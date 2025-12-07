LaLiga EA Sports
Real Madrid - Celta de Vigo: Partido y alineaciones oficiales hoy de LaLiga EA Sports, en directo
Sigue en directo el Real Madrid - Celta de Vigo, partido de la jornada 15 de la Liga EA Sports.
Publicidad
El Real Madrid recibe al Celta de Vigo (21:00 horas) hoy en el Santiago Bernabéu en la jornada 15 de la Liga EA Sports, partido clave para los de Xabi Alonso tras el triunfo del Barcelona (3-5) ante el Betis en La Cartuja. El conjunto blanco sabe que no puede fallar después de que el líder no fallara en su visita a Sevilla, lo que les obliga a sumar los tres puntos para mantenerse a un punto del Barça de Hansi Flick.
El Celta de Vigo llega a Madrid con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso, ahora mismo los de Giráldez son 14º con 16 puntos, a tan solo cuatro del antepenúltimo clasificado.
Onces oficiales del Real Madrid - Celta de Vigo
- Real Madrid: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.
- Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Real Madrid - Celta de Vigo de LaLiga EA Sports!
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
Las palabras de Claudio Giráldez antes del partido ante el Real Madrid...
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
Xabi Alonso ha improvisado hoy una defensa con Raúl Asencio y Fran García en los laterales y, Militao y Carreras como centrales. Vamos a ver cómo le sale la apuesta al tolosarra. Recordamos los onces de Real Madrid y Celta de Vigo.
REAL MADRID: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.
CELTA DE VIGO: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
¡Confirmado también el once oficial del Celta de Vigo! Clauido Giráldez sale con este equipo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Xabi Alonso apuesta por Raúl Asencio en el lateral derecho y Valverde jugará en el centro del campo. Así sale hoy el Real Madrid ante el Celta de Vigo: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
Recordamos que el Real Madrid es segundo en la clasificación de LaLiga EA Sports con 36 puntos. El líder es el Barça de Hansi Flick con 40 puntos, mientras que el Villarreal es tercero con 35 puntos. El Atlético de Madrid, tras perder esta semana ante Barcelona y Athletic, es cuarto con 31 puntos.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
Vamos a ver qué decide hoy Xabi Alonso para solucionar la baja de Trent en el lateral derecho. En la rueda de prensa de este sábado no aclaró si sería Fede Valverde el elegido para jugar en ese costado.
"Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos. Recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juve... Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo", explicó el tolosarra.
El entrenador del Real Madrid dejó abierta la puerta que Militao pueda jugar en el lateral derecho.
"Es una opción, hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa. Creo que fue contra... ¿Senegal? Que jugó como lateral derecho con Brasil y lo hizo muy bien. Tiene esa capacidad. Me recuerda un poco a Pepe: era competitivo y sabías que donde jugará, iba a ser competitivo. Donde se necesite a Militao, ahí estará", afirmó Xabi Alonso.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
El Celta de Vigo aterriza en Madrid exigido por la clasificación y con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso, ahora mismo a cuatro puntos de distancia. Los gallegos vienen de sufrir una dura derrota en Balaídos ante el Espanyol (0-1). Y en la Copa del Rey sufrieron de lo lindo para pasar ante el Sant Andreu, al que derrotaron en los penaltis.
Los de Claudio Giráldez ya le complicaron las cosas la temporada pasada al Real Madrid en el Bernabéu, vamos a ver si hoy pueden repetir y si son capaces de sacar algo de uno de los estadios más complicados de toda la primera división.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
Mbappé, Courtois y nueve más. Está claro que el delantero francés y el portero belga se han convertido en los dos pilares del Madrid de Xabi Alonso. Kylian pasa por su mejor momento desde que fichó por el club blanco y, a día de hoy, es un jugador letal de cara a puerta. Su exhibición en San Mamés aún está en la menta de todos los aficionados.
Por su parte, Thibaut Courtois ya está acostumbrado a realizar intervenciones milagrosas en cada partido. Ante el Athletic no fue una excepción y salvó el empate con otra parada tremenda.
Real Madrid - Celta de Vigo, en directo: Partido hoy LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Real Madrid - Celta de Vigo, partido de la jornada 15 de la Liga EA Sports! Los de Xabi Alonso quieren dar continuidad a la buena imagen ofrecida el pasado miércoles en San Mamés ante un Celta que llega exigido en la clasificación, a tan solo cuatro puntos del descenso.
La victoria del Barcelona ante el Betis (3-5) en La Cartuja obliga a los blancos a sumar los tres puntos para poder mantenerse a un punto del líder de la competición. El triunfo ante el Athletic en San Mamés puso fin a una mala racha en Liga del Madrid, un duelo en el que brilló Kylian Mbappé.
¡Sigue en directo minuto a minuto el Real Madrid - Celta de Vigo de LaLiga EA Sports!
Publicidad