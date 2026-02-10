Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Declaración Cerdán

Santos Cerdán confirmó ante el juez los audios que vinculan al suegro de Pedro Sánchez en el caso Leire

Cerdán alude a los audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Santos Cerd&aacute;n

Santos CerdánEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Antena 3 Noticias ha accedido a las declaraciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante el juez Arturo Zamarriego el pasado 2 de febrero en las que aseguró que "nunca había hablado con el señor Dolset" antes de la reunión que mantuvieron con Leire Díez. Cerdán también hace alusión a los audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas delsuegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este partido ya conocía.

Además, Santos Cerdán señala ante el juez no recordar quién había mencionado los audios en la reunión ("no sé si fue la señora Díez o el señor Dolset"), a la vez que concretó que "era una reunión más bien informal", donde "había gente que estaba de pie".

En un momento dado de la declaración, Cerdán dice "en esos audios aparece lo que todos conocemos de las saunas del señor presidente del Gobierno", para después corregir y matizar que los locales era titularidad de su "suegro".

Fueron dos encuentros que situó en abril de 2024, aunque no lo recordaba con exactitud. Volvió a ver a Leire Díez en junio de 2025, cuando ésta pidió la baja en el PSOE e hizo entrega de un 'pendrive' con una investigación periodística, que Cerdán afirmó no haber tocado y que la formación trasladó a la Justicia.

Cerdán habló por teléfono con la exmilitante, quien le llamó para mostrarle su apoyo cuando el ya exdirigente del PSOE salió de prisión, donde estuvo casi cinco meses por su imputación en el caso Koldo.

Santos Cerdán negó haber trasladado las reuniones mantenidas con Leire Díez al presidente del Gobierno, y tampoco habló de estos encuentros cuando el caso fue conocido por la prensa, cuando se habló de "muchas cosas" pero no de dicha reunión.

Acompañado por su abogado, Cerdán redujo su relación con Leire Díez a dichos contactos, en la sede del PSOE, a la vez que negó una relación profesional o de amistad con Díez o que el PSOE le hiciese algún encargo.

Cerdán explicó que conoció tanto a Leire Díez como a Pérez Dolset en una reunión solicitada por la periodista ya fallecida Patricia López, que se puso en contacto con el PSOE por una información que podía ser de interés para el partido, y que resultó ser la relacionada a los audios de Villarejo sobre las saunas, sin que se hablase de ninguna otra causa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rufián comenzará una serie de encuentros para movilizar un frente de izquierdas: "Lo que viene no se para con siglas"

Gabriel Rufián, durante una intervención en el Congreso

Publicidad

España

Santos Cerdán

Santos Cerdán confirmó ante el juez los audios que vinculan al suegro de Pedro Sánchez en el caso Leire

Felipe González

Felipe González revela que no votará a Pedro Sánchez si es el candidato del PSOE en las generales

Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco pide un gobierno en solitario en Castilla y León: "Vox no quiere o no sabe gestionar"

Yolanda Díaz, líder de Sumar
Sumar

Sumar, IU, Comunes y Más Madrid lanzarán una nueva coalición el próximo 21 de febrero

Begoña Gómez
Begoña Gómez

El juez Peinado solicita información sobre los viajes de Begoña Gómez y su asesora a Interior

Elisa Mouliaá
Tribunales

Errejón no se presenta ante el juez y Elisa Mouliaá anuncia que irá hasta el final: "Es vergonzoso, pido al resto de víctimas que me ayuden"

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón no acude este martes a la citación ante el juez para que el magistrado le comunique la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá "a la espera de que se resuelva el devenir procesal de la causa".

María Guardiola, líder del PP en Extremadura
Gobierno Extremadura

María Guardiola será propuesta como candidata a presidenta de Extremadura pese a no tener aún el apoyo de Vox

La ganadora de las elecciones cierra hoy la ronda de contactos con el titular de la Asamblea regional.

El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo

El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y acogerse a la jubilación

Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca

Cuenca defiende que el mensaje a Pradas sobre no confinar durante la Dana fue "una reflexión, no una orden"

Elon Musk y Sánchez

Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez tras los resultados electorales en Aragón

Publicidad