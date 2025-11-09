Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: ¡el líder ha pinchado en cuatro de sus últimas cinco visitas a Vallecas!

Vallecas es testigo del tercer y último derbi madrileño para los blancos en esta primera vuelta. El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano, que llega de remontar inextremis en la Conference League y que lleva sin perder como local ante los merengues desde 2022. El líder de la Liga acumula cuatro pinchazos en sus últimas cinco visitas a Vallecas.

Sin Tchouaméni y tras haber caído ante el Liverpool en la cuarta jornada de Champions, los pupilos de Xabi buscan su decimoprimera victoria en Liga (en 12 jornadas) y mantener, o ampliar la diferencia con el Barça, que visitará Balaídos a las 21h, donde los culés solo han ganado dos partidos... ¡desde 2015!

El Madrid afronta el duelo con 30 puntos, cuatro más que el Villarreal y cinco más que Barça y Atleti (jugó y ganó ayer al Levante). El Rayo es 11º con 14 puntos, a cuatro de Europa y con cinco de ventaja respecto al descenso. Mumin y Diego Méndez son bajas en los locales; mientras que los merengues no contarán con Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y Tchouaméni. Eso sí, esta vez Mbappé si estará (el año pasado fue baja).

Onces de Rayo y Real Madrid

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López, Ciss; Isi, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler; Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinicius.

¡Rayo-Real Madrid, en directo!

Recuerda que puedes seguir la retransmisión del partido de la jornada 12 entre Rayo y Real Madrid aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la previa, el encuentro y la última hora de lo que suceda en Vallecas.

