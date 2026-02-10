Santos Cerdán confirmó ante el juez los audios que vinculan al suegro de Pedro Sánchez en el caso Leire

Antena 3 Noticias ha accedido a las declaraciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante el juez Arturo Zamarriego el pasado 2 de febrero en las que aseguró que "nunca había hablado con el señor Dolset" antes de la reunión que mantuvieron con Leire Díez. Cerdán también hace alusión a los audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas delsuegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este partido ya conocía.

Además, Santos Cerdán señala ante el juez no recordar quién había mencionado los audios en la reunión ("no sé si fue la señora Díez o el señor Dolset"), a la vez que concretó que "era una reunión más bien informal", donde "había gente que estaba de pie".

En un momento dado de la declaración, Cerdán dice "en esos audios aparece lo que todos conocemos de las saunas del señor presidente del Gobierno", para después corregir y matizar que los locales era titularidad de su "suegro".

Fueron dos encuentros que situó en abril de 2024, aunque no lo recordaba con exactitud. Volvió a ver a Leire Díez en junio de 2025, cuando ésta pidió la baja en el PSOE e hizo entrega de un 'pendrive' con una investigación periodística, que Cerdán afirmó no haber tocado y que la formación trasladó a la Justicia.

Cerdán habló por teléfono con la exmilitante, quien le llamó para mostrarle su apoyo cuando el ya exdirigente del PSOE salió de prisión, donde estuvo casi cinco meses por su imputación en el caso Koldo.

Santos Cerdán negó haber trasladado las reuniones mantenidas con Leire Díez al presidente del Gobierno, y tampoco habló de estos encuentros cuando el caso fue conocido por la prensa, cuando se habló de "muchas cosas" pero no de dicha reunión.

Acompañado por su abogado, Cerdán redujo su relación con Leire Díez a dichos contactos, en la sede del PSOE, a la vez que negó una relación profesional o de amistad con Díez o que el PSOE le hiciese algún encargo.

Cerdán explicó que conoció tanto a Leire Díez como a Pérez Dolset en una reunión solicitada por la periodista ya fallecida Patricia López, que se puso en contacto con el PSOE por una información que podía ser de interés para el partido, y que resultó ser la relacionada a los audios de Villarejo sobre las saunas, sin que se hablase de ninguna otra causa.

