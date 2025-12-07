Real Madrid - Celta de Vigo: Partido y alineaciones oficiales hoy de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo (21:00 horas) hoy en el Santiago Bernabéu en la jornada 15 de la Liga EA Sports, partido clave para los de Xabi Alonso tras el triunfo del Barcelona (3-5) ante el Betis en La Cartuja. El conjunto blanco sabe que no puede fallar después de que el líder no fallara en su visita a Sevilla, lo que les obliga a sumar los tres puntos para mantenerse a un punto del Barça de Hansi Flick.

El Celta de Vigo llega a Madrid con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso, ahora mismo los de Giráldez son 14º con 16 puntos, a tan solo cuatro del antepenúltimo clasificado.

Onces oficiales del Real Madrid - Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

