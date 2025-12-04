Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Del infierno al cielo en un año: San Mamés, el escenario que confirma la brutal mutación de Mbappé

El delantero francés, que hace un año tocaba fondo en San Mamés, ofreció una antológica exhibición con dos goles y una asistencia ante el Athletic. Su primer gol fue una obra maestra.

Kylian Mbapp&eacute; celebra un gol en San Mam&eacute;s

Kylian Mbappé celebra un gol en San MamésEfe

Kylian Mbappé confirmó en San Mamés que, a día de hoy, es sin discusión el mejor jugador del mundo. El delantero parisino ofreció una exhibición portentosa en 'la catedral' para guiar a un Real Madrid (0-3) que llegaba muy exigido tras tres empates consecutivos, habiendo cedido el liderato y con la victoria del Barça ante el Atlético justo un día antes. En uno de los estadios con más mística de España, sino el que más, el futbolista francés destapó el tarro de las esencias con dos golazos y una asistencia para Camavinga.

La actuación de Mbappé ante el Athletic será recordada durante mucho tiempo, una exhibición del mejor jugador del mundo, de un delantero imparable y letal a partes iguales. Su primer gol fue simplemente una obra de arte: recibió un pase largo en el centro del campo, con un recorte tremendo dejó atrás a su defensor, se fue como una bala hacia la frontal, recortó a otro defensor y lanzó un misil imposible para Unai Simon.

Después de que Courtois salvará el empate, llegó el segundo gol del Real Madrid, una gran combinación que acabó en el 0-2 después de que Mbappé sirviera en bandeja el gol a Eduardo Camavinga.

La brutal exhibición de Mbappé no se quedó ahí y aún tuvo tiempo para anotar su segundo gol de la noche con un ajustado disparo al primer palo que no supo leer Unai Simón.

Las cifras goleadoras de Kylian Mbappé en la actual temporada son simplemente espectaculares: 16 goles en LaLiga, 9 goles en Champions, 62 goles en todo 2025... El delantero parisino ha marcado siete de los últimos nueve goles del equipo de Xabi Alonso.

En la pelea por el pichichi de LaLiga, si se puede hablar de pelea, Mbappé lidera con 16 goles, ocho más que Lewandowski y Ferran Torres (los ambos con ocho goles). Julián Álvarez lleva siete; Moleiro y Eyong, seis...

Xabi Alonso, rendido a Mbappé y Courtois

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, admitió que el partido de San Mamés ha sido "probablemente el más redondo" que ha completado el equipo blanco esta temporada.

"Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", explicó el tolosarra.

Xabi Alonso destacó "el rendimiento" y la "calidad colectiva" exhibida por sus futbolistas en 'La Catedral' para "controlar el partido" de una manera "muy estable". "Después del empate en Girona sabíamos que era un momento importante. El calendario era muy exigente y había que sacarlo adelante", incidió.

A nivel individual, destacó los dos "golazos" marcados por Kylian Mbappé y su "muy buena conexión" con Vinícius. "Está en un muy buen momento", apostilló el técnico guipuzcoano, y sobre la actuación de Thibaut Courtois destacó que "no es noticia que haga paradas decisivas".

"Nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido", señaló Xabi Alonso.

