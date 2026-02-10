Samu Aghehowa se rompe el ligamento cruzado anterior y dice adiós al Mundial

El delantero español Samu Aghehowa ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses de baja, una lesión que le aparta del final de temporada con el Oporto y compromete seriamente su presencia en el Mundial de 2026 este verano.

El internacional español Samu Aghehowa sufre una lesión del ligamento cruzado anterior, según confirmó este martes el FC Oporto, producida durante el partido de la Primeira Liga portuguesa frente al Sporting de Portugal. El percance deja al delantero fuera de lo que resta de temporada y, previsiblemente, también del Mundial de 2026.

"Samu, que fue sustituido en el descanso del partido contra el Sporting (1-1), sufrió un esguince de rodilla derecha con una lesión del ligamento cruzado anterior. El internacional español será evaluado de nuevo por el departamento médico del FC Oporto en los próximos días", informó el club luso en un comunicado oficial.

Temporada sobresaliente

El futbolista, de 20 años, estaba firmando una temporada sobresaliente con el conjunto portugués, con 20 goles en 32 partidos, consolidándose como uno de los delanteros más en forma del momento. La gravedad de la lesión, que podría obligarle a pasar por el quirófano, frena en seco su progresión.

Las pruebas médicas pendientes terminarán de confirmar el alcance definitivo del daño, aunque todo apunta a que Samu se perderá el resto de la campaña y también el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Un habitual en la convocatoria

El delantero nacido en Melilla se había convertido en un habitual en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente, aunque hasta ahora había contado con pocos minutos sobre el terreno de juego. Su lesión supone un nuevo contratiempo para la selección española, que la pasada semana ya sufrió la baja de Mikel Merino, intervenido quirúrgicamente de una fractura en el pie derecho.

