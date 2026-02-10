Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Boxeo

Muere José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante David Bisbal, a los 84 años

El cantante almeriense ha despedido a su padre con un sentido mensaje en sus redes sociales.

Jos&eacute; Bisbal Carrillo y David Bisbal, en una imagen de archivo

José Bisbal Carrillo y David Bisbal, en una imagen de archivoGtres | EBR

Publicidad

Antena 3 Deportes
Publicado:

José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante David Bisbal, ha muerto este martes en Almería a los 84 años, según ha confirmado el propio artista a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", ha escrito David Bisbal en su perfil de Instagram acompañando el texto con varias imágenes de archivo de su padre como boxeador.

José Bisbal, quien padecía Alzheimer desde hace años, ha fallecido rodeado de su familia. Nacido el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Con un récord profesional de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, Bisbal fue además pionero al disputar combates internacionales en países como Suecia. Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre ha reivindicado el legado deportivo y personal de su padre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Bad Bunny transforma el escenario de la Super Bowl en una oda a Latinoamérica: "¡Qué rico es ser latino!"

Bad Bunny en la Superbowl

Publicidad

Deportes

Rafa Nadal se dirige a los medios de comunicación

Rafa Nadal y su polémica con Mouratoglou: era comparar "al Cristiano de hoy con el del Madrid"

José Bisbal Carrillo y David Bisbal, en una imagen de archivo

Muere José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante David Bisbal, a los 84 años

Lucas Ignacio Pires, futbolista asesinado en Buenos Aires

Graban el asesinato del futbolista Lucas Ignacio Pires con una botella rota en Buenos Aires

Frank Ilett, en una imagen en su cuenta de Instagram
Fútbol

Frank Ilett, a una victoria del Manchester United de cortarse el pelo tras un año y medio

Sinner y Alcaraz se hacen una foto durante las ATP Finals
Tenis

Greg Rusedski, sobre Alcaraz y Sinner: "Tienen tanta aura que ya empiezan ganando los partidos antes de saltar a la pista"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se saludan tras la final de Wimbledon 2025
Tenis

La confesión de un excampeón de Wimbledon: "Feliz de no haber tenido que jugar contra Alcaraz, Sinner o Djokovic"

Richard Krajicek, campeón de Wimbledon en 1996, reconoce que en su época "solo tenía que batir a Pete Sampras".

Jutta Leerdam, emocionada tras ganar el oro en Milano-Cortina
JJOO Milano-Cortina 2026

Jutta Leerdam gana el oro con récord olímpico y Jake Paul rompe a llorar en la grada

La patinadora neerlandesa se cuelga el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad en Milano-Cortina y deja una de las imágenes de los JJOO en el Milano Speed Skating Stadium, en Milán.

Bad Bunny actuando en la Super Bowl y Jake Paul en Milano-Cortina

Jake Paul, contra Bad Bunny por su espectáculo en la Super Bowl: "Un falso ciudadano estadounidense..."

Lindsey Vonn, en los entrenamiento previos al descenso en Milano-Cortina

Lindsey Vonn, tras su grave caída en Milano-Cortina: "El único fracaso en la vida es no intentarlo"

Fernando Alonso con los colores de Aston Martin 2026

Fernando Alonso da la clave sobre ganar o no el Mundial en 2026: "El gran reto es el tiempo, especialmente para mí"

Publicidad