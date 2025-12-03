LaLiga
Athletic Club - Real Madrid: Partido de fútbol de LaLiga, en directo online
Sigue el partido de LaLiga entre Athletic Club y Real Madrid y consulta el resultado, todos los goles y la última hora en directo.
El Real Madrid, en plena crisis de juego y resultados, visita hoy miércoles San Mamés para medirse al Athletic en el partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, un partido clave para Xabi Alonso tras tres empates (Rayo, Elche y Girona) que le han costado el liderato al conjunto blanco.
El partido de Bilbao se presenta como una final para el Real Madrid de Xabi Alonso, que recibirá al Celta el próximo domingo. El Alavés en Mendizorroza y el Sevilla en casa es lo que le resta al Madrid en Liga hasta final de año. Los blancos están casi obligados a sumar los nueve puntos para desactivar una crisis que podría acabar con el proyecto de Xabi Alonso de forma prematura.
Por su parte, el Athletic afronta el partido de hoy con la motivación que siempre representa la visita del Real Madrid a San Mamés y con las buenas sensaciones de la última victoria ante el Levante (0-2) del pasado sábado. Pese a un irregular comienzo de curso, los de Valverde son octavos y podrían escalar hasta la sexta plaza si suman los tres puntos esta tarde ante el Madrid de Xabi Alonso.
Alineaciones del Athletic Club - Real Madrid
- Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mbappé y Vinícius.
Horario y dónde ver el Athletic - Real Madrid
El Athletic - Real Madrid, partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se juega hoy miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horarios peninsular), en San Mamés.
El partido Athletic - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.
Min. 7. ¡QUÉ GOLAAAZO DE MBAPPÉ!
Athletic Club - Real Madrid: 0-1. ¡15 GOLES EN 15 PARTIDOS! Balón largo desde la derecha de Trent y controla Mbappé, se va en largo hacia adentro, recorta con un amago y la pone al palo largo desde la frontal. Es un animal.
Min. 5. Athletic Club - Real Madrid: 0-0
¡La tuvo Mbappé! Falló Vivian en defensa y el francés estuvo a punto de hacer el primero. Salvó Unai Simón.
Min. 4. Athletic Club - Real Madrid: 0-0
Inicio voluntarioso de los de Xabi Alonso ante un Athletic que necesita calma.
Min. 1. ¡RUEDA EL BALÓN EN SAN MAMÉS!
Athletic Club - Real Madrid: 0-0. Aplauso de la hinchada para Nico Williams, reconocido como mejor jugador del Athletic el pasado mes. Saca de centro el equipo vasco.
¡Llenazo en La Catedral! Suena el himno del Athletic Club
Los fubolistas saltan al terreno de juego. Todo listo para que empiece el partido adelantado de la jornada 19 de Liga.
Repasamos las alineaciones oficiales del Athletic - Real Madrid
- Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mbappé y Vinícius.
Xabi Alonso: "Este partido es una prueba de carácter"
"Jugar en San Mamés siempre es complicado, pero debemos intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido. El tolosarra pide calma y avisa de que quedan muchos puntos por disputar.
Ya calientan ambos equipos en San Mamés
Menos de media hora para que empiece el Athletic Club - Real Madrid.
Valverde: "Es una semana bonita para disfrutar y para competir"
El entrenador del Athletic Club subrayó que la serie de tres partidos consecutivos en San Mamés que van a afrontar en los próximos ocho días frente a Real Madrid, Atlético y, en Liga de Campeones, PSG les pone por delante "una semana bonita para disfrutar y para competir" .
San Mamés busca recuperar su fortaleza
El Athletic es octavo con 20 puntos, pero solo ha ganado 2 de sus últimos 5 partidos como local en Liga. Ante el Real Madrid buscarán un golpe de autoridad que les acerque al objetivo europeo y devuelva a su estadio la contundencia de otras temporadas.
Valverde apuesta por un 'trivote' hoy
Los leones formarán en el medio con Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego y Mikel Jauregizar. Nico repite titularidad por segundo partido consecutivo, mientras que Laporte y Galarreta regresan al once.
Alineación oficial del Athletic Club hoy ante el Real Madrid
¡Ya tenemos el 11 de Ernesto Valverde para recibir a los merengues en San Mamés! Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta.
El Athletic, con Atleti y PSG en el horizonte
Los de Valverde vencieron 0-2 al Levante en la última jornada, rompiendo una racha de dos partidos sin marcar. La victoria les devolvió algo de aire y confianza antes de recibir a dos rivales de peso: Atlético en Liga y PSG en Champions.
Los futbolistas del Real Madrid ya pisan el césped de San Mamés
Gil Manzano, el árbitro esta noche en La Catedral
Con Trujillo Suárez en el VAR.
Cuatro de los últimos cinco partidos sin ganar
El Madrid llega con solo una victoria en sus últimos cinco partidos. En todos ellos empezó perdiendo. La última derrota, 1-0 ante el Liverpool en Anfield, encendió las alarmas en torno al rendimiento competitivo del equipo, que se ha caído por completo en Liga.
Ya tenemos la alineación oficial del Real Madrid ante el Athletic hoy
¡Tenemos el 11 oficial de Xabi Alonso para el partido de Liga en San Mamés! El Madrid sale con Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Vinícius y Mbappé.
Dos novedades respecto a Montilivi: Carreras por Fran García y Camavinga por Güler.
Urgencia blanca en un estadio siempre hostil
San Mamés se presenta como una prueba exigente para los de Xabi Alonso. El curso pasado cayeron 2-1 en Bilbao, con Mbappé fallando un penalti en uno de sus peores partidos como madridista. Hoy, con más dudas que certezas, necesitan reencontrarse. Kylian, eso seguro, ha cambiado las tornas por completa y llega como el líder del equipo blanco.
Tres empates que diluyeron la ventaja del Clásico
Fuera de casa, el Madrid acumula tres empates seguidos: ante Rayo, Elche y Girona. Se dejó seis puntos clave y dilapidó la ventaja de cinco sobre el Barça con la que salió del Clásico. Después de Bilbao, recibe al Celta de Vigo y al Manchester City de Guardiola la próxima semana.
Alineaciones probables hoy en San Mamés
- Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Selton; Berenguer, Unai Gómez y Nico Williams.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.
Muy pronto conoceremos las alineaciones oficiales y te lo contaremos aquí, en Antena 3 Deportes.
Mbappé no es suficiente para tapar vergüenzas
Los de Xabi Alonso solo han ganado un partido en el último mes, el 3-4 ante Olympiacos en Champions con póker de Mbappé. En Liga el galo acumula 14 goles en 14 jornadas. A pesar del festival ofensivo, el equipo volvió a mostrar una fragilidad alarmante en defensa.
Noviembre negro para un Madrid fuera de sitio
San Mamés recibe a un Real Madrid que ya no transmite la fiabilidad del inicio de curso. La pérdida del liderato, unida a las malas sensaciones desde el Clásico, convierten este partido en una prueba de carácter para un equipo que ha perdido solidez y eficacia y parece cuesta abajo a los mandos de Xabi Alonso.
Duelo clave en San Mamés para despejar dudas
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Athletic Club y Real Madrid en directo! Una nueva jornada de la Liga enfrenta a leones y merengues. Sigue el Athletic Club-Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo.
El Real Madrid visita hoy miércoles al Athletic Club en la jornada 19 de LaLiga EA Sports adelantada por la Supercopa. Los blancos llegan tras perder el liderato en favor del Barcelona y con la necesidad urgente de sumar de tres para no descolgarse en la competición doméstica. El Athletic, por su parte, quiere dar continuidad a su último triunfo y hacerse fuerte en casa.
