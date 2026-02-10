Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Frank Ilett, a una victoria del Manchester United de cortarse el pelo tras un año y medio

El famoso aficionado del Manchester United lleva desde octubre de 2024 sin cortarse el pelo. Si los Red Devils ganan hoy al West Ham, encadenarán cinco victorias consecutivas y Frank Ilett podrá pasar por la peluquería un año y medio después.

Frank Ilett, en una imagen en su cuenta de InstagramIG: @theunitedstrand

¡493 días sin cortarse el pelo! Ese es el tiempo que lleva Frank Ilett, un aficionado del Manchester United, sin pasar por la peluquería. Todo por un reto que comenzó en octubre de 2024, cuando prometió que no se volvería a cortar el pelo hasta que el equipo de Old Trafford no encadenara cinco victorias consecutivas. Este martes la larga espera puede llegar a su final, si los jugadores de Michael Carrick vencen hoy al West Ham en el London Stadium en la jornada 26 de la Premier League.

Nunca había estado tan cerca Frank Ilett de cumplir esta promesa. Un triunfo del Manchester United contra el West Ham United este martes provocará un hecho que las redes sociales y el mundo del fútbol llevan esperando meses. Este aficionado de los Red Devils, conocido en redes sociales como The United Strand, prometió, antes del despido de Erik Ten Hag y de la llegada de Rúben Amorim, que no se cortaría el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos.

Con el portugués en el banquillo, el equipo tardó casi un año en ganar dos consecutivos, por lo que Ilett nunca ha estuvo cerca de poder cortarse el pelo. Pero la llegada de Michael Carrick al banquillo de Old Trafford puede acabar con la 'maldición' que mantiene a este joven seguidor del United alejado de las peluquerías. El Manchester United encadena cuatro victorias consecutivas ante Manchester City (2-0), Arsenal (2-3), Fulham (3-2) y Tottenham Hotspur (2-0).

Solo Paco Jémez y su West Ham, que han ganado tres de los cuartos encuentros desde su llegada, se interponen en el final del reto.

"Esta vez va a ocurrir. Muchas gracias, Carrick", apuntó Ilett después de que el United se impusiera con solvencia al Tottenham, al tiempo que el técnico inglés reconoció que es consciente de la existencia de este aficionado.

Michael Carrick: "Sí, claro que estoy al corriente. Mis hijos me lo han contado"

"Sí, claro que estoy al corriente. Mis hijos me lo han contado, pero no es como si fuera a tener un impacto en la charla que le vaya a dar a los jugadores", apuntó Michael Carrick en la previa del partido.

"Sé lo que significa y me arranca una sonrisa, pero no puede afectarnos", explicó Michael Carrick.

La popularidad de Ilett ha ido creciendo con el paso de las semanas y los meses y, a día de hoy, acumula más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, donde ha ido mostrando el crecimiento de su pelo conforme pasaban los días, semanas, meses y años.

De momento, poco más se sabe sobre cómo y cuándo se realizará el famoso corte de pelo si el United gana al West Ham. Lo que sí ha confirmado Ilett es que donará el propio pelo a la caridad.

