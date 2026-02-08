Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Valencia - Real Madrid, LaLiga en directo: ¡los blancos han pinchado en seis de sus últimas diez visitas a Mestalla!

Ches y madridistas se ven las caras en un partido siempre vibrante y especialmente polémico en los últimos años. El Madrid, obligado a ganar pese a las múltiples bajas en ataque. Sigue en directo el Valencia-Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga.

Hugo Duro y Kylian Mbapp&eacute;

Hugo Duro y Kylian MbappéEuropa Press/Antena 3

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Actualizado:
Publicado:

El Real Madrid vuelve a afrontar una prueba capital ante el Valencia en Mestalla, donde ha pinchado en ocho de sus últimas doce visitas oficiales. Los blancos llegan tras vencer por la mínima y a ultimísima hora al Rayo en el Bernabéu (gol de penalti de Mbappé en el 99') y con la obligación de imponerse a los ches para volver a ponerse a un punto del Barça. El Valencia, por su parte, jugó y cayó eliminado este pasado miércoles ante el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Onces del Valencia-Real Madrid

  • Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.
  • Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Gonzalo.

¡Sigue en DIRECTO el partidazo de la jornada!

Recuerda que puedes seguir en la parte inferior de esta noticia la retransmisión en directo y la última hora del Valencia-Real Madrid de la jornada 23.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El tremendo susto que sufrieron Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez con una ola: "Rompió encima del barco y..."

El momento en que una ola de diez metros barre la cubierta del velero de Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Un Real Madrid que sigue sin salir de dudas

Ganó por la mínima, sufriendo y con un penalti en el último minuto frente al Rayo en el Bernabéu hace una semana, y la abultada y merecida derrota ante el Benfica (4-2) en la última jornada de la Champions volvió a generar más dudas aun en el equipo de Arbeloa, que dio la sensación durante unos días de que empezaba a carburar con la goleada ante el Mónaco y la victoria ante el Villarreal en La Cerámica.

Hoy le espera un partido muy complicado, y más con las bajas de Vinicius, Rodrygo y Bellingham arriba.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL VALENCIA!!

Carlos Corberán sale así ante el Real Madrid. Como siempre, habrá ambientazo de día grande en capital del Turia.

🍊 11: Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Copete, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡Sorpresa con el canterano David Jiménez!

El joven jugador de 21 años es lateral derecho del Real Madrid Castilla y esta noche disputará su primer partido como titular en el club blanco, y lo hará nada más y nada menos que ante el Valencia en Mestalla, en pocos campos va a someterse a tanta presión. Mucho ojo porque Arbeloa le ha elegido por delante de Carvajal, Arnold e incluso Valverde, que podría haber entrado en el lateral como suele hacer en los últimos tiempos.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡11 OFICIAL del REAL MADRID!!

¡Ya hay XI OFICIAL de Álvaro Arbeloa para el Valencia-Real Madrid de esta noche! ¡Sorpresa en el lateral derecho con David Jiménez!

11: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Gonzalo.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Últimos 10 Valencia-Real Madrid en Mestalla

Mucho ojo a los diez últimos partidos entre Valencia y Real Madrid en Mestalla, los blancos no guardan muy buenos recuerdos del campo che en los últimos años. Es más, los datos hablan por sí solos.

10 últimos partidos entre Valencia y Real Madrid en Mestalla:

  • 4 victorias del Valencia
  • 2 empates
  • 4 victorias del Real Madrid
imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡El Real Madrid, sin Vinicius, Bellingham...!

El Real Madrid afronta un partido clave sin varios jugadores capitales en ataque. Hoy no estarán en Mestalla Jude Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mendy y Militao. Aunque la buena noticia para los merengues es que hay tres jugadores completamente recuperados y que estarán libres: Rüdiger, Arnold y Carvajal.

En el Valencia las ausencias son Agirrezabala, Diakhaby, Rivero y Rubo, Correia será duda hasta el final.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Valencia - Real Madrid, LaLiga en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de hoy

¡Buenos días y bienvenidos a la narración en directo del Valencia - Real Madrid de hoy! Partido muy grande en Mestalla, por los equipos y por lo que ha significado en los últimos años. Una rivalidad que no tiene desperdicio y que se ha ido acrecentando recientemente con los polémicos piques de Vinicius con la afición che. No obstante, hoy no estará el brasileño por sanción. Mucho en juego para uno y otro equipo.

¡Vamos ya con la previa y estamos atentos de los onces oficiales! ¡ARRANCAAAMOS!

Publicidad

Deportes

Hugo Duro y Kylian Mbappé

Valencia - Real Madrid, LaLiga en directo: ¡los blancos han pinchado en seis de sus últimas diez visitas a Mestalla!

Salto desde el Fitz Roy

Tres saltadores rusos realizan un descenso histórico sobre el Fitz Roy: volaron a 250km/h

Pierre Wolnik, saltador fallecido en el Mont Blanc

Muere Pierre Wolnik, bicampeón del mundo de vuelo libre, a los 37 años tras no abrirse su paracaídas

Carlos Alcaraz durante el Open de Australia 2026
Tenis

El mayor elogio de un histórico entrenador a Carlos Alcaraz: "Es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos años"

La espeluznante caída de Lindsey Vonn
Juegos de Invierno

Espeluznante caída de Lindsey Vonn nueve días después de romperse el ligamento: trasladada en helicóptero entre gritos de dolor

Sinner y Alcaraz saludándose durante las ATP Finals 2025
Tenis

La leyenda del tenis que compara al Big Three con Alcaraz y Sinner: "Carlos está a otro nivel pero comete muchos más errores..."

Wilander, siete veces ganador de Grand Slams, también se rindió a Sinner: "Nunca vi a alguien golpear tan fuerte y recibir tan pronto la bola...".

Mbappé durante el Valencia-Real Madrid del año pasado
LaLiga

Valencia - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Los blancos visitan al Valencia en uno de los partidos más polémicos y esperados del año en la Liga Española. Horario, onces oficiales y dónde ver el Valencia-Real Madrid.

Imagen de un coche en el Rally de Montecarlo

El Rally de Montecarlo Histórico revive la magia de los coche clásicos: "El olor, el sonido, todo es especial"

Lamine Yamal celebra su gol ante el Mallorca

El Barça no da opción al Mallorca y 'celebra' su adiós a la Superliga metiendo más presión al Madrid (3-0)

Carlos Alcaraz y Jack Draper se saludan tras su partido en Indian Wells

El gran rival que ha 'culpado' a Sinner y Alcaraz de su última lesión: "Mi cuerpo se descompuso..."

Publicidad