Bellingham evita el bochorno blanco en el Martínez Valero y salva el liderato (2-2)

El Real Madrid se ha dejado dos puntos por segundo partido consecutivo en Liga tras empatar ante el Elche (2-2) en el Martínez Valero, y todo gracias a un gol de Bellingham en el 87' que 'evitó' el bochorno total. A pesar de ganar el Clásico a finales de octubre, el equipo de Xabi ha pinchado en tres de los siguientes cuatro partidos y ha visto como la distancia con el Barça pasa de cinco a solo un punto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.