LaLiga
Bellingham evita el bochorno blanco en el Martínez Valero y salva el liderato (2-2)
Un gol del inglés en el 87' evita la derrota blanca ante el Elche, pero no el tercer pinchazo consecutivo de un Madrid que mantiene el liderato pero pierde en dos partidos cuatro de los cinco puntos que tenía tras ganar el Clásico.
Publicidad
El Real Madrid se ha dejado dos puntos por segundo partido consecutivo en Liga tras empatar ante el Elche (2-2) en el Martínez Valero, y todo gracias a un gol de Bellingham en el 87' que 'evitó' el bochorno total. A pesar de ganar el Clásico a finales de octubre, el equipo de Xabi ha pinchado en tres de los siguientes cuatro partidos y ha visto como la distancia con el Barça pasa de cinco a solo un punto.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
¡FINAAAL! | Elche 2-2 Real Madrid
¡Termina el partidazo en el Martínez Valero! El Madrid 'salva' un punto, y el liderato liguero, tras un gol de Bellingham en la recta final. Los blancos, eso sí, se vuelven a dejar dos puntos tras el empate de Vallecas ante el Rayo y prácticamente pierden en solo dos partidos la ventaja de cinco puntos que consiguieron tras ganar el Clásico.
Febas abrió la lata, contestó Huijsen y en esos últimos 10 minutos vimos un golazo de Álvaro Rodríguez, ex del Madrid, que parecía que tumbaba a los de Xabi, aunque apareció Bellingham para salvar un punto y el liderato merengue (31 puntos a 30 del Barça). Aun así, partido muy malo, por decir algo, del Madrid, que pincha por tercer encuentro consecutivo incluyendo la Champions (vs Liverpool).
¡A la calle Chust!
¡EXPULSADO Chust por parar a Mbappé! Era segunda amarilla. Quedan 2 minutos, falta para los merengues.
¡GONZALOOO!
¡POR UN PELO no llega Gonzalo en lo que habría sido el gol de la victoria! El pase de Camavinga fue demasiado fuerte y desviado.
8 de añadido
Eso es lo que le queda a esta locura. El Madrid mantendría el liderato pero da la sensación de que no le sirve, aunque tal y como está dándose el partido...
¡Se duele Iñaki Peña!
Tuvo un choque con Vinicius completamente fortuito pero está siendo atendido porque está sangrando de la nariz. Queda 1 minuto pero el añadido será muy largo... QUÉ PARTIDO.
⚽ ¡¡GOOOL de BELLINGHAM!! 2-2
¡¡Pero esto qué es!! Otro rechace en el área, el balón casi sale por fuera pero lo salva Mbappé en última instancia y es Bellingham el que marca a puerta vacía.
⚽ ¡¡GOOOL de ÁLVARO RODRÍGUEZ!! 2-1
¡De no creer! ¡Un ex del Madrid se marca un gol de bandera para, posiblemente, noquear al Real Madrid en el Martínez Valero! QUÉ GOLAZO. El Elche firmando un partido para la historia.
⚽ ¡¡GOOOL de HUIJSEN!! 1-1
¡Llega el gol del Real Madrid! Otro gran centro de Trent desde el córner y tras una prolongación de Bellingham el balón le llega a Huijsen para rematar prácticamente solo. Ojo, porque en la imagen parece que le da en el brazo a Jude.
¡VINICIUS PERDONA LO IMPERDONABLE!
¡De no creer lo que acaba de perdonar Vinicius! Estaba completamente solo y en vez de disparar de primeras intentó buscar un pase que terminó despejando la zaga ilicitana.
Min 70 RESULTADO Elche - Real Madrid: 1-0
No da ni una el Madrid... Despropósito del equipo de Xabi, que tiene el balón pero no es ni capaz de crear peligro real.
¡Se vuelca el Madrid... y se prepara Gonzalo!
Más cambios en el Madrid, va a entrar el joven Gonzalo para servir de referencia y objetivo en los centros laterales. Los blancos necesitan al menos empatar para mantener el liderato, aunque, perder hoy sería otro palo para los de Xabi.
Se van Rodrygo y Fran García
¡Entran Vinicius y Valverde! Reacciona Xabi al segundo...
⚽ ¡¡¡GOLAZOO del ELCHE!!!
¡Qué jugada! ¡QUÉ JUGADA! Puro fútbol del equipo de Sarabia. Qué manera de bailar al Real Madrid en esta acción. Uno de los goles de la temporada en cuanto a jugada y asociación se refiere. Marcó Febas con un punterazo que golpeó en el palo y entró llorando... Se lo merecía el Elche. Los blancos firmando un partido ridículo en defensa.
¡Muy arriba Arnold!
El disparo del inglés se va a las nubes... Muy poco acierto de cara a puerta por parte del Real Madrid, que necesita muchas ocasiones para ver puerta.
¡Jugadón de Mbappé!
Se fue de tres jugadores el francés en una jugada individual que terminó en un peligroso disparo de Rodrygo. Peña despejó a córner.
¡Se reanuda el partido!
¡Vuelve el fútbol al Martínez Valero! De momento, reparto de puntos, pero no le vale de 'nada' al Real Madrid.
¡DESCANSO! Elche 0-0 Real Madrid
¡Finaaal de la primera parte en Alicante! Partido vibrante y enérgico con muchas oportunidades para ambos equipos y con Peña y Courtois como héroes de Elche y Real Madrid. Cierto tembleque en las dos defensas, especialmente en la blanca, que vuelve a ser sostenida por dos intervenciones claves del belga. Arriba, Mbappé ha tenido dos muy claras pero sus remates fueron demasiado centrados. Parece que Vinicius tendrá minutos en la segunda parte.
¡¡COURTOIS, COURTOIS, COURTOIS!!
Qué defensa del Madrid... Tétrica... De nuevo Thibaut Courtois salva un mano a mano, esta vez ante Andre Silva. Los tiros no están siendo muy precisos pero de momento los dos porteros son los mejores de esta primera parte.
¡QUÉ REFLEJOS DE PEÑA!
¡Y otra ocasión CLARÍSIMA de Mbappé! Centro lateral medido que remata el de Bondy a bocajarro y que despeja con grandísimos reflejos el ex del Barça.
¡Se le escapa el control a Mbappé en el mano a mano!
Salva Peña al Elche en una contra mortal de los blancos. El último control de Mbappé fue demasiado largo y su disparo con la puntera fue errático. Pedía falta el Elche en la jugada previa.
¡OTRA DEL ELCHE!
La que acaba de perdonar el Elche... y regalar el Madrid. Muy flojitas las defensas de ambos equipos. Esta vez Andre Silva pecó de generoso y en vez de buscar el disparo intentó dar el pase de la muerte a Rafa Mir.
¡¡¡GÜLER!!!
¡Casi marca un GOLAZO el turco! Buena contra del Madrid que termina en las bodas de Arda, que pese a estar lejos no dudó en armar la zurda y su disparo se fue rozando el travesaño.
¡ARNOLD!
¡Remate de cabeza peligroso del inglés! Ambos equipos disfrutando de oportunidades en las dos áreas.
¡¡COURTOIS SALVA AL MADRID!!
¡Error garrafal de Carreras en la salida de balón y, como no, Courtois salva un mano a mano clarísimo ante Rafa Mir!
Min 10. Elche - Real Madrid: 0-0
¡¡MBAPPÉ!! Se le va por un metro el disparo de primeras a Kylian tras un gran pase desde la banda. Empieza a crear peligro el Madrid.
¡Fuera Rodrygo!
Primera internada blanca que termina con un disparo de Rodrygo con la zurda que se va desviado.
¡COMIENZA EL PARTIDO!
📢 ¡YAAAA SE JUEGA EN EL MARTÍNEZ VALERO!
¡A punto de rodar el balón en Elche!
Partido que los locales reciben con más ganas que nunca, porque volvieron a Primera el año que viene y porque este año no saben lo que es perder en casa ¡PARTIDAZO!
El Elche, sin derrotas en casa
Lo habíamos comentado previamente, el equipo de Eder Sarabia ha ganado tres de los seis encuentros como local (12 de 18), pero lo increíble es que no sabe lo que es perder ya que los otros tres partidos los empató (Betis, Athletic y Real Sociedad).
Miniracha negativa de Mbappé
El ariete francés enlaza dos partidos consecutivos sin ver puerta, lo que es para él una especie de miniracha negativa teniendo en cuenta que nos acostumbra a marcar en prácticamente todos los encuentros. Se quedó a cero ante el Liverpool y ante el Rayo. Eso sí, en el duelo ante Ucrania de clasificación al Mundial anotó un doblete.
Centro del campo de cinco en el Real Madrid...
Variante nueva la de Xabi, por cierto... El tolosarra ha decidido alinear cinco centrocampistas (Fran García, Tren, Bellingham, Güler y Ceballos) para enfrentarse al Elche en el Martínez Valero. Arriba estarán Rodrygo y Mbappé. Vini y Valverde son suplentes.
¡Ausencias del Elche-Real Madrid!
El Elche no contará con Josan; mientras que el Real Madrid tiene importantes ausencias para hoy: Tchouaméni, Alaba, Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y Militao.
¡ALINEACIÓN DEL ELCHE!
¡También tenemos el once de Eder Sarabia para buscar la machada ante el Real Madrid!
🟢 11: Iñaki Perña, Héctor Fort, Affengruber, Chust, Núñez, Aguado, Germán Valera, Febas, Diang, Rafa Mir, André Silva.
¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID... con sorpresas!
Pues ojo, ¡VINICIUS, SUPLENTE en el Martínez Valero! En su lugar entra Rodrygo Goes... más polémica si cabe.
⚪ 11: Courtois; Tren, Asencio, Huijsen, Carreras; Fran García, Bellingham, Güler, Ceballos; Rodrygo y Mbappé.
Florentino, tremendamente duro y crítico en la Asamblea de Socios
El presidente del Real Madrid ha cargado este domingo contra el Barça, el caso Negreira, Tebas, la UEFA, el arbitraje español... en una de las intervenciones más 'polémicas' y directas que se le recuerdan. Consulta en esta noticia los principales titulares.
El Elche, muy fuerte en casa
El equipo ilicitano, por su parte, ocupa una cómoda 13º posición en la tabla, a tres puntos de puestos europeos y cuatro por encima del descenso. No obstante, es en el Martínez Valero donde ha conseguido 12 de los 15 puntos que atesora. En casa tiene un balance de 12 puntos ganados de 18 jugados con siete goles a favor y solo tres en contra en seis partidos.
El Real Madrid, a su vez, suma 31 de 36 puntos en esta Liga y los cinco puntos que ha perdido han sido lejos del Santiago Bernabéu (5-2 en el derbi ante el Atleti y 0-0 ante el Rayo en Vallecas).
El Madrid, bajo presión
Lo dicho, los blancos se dejaron dos puntos en Vallecas antes del parón, el Barça recortó puntos venciendo al Celta 2-4 en Balaídos y este sábado hizo lo propio goleando al Athletic en el 'nuevo Camp Nou' para meter más presión aun al conjunto de Xabi Alonso. Por lo tanto, el Real Madrid no puede permitirse no ganar al Elche esta noche, y es que sumando un empate volvería a ser líder en solitario, aunque el objetivo merengue es, como siempre, hacerse con los tres puntos en el campo de uno de los tres equipos que ascendieron la pasada temporada.
Elche - Real Madrid, en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de LaLiga
¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la jornada 13 de Liga entre Elche y Real Madrid!! ¡Vuelve la Liga para el equipo blanco, que se dejó dos puntos ante el Rayo en Vallecas en la jornada preparón! Por lo tanto, la victoria del Barça ante el Athletic este sábado ha dejado a los culés como líderes de la competición pese a estar empatado a puntos con el conjunto merengue (31). Ojo al Elche, que tiene muy buenos datos jugando como local. Después los repasaremos.
¡Vamos con la previa y en unos minutos conoceremos los onces oficiales! ¡ARRANCAAAMOS!
Publicidad