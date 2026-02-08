Valencia - Real Madrid, LaLiga en directo: ¡los blancos han pinchado en seis de sus últimas diez visitas a Mestalla!

El Real Madrid vuelve a afrontar una prueba capital ante el Valencia en Mestalla, donde ha pinchado en ocho de sus últimas doce visitas oficiales. Los blancos llegan tras vencer por la mínima y a ultimísima hora al Rayo en el Bernabéu (gol de penalti de Mbappé en el 99') y con la obligación de imponerse a los ches para volver a ponerse a un punto del Barça. El Valencia, por su parte, jugó y cayó eliminado este pasado miércoles ante el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Onces del Valencia-Real Madrid

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Gonzalo.

