuencias, pero espero que este 'suicidio social' le demuestre cuánto la quiero".

"Tuve una medalla de oro en mi vida..."

El noruego volvió a insistir en su arrepentimiento con otra frase cargada de emoción: "Tuve una medalla de oro en mi vida y probablemente muchos me miran con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella".

Pese a su éxito deportivo en Milán-Cortina, Laegreid reconoció que atraviesa un momento personal muy complicado. "El deporte ha ocupado un lugar secundario en mi vida estos últimos días", confesó, antes de resumir el sentido de su intervención con un deseo claro: "Ojalá pudiera compartirlo con ella".

Tercero en la prueba individual masculina

En lo estrictamente deportivo, Laegreid finalizó tercero en la prueba individual masculina de 20 kilómetros de biatlón, disciplina que combina esquí de fondo y tiro con rifle. El oro fue para su compatriota Johan-Olav Botn, mientras que el francés Eric Perrot completó el podio tras acertar 19 de los 20 disparos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.