Xabi Alonso y la opción de Valverde en el lateral: "Sabemos cuál es su posición, pero...""

El Real Madrid recibe este domingo al Celta de Vigo y lo hace con la gran duda de saber quién ocupara el lateral derecho tras la nueva lesión de Trent Alexander-Arnold. Todo indica a que será Fede Valverde, pero Xabi Alonso no aclaro si el uruguayo será o no su elección.

"Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos. Recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juve... Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo", explicó el tolosarra sobre Xabi Alonso.

Sobre esta duda en el once, el entrenador del Real Madrid incluso dejó abierta la puerta que Militao pueda jugar en ese lateral derecho.

"Es una opción, hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa. Creo que fue contra... ¿Senegal? Que jugó como lateral derecho con Brasil y lo hizo muy bien. Tiene esa capacidad. Me recuerda un poco a Pepe: era competitivo y sabías que donde jugará, iba a ser competitivo. Donde se necesite a Militao, ahí estará", afirmó Xabi Alonso.

"Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian. Los dos son excepcionales, históricos"

El tolosarra también fue preguntado por la comparación entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, dos jugadores que a juicio de Xabi Alonso son "históricos" dentro del club blanco.

"Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes. Los dos son excepcionales, históricos, suerte de contar con ellos. Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian", zanjó Xabi Alonso.

El técnico vasco también se refirió a Vinícius y el abrazo que se dio con el brasileño en San Mamés.

"Está en un muy buen momento personal y profesional; se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo. Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá mañana pueda redondear estas sensaciones mañana, con un gol", apuntó Xabi Alonso.

Respecto al partido ante el Athletic, el tolosarra avisó que lo importante es dar continuidad al buen juego que desplegaron en San Mamés.

"Fue un buen partido, lo dije. Completo, redondo. Y ahora queremos darle continuidad. Ganar más partidos y estar lo más arriba posible... porque en abril-mayo hay que estar donde hay que estar", indicó Xabi Alonso.

"Ha habido tres partidos sin ganar, en los que no estuvimos al nivel con y sin balón. Pero tener la continuidad es la diferencia, más allá del planteamiento del rival", añadió el tolosarra.

Sobre su situación personal, Xabi Alonso restó importancia tanto a los elogios como a las críticas.

"Estoy bien, gracias. Sé dónde estoy, la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental. Ser autocrítico, pero sin fustigarse", concluyó Xabi Alonso.

