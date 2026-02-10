Graban el asesinato del futbolista Lucas Ignacio Pires con una botella rota en Buenos Aires

Tragedia y consternación en Argentina tras el asesinato de Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de Almirante Brown que perdió la vida en una pelea callejera en La Matanza, Buenos Aires. El exfutbolista de 29 años, como se puede apreciar en la grabación de una cámara de seguridad, recibió una herida mortal con una botella de vidrio rota. Según informa TyC Sports, el principal sospechoso del asesinato sería uno de sus hermanos, que se encuentra fugado.

Todo ocurrió el pasado viernes por la mañana, cuando una discusión en plena calle derivó en una pelea que terminó con Lucas Ignacio Pires herido mortalmente con una botella rota. El citado medio argentino explica que el exfutbolista de 29 años fue trasladado de urgencia al Hospital Néstor Kirchner, donde murió ante la gravedad del corte.

Una herida profunda en el brazo le provocó "una hemorragia fatal"

El medio Nacional de Matanza ha difundido el vídeo del asesinato de Lucas Ignacio Pires, a la vez que ofrecido más detalles sobre lo ocurrido, informando que el asesinato del exfutbolista de 29 años se produjo "en la esquina de Raulíes y Alagón, cuando una discusión en plena vía pública escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico".

"Según fuentes judiciales y policiales, una botella de vidrio rota fue utilizada para agredir a Pires, provocándole una herida profunda en el antebrazo derecho que comprometió una arteria, lo que le causó una hemorragia fatal", indica el citado medio local argentino.

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza ah asumido al investigación de lo ocurrido y lo está tratando como "un posible crimen intrafamiliar, ya que uno de los principales sospechosos es su hermano, quien, al momento, estaría prófugo o en proceso de ser localizado".

El Club Almirante Brown ha emitido un breve comunicado en sus redes sociales lamentado el trágico y terrible asesinato de Lucas Ignacio Pires.

"El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", indica el club argentino.