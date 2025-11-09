LaLiga
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: ¡el líder ha pinchado en cuatro de sus últimas cinco visitas a Vallecas!
Nuevo derbi madrileño para los blancos y partidazo en Vallecas, infierno reciente para un Madrid que lleva sin ganar ahí desde 2022. Sigue en directo el Rayo Vallecano-Real Madrid de la 12º jornada de Liga.
Vallecas es testigo del tercer y último derbi madrileño para los blancos en esta primera vuelta. El Real Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano, que llega de remontar inextremis en la Conference League y que lleva sin perder como local ante los merengues desde 2022. El líder de la Liga acumula cuatro pinchazos en sus últimas cinco visitas a Vallecas.
Sin Tchouaméni y tras haber caído ante el Liverpool en la cuarta jornada de Champions, los pupilos de Xabi buscan su decimoprimera victoria en Liga (en 12 jornadas) y mantener, o ampliar la diferencia con el Barça, que visitará Balaídos a las 21h, donde los culés solo han ganado dos partidos... ¡desde 2015!
El Madrid afronta el duelo con 30 puntos, cuatro más que el Villarreal y cinco más que Barça y Atleti (jugó y ganó ayer al Levante). El Rayo es 11º con 14 puntos, a cuatro de Europa y con cinco de ventaja respecto al descenso. Mumin y Diego Méndez son bajas en los locales; mientras que los merengues no contarán con Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y Tchouaméni. Eso sí, esta vez Mbappé si estará (el año pasado fue baja).
Onces de Rayo y Real Madrid
- Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López, Ciss; Isi, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.
- Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler; Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinicius.
¡Rayo-Real Madrid, en directo!
Recuerda que puedes seguir la retransmisión del partido de la jornada 12 entre Rayo y Real Madrid aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la previa, el encuentro y la última hora de lo que suceda en Vallecas.
El Madrid, seguro ante rivales de menor entidad
Es arriesgado decir esto, pero de momento, en los 15 partidos oficiales que ha disputado esta temporada ha vencido en 13 de ellos y 'solo' ha perdido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (5-2) y ante el Liverpool en Anfield (1-0). Ambos encuentros fuera de casa pero ante rivales de máxima entidad. Por eso, al menos hasta la fecha, el conjunto de Xabi es bastante fiable ante equipos de menor calidad.
¡Lesionados y ausencias del Rayo-Real Madrid!
Los locales no contarán con Luiz Felipe, Mumin, Nteka y Diego Méndez. Mientras que el equipo de Xabi Alonso tiene las ausencias de Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y Tchouaméni.
¡¡11 DEL RAYO!!
Sin novedades en el once de Íñigo Pérez. Alineación de gala para impedir la victoria blanca en Vallecas por cuarta temporada consecutiva.
11: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Unai López, Ciss; Isi, Pedro Díaz, Álvaro García; De Frutos.
¡Descansa Militao!
Es la 'sorpresa' del once, el brasileño estaba jugando todos los minutos y Xabi ha decidido darle descanso este domingo. En su lugar entra Asencio, que hará dupla con Huijsen, quien no está tampoco muy lúcido últimamente.
Además, Xabi sigue sin ver listo a Arnold, y Valverde por eso repite en el lateral derecho. El medio lo forman Camavinga, Bellingham y Güler, Brahim parece que hará de enganche entre la sala de máquinas y el ataque.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡Xabi Alonso sigue sin 'confiar' en Arnold y vuelve a poner a Valverde en la derecha! Brahim entra como titular.
⚪ 11: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Güler; Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinicius.
El Rayo, ni fu ni fa como local en Liga
Solo ha disputado cuatro partidos como local en Liga en lo que llevamos de temporada, sin embargo, apenas ha podido conseguir una victoria, ante el Alavés y por la mínima. Después cayó ante el Sevilla y empató ante Celta... y Barça, donde los de Flick sufrieron el primer pinchazo de la campaña. De momento pocos goles se han vivido en Vallecas, tres a favor de los locales y otros tres de los visitantes.
Eso sí, el equipo de Íñigo Pérez ha vencido en los tres duelos como local en la Conference: 4-0 ante el Neman Grodno, 2-0 ante el Shkëndija y 3-2 ante el Lech Poznan.
El infierno de Vallecas para el Madrid...
El líder de la Liga, por historia reciente, tiene una de las visitas más complicadas. La última vez que el Real Madrid venció ahí fue en 2022 con un solitario gol de Benzema en el 83'. Repasamos los últimos cinco encuentros de los blancos en el barrio madrileño de Vallecas:
- Rayo 3-3 Real Madrid
- Rayo 1-1 Real Madrid
- Rayo 3-2 Real Madrid
- Rayo 0-1 Real Madrid
- Rayo 1-0 Real Madrid
Es verdad que de 2002 a 2016 el equipo merengue ganó los cinco partidos que disputó. Para ver una victoria en Liga de los vallecanos antes de esas fechas tenemos que irnos a 1997.
Rayo Vallecano - Real Madrid, en directo: alineaciones, última hora y resultado del partido de LaLiga
¡Muy buenos días de domingo y bienvenidos a la narración en directo del Rayo Vallecano - Real Madrid! ¡Nuevo derbi madrileño para los blancos, que ya se han enfrentado a Getafe (0-1) y Atlético (5-3) en esta primera vuelta! Partido tremendamente complicado para el equipo de Xabi Alonso, que no gana en Vallecas desde 2022 y que ha pinchado en cuatro de las últimas cinco visitas.
Duelo correspondiente a la jornada 12 de Liga, fecha en la que ya han jugado y ganado tanto Atleti como Villarreal, los otros dos equipos que ocupan puestos Champions. El Barça lo hará esta noche a las 21h en Balaídos.
¡Vamos ya con la previa y los onces oficiales! ¡¡ARRANCAMOOOS!!
