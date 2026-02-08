LaLiga
Valencia - Real Madrid, LaLiga en directo: ¡los blancos han pinchado en seis de sus últimas diez visitas a Mestalla!
Ches y madridistas se ven las caras en un partido siempre vibrante y especialmente polémico en los últimos años. El Madrid, obligado a ganar pese a las múltiples bajas en ataque. Sigue en directo el Valencia-Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga.
El Real Madrid vuelve a afrontar una prueba capital ante el Valencia en Mestalla, donde ha pinchado en ocho de sus últimas doce visitas oficiales. Los blancos llegan tras vencer por la mínima y a ultimísima hora al Rayo en el Bernabéu (gol de penalti de Mbappé en el 99') y con la obligación de imponerse a los ches para volver a ponerse a un punto del Barça. El Valencia, por su parte, jugó y cayó eliminado este pasado miércoles ante el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Onces del Valencia-Real Madrid
- Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.
- Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Gonzalo.
¡Sigue en DIRECTO el partidazo de la jornada!
Recuerda que puedes seguir en la parte inferior de esta noticia la retransmisión en directo y la última hora del Valencia-Real Madrid de la jornada 23.
Un Real Madrid que sigue sin salir de dudas
Ganó por la mínima, sufriendo y con un penalti en el último minuto frente al Rayo en el Bernabéu hace una semana, y la abultada y merecida derrota ante el Benfica (4-2) en la última jornada de la Champions volvió a generar más dudas aun en el equipo de Arbeloa, que dio la sensación durante unos días de que empezaba a carburar con la goleada ante el Mónaco y la victoria ante el Villarreal en La Cerámica.
Hoy le espera un partido muy complicado, y más con las bajas de Vinicius, Rodrygo y Bellingham arriba.
¡¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL VALENCIA!!
Carlos Corberán sale así ante el Real Madrid. Como siempre, habrá ambientazo de día grande en capital del Turia.
🍊 11: Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.
¡Sorpresa con el canterano David Jiménez!
El joven jugador de 21 años es lateral derecho del Real Madrid Castilla y esta noche disputará su primer partido como titular en el club blanco, y lo hará nada más y nada menos que ante el Valencia en Mestalla, en pocos campos va a someterse a tanta presión. Mucho ojo porque Arbeloa le ha elegido por delante de Carvajal, Arnold e incluso Valverde, que podría haber entrado en el lateral como suele hacer en los últimos tiempos.
¡¡11 OFICIAL del REAL MADRID!!
¡Ya hay XI OFICIAL de Álvaro Arbeloa para el Valencia-Real Madrid de esta noche! ¡Sorpresa en el lateral derecho con David Jiménez!
⚪ 11: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Gonzalo.
Últimos 10 Valencia-Real Madrid en Mestalla
Mucho ojo a los diez últimos partidos entre Valencia y Real Madrid en Mestalla, los blancos no guardan muy buenos recuerdos del campo che en los últimos años. Es más, los datos hablan por sí solos.
10 últimos partidos entre Valencia y Real Madrid en Mestalla:
- 4 victorias del Valencia
- 2 empates
- 4 victorias del Real Madrid
¡El Real Madrid, sin Vinicius, Bellingham...!
El Real Madrid afronta un partido clave sin varios jugadores capitales en ataque. Hoy no estarán en Mestalla Jude Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mendy y Militao. Aunque la buena noticia para los merengues es que hay tres jugadores completamente recuperados y que estarán libres: Rüdiger, Arnold y Carvajal.
En el Valencia las ausencias son Agirrezabala, Diakhaby, Rivero y Rubo, Correia será duda hasta el final.
Valencia - Real Madrid, LaLiga en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de hoy
¡Buenos días y bienvenidos a la narración en directo del Valencia - Real Madrid de hoy! Partido muy grande en Mestalla, por los equipos y por lo que ha significado en los últimos años. Una rivalidad que no tiene desperdicio y que se ha ido acrecentando recientemente con los polémicos piques de Vinicius con la afición che. No obstante, hoy no estará el brasileño por sanción. Mucho en juego para uno y otro equipo.
¡Vamos ya con la previa y estamos atentos de los onces oficiales! ¡ARRANCAAAMOS!
