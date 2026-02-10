Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Prohíben al ucraniano a Vladyslav Heraskevych usar un casco en homenaje a las víctimas de la guerra

El COI se ampara en la Carta Olímpica, mientras el atleta y el presidente Zelenski han expresado públicamente su rechazo.

El casco del skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych

El casco del skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych Reuters

Luis F. Castillo
Publicado:

El competidor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, no podrá utilizar un casco con el que rendía homenaje a varios atletas fallecidos en la guerra de Ucrania, según ha informado el Comité Olímpico Internacional (COI).

El organismo ha justificado su decisión en la regla 50.2 de la Carta Olímpica, que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Deportistas ucranianos fallecidos

Heraskevych, de 26 años, había utilizado el casco durante la sesión de entrenamiento de este lunes. En él recordaba a varios deportistas ucranianos fallecidos durante el conflicto, entre ellos la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33; y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros.

Tras conocerse la prohibición, el atleta expresó su malestar en redes sociales: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados", escribió Heraskevych.

El skeletonista fue más allá y cuestionó el criterio aplicado por el organismo: "En los Juegos hemos visto un gran número de banderas rusas y para el COI esto no supone ninguna violación, sin embargo, si se encontró una violación en el casco que rinde homenaje a los miembros de la familia deportiva ucraniana que han sido asesinados, la verdad está de nuestro lado, espero una decisión justa del COI", abundó.

La respuesta de Volodímir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también mostró su respaldo al deportista a través de la red social X: "Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de manifestación política en un evento deportivo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna", señaló.

Por su parte, el portavoz del COI, Mark Adams, se mostró comprensivo con "el deseo de los atletas de recordar a su amigos", aunque insistió en que "el casco contraviene las directrices". Adams explicó que el COI hará una excepción y permitirá a Heraskevych competir con un brazalete negro como señal de duelo.

