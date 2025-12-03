Athletic Club - Real Madrid: Partido de fútbol de LaLiga, en directo online

El Real Madrid, en plena crisis de juego y resultados, visita hoy miércoles San Mamés para medirse al Athletic en el partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, un partido clave para Xabi Alonso tras tres empates (Rayo, Elche y Girona) que le han costado el liderato al conjunto blanco.

El partido de Bilbao se presenta como una final para el Real Madrid de Xabi Alonso, que recibirá al Celta el próximo domingo. El Alavés en Mendizorroza y el Sevilla en casa es lo que le resta al Madrid en Liga hasta final de año. Los blancos están casi obligados a sumar los nueve puntos para desactivar una crisis que podría acabar con el proyecto de Xabi Alonso de forma prematura.

Por su parte, el Athletic afronta el partido de hoy con la motivación que siempre representa la visita del Real Madrid a San Mamés y con las buenas sensaciones de la última victoria ante el Levante (0-2) del pasado sábado. Pese a un irregular comienzo de curso, los de Valverde son octavos y podrían escalar hasta la sexta plaza si suman los tres puntos esta tarde ante el Madrid de Xabi Alonso.

Alineaciones del Athletic Club - Real Madrid

Athletic : Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta.

: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta. Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

Horario y dónde ver el Athletic - Real Madrid

El Athletic - Real Madrid, partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, se juega hoy miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horarios peninsular), en San Mamés.

El partido Athletic - Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.